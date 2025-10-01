Негода в Одесі та районі: відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі.

За даними рятувальників, наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких одна дитина.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

Роботи тривають.

