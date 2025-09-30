Ливень в Одессе: спасено более 230 человек, эвакуированы десятки автомобилей, работы продлятся всю ночь

В результате сильного ливня в Одессе и Одесском районе чрезвычайники спасли 231 человека и эвакуировали из воды 46 единиц техники, среди которых три автомобиля скорой помощи. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за непогоды в городе и районе подтоплены дороги и проезды. К ликвидации последствий стихии привлечено более 500 работников коммунальных служб, энергетиков и подразделений ГСЧС. Задействовано 85 единиц специальной и спасательной техники.

Несмотря на затяжной ливень, ремонтные работы не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи. По словам Кипера, энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 66,6 тысячи семей в 131 населенном пункте. В то же время без света остаются еще 23,7 тысячи потребителей.

Сильный ливень парализовал Одессу во вторник, 30 сентября. В регионе зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Чтобы подготовиться к непогоде, еще с вечера, 29 сентября, все коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы.

В Одесском горсовете сообщили, что 1 октября учреждения общего среднего образования будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.

