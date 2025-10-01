УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини
6 279 15

Негода в Одесі та районі: відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких одна дитина.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.
Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.
Роботи тривають.

Також читайте: Негода в Одесі: 23-річну дівчину могло змити водою, пошукова операція триває

Негода в Одесі
Негода в Одесі
Негода в Одесі
Негода в Одесі
Негода в Одесі
Негода в Одесі
Негода в Одесі

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

негода (771) Одеса (5621) Одеська область (3508) ДСНС (5297) Одеський район (303)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Його іноді ловлять за руку (як по справі "Краяну"), але завжди відпускають, заглянувши в його чесні очі.
показати весь коментар
01.10.2025 08:06 Відповісти
+2
Мабуть є якийсь грішок !
показати весь коментар
01.10.2025 08:50 Відповісти
+2
Причому регулярно такої біди не є. Давненько був свідком, як в рацоні пересипського мосту каналізаційний люк на під напором води крутивсмя як вентилятор на висоті приблизно пів метра.
показати весь коментар
01.10.2025 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи в Одесі такої біди не було - Труханова ловлять?
показати весь коментар
01.10.2025 08:00 Відповісти
Його іноді ловлять за руку (як по справі "Краяну"), але завжди відпускають, заглянувши в його чесні очі.
показати весь коментар
01.10.2025 08:06 Відповісти
Якщо заглянути Труханову в очі, то звідти на тебе подивляться мільйони долярів
показати весь коментар
01.10.2025 09:34 Відповісти
Причому регулярно такої біди не є. Давненько був свідком, як в рацоні пересипського мосту каналізаційний люк на під напором води крутивсмя як вентилятор на висоті приблизно пів метра.
показати весь коментар
01.10.2025 08:54 Відповісти
Була і така біда. Це було в 1980 році. У нас в смт з дворів дрова змивало. Вода на вулицях стояло по пів метра. Стільки води натекло за 3 години. Коли їхали додому, побачили чоловіків, які шукали свою машину. Залишили її на узбіччі і зайшли в ідальню. Вийшли, а машини немає. Хтось здогадався подивитися в кювет. Запорожець лежав там. А в 2005 році у нас з двору злива змила кучу піску.
показати весь коментар
01.10.2025 09:05 Відповісти
Велика вода була - я за стільки загиблих
показати весь коментар
01.10.2025 09:14 Відповісти
😥😥😥
показати весь коментар
01.10.2025 08:02 Відповісти
Треба Богу молитися та в гріхах каятись
показати весь коментар
01.10.2025 08:20 Відповісти
Ну чому біда за бідою переслвдують ,чому це не на кацапщині ?
показати весь коментар
01.10.2025 08:24 Відповісти
Мабуть є якийсь грішок !
показати весь коментар
01.10.2025 08:50 Відповісти
Біда одна не ходить...
показати весь коментар
01.10.2025 08:54 Відповісти
живуть в глиняних хатах але купують перші фрукти по 500-1000 грн, це одеса, ну і мер в них відповідний. і ще на олх ціни всюди схожі тільки в одесі і хмельницькому в 1,5-2 рази більші завжди
показати весь коментар
01.10.2025 09:12 Відповісти
вчені про таке казали вже довгий час, про те що клімат півдня України змінився, для нього буде притоманно дикі зливи, коли за добу буде випадати місячна+ норма опідів ( як дощу, так і снігу), коли будуть посухи, тощо.. І до цього потрібно готуватись, а не звітувати, як ми це подолали героїчно...треба закоповувати техніку, проводити заклади по навчанню..тепер це наша буденність, може не кожного місяця, але ж все частіше і частіше таке буде..вчені не помилились, на то вони і вчені, а не сіноптіки
показати весь коментар
01.10.2025 09:14 Відповісти
Зворушливі кадри. Подяка рятувальникам. Шкода загиблих
показати весь коментар
01.10.2025 09:17 Відповісти
 
 