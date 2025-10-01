Непогода в Одессе и районе: известно о 9 погибших, среди которых - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, пока известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок.
Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники.
Работы продолжаются.
