Непогода в Одессе и районе: известно о 9 погибших, среди которых - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, пока известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок.

Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники.
Работы продолжаются.

Также читайте: Непогода в Одессе: 23-летнюю девушку могло смыть водой, поисковая операция продолжается

Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе

непогода (827) Одесса (8030) Одесская область (3844) ГСЧС (5155) Одесский район (288)
+6
Його іноді ловлять за руку (як по справі "Краяну"), але завжди відпускають, заглянувши в його чесні очі.

01.10.2025 08:06
показать весь комментарий
01.10.2025 08:06 Ответить
+2
Мабуть є якийсь грішок !
показать весь комментарий
01.10.2025 08:50 Ответить
+1
😥😥😥
показать весь комментарий
01.10.2025 08:02 Ответить
Ніколи в Одесі такої біди не було - Труханова ловлять?

01.10.2025 08:00
показать весь комментарий
01.10.2025 08:00 Ответить
Його іноді ловлять за руку (як по справі "Краяну"), але завжди відпускають, заглянувши в його чесні очі.

01.10.2025 08:06
показать весь комментарий
01.10.2025 08:06 Ответить
Причому регулярно такої біди не є. Давненько був свідком, як в рацоні пересипського мосту каналізаційний люк на під напором води крутивсмя як вентилятор на висоті приблизно пів метра.

01.10.2025 08:54
показать весь комментарий
01.10.2025 08:54 Ответить
Була і така біда. Це було в 1980 році. У нас в смт з дворів дрова змивало. Вода на вулицях стояло по пів метра. Стільки води натекло за 3 години. Коли їхали додому, побачили чоловіків, які шукали свою машину. Залишили її на узбіччі і зайшли в ідальню. Вийшли, а машини немає. Хтось здогадався подивитися в кювет. Запорожець лежав там. А в 2005 році у нас з двору злива змила кучу піску.

01.10.2025 09:05
показать весь комментарий
01.10.2025 09:05 Ответить
Велика вода була - я за стільки загиблих

01.10.2025 09:14
показать весь комментарий
01.10.2025 09:14 Ответить
😥😥😥
показать весь комментарий
01.10.2025 08:02 Ответить
Треба Богу молитися та в гріхах каятись

01.10.2025 08:20
показать весь комментарий
01.10.2025 08:20 Ответить
Ну чому біда за бідою переслвдують ,чому це не на кацапщині ?

01.10.2025 08:24
показать весь комментарий
01.10.2025 08:24 Ответить
Мабуть є якийсь грішок !
показать весь комментарий
01.10.2025 08:50 Ответить
Біда одна не ходить...
показать весь комментарий
01.10.2025 08:54 Ответить
живуть в глиняних хатах але купують перші фрукти по 500-1000 грн, це одеса, ну і мер в них відповідний. і ще на олх ціни всюди схожі тільки в одесі і хмельницькому в 1,5-2 рази більші завжди

01.10.2025 09:12
показать весь комментарий
01.10.2025 09:12 Ответить
вчені про таке казали вже довгий час, про те що клімат півдня України змінився, для нього буде притоманно дикі зливи, коли за добу буде випадати місячна+ норма опідів ( як дощу, так і снігу), коли будуть посухи, тощо.. І до цього потрібно готуватись, а не звітувати, як ми це подолали героїчно...треба закоповувати техніку, проводити заклади по навчанню..тепер це наша буденність, може не кожного місяця, але ж все частіше і частіше таке буде..вчені не помилились, на то вони і вчені, а не сіноптіки

01.10.2025 09:14
показать весь комментарий
01.10.2025 09:14 Ответить
Зворушливі кадри. Подяка рятувальникам. Шкода загиблих

01.10.2025 09:17
показать весь комментарий
01.10.2025 09:17 Ответить
 
 