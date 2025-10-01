Негода в Одесі та районі: відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких одна дитина.
Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.
Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.
Роботи тривають.
