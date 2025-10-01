Через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб: їх накрила хвиля

Родина з п'яти осіб загинула внаслідок негоди в Одесі. Їхній будинок накрила хвиля і вони не змогли вибратися.

Про це заявила речник ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, одним із найстрашніших випадків стала загибель родини з п’яти осіб, які проживали на цокольному поверсі будинку.

Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула", - розповіла Аверіна.

Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою. Як уточнила речниця, їх накрило хвилею і понесло течією. Всі загиблі - жителі Одеси.

Негода також зачепила Чорноморськ, однак найбільші наслідки стихії зафіксовані саме в обласному центрі.

Вночі рятувальники виконали значний обсяг роботи, зокрема проводили евакуацію людей із підтоплених районів.

"Місцями вода була вище грудей, там ми доставляли людей в евакуаційні автобуси", - додала вона.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина.

