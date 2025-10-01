Через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб: їх накрила хвиля
Родина з п'яти осіб загинула внаслідок негоди в Одесі. Їхній будинок накрила хвиля і вони не змогли вибратися.
Про це заявила речник ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, одним із найстрашніших випадків стала загибель родини з п’яти осіб, які проживали на цокольному поверсі будинку.
Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула", - розповіла Аверіна.
Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою. Як уточнила речниця, їх накрило хвилею і понесло течією. Всі загиблі - жителі Одеси.
Негода також зачепила Чорноморськ, однак найбільші наслідки стихії зафіксовані саме в обласному центрі.
Вночі рятувальники виконали значний обсяг роботи, зокрема проводили евакуацію людей із підтоплених районів.
"Місцями вода була вище грудей, там ми доставляли людей в евакуаційні автобуси", - додала вона.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина.
Думав будинок був близько до берегової смуги.
Причина стала дощ, сильний дощ.
Ну Одеса то не ВБ.
Там трішки гірша ситуація з водовідводом.
От дуже цікаво стало, в чи буде відкрите якесь кримінальне впровадження на службову недбалість, халатність, що призвела до загибелі людей. Ливнева каналізація швидше за все не працює і її ніхто не обслуговував належним чином. А це вже пряме зобов'язання місцевої влади забезпечувати належний рівень функціонування систем життєзабезпечення. Чи все спишуть на негоду??? У всіх наслідках є свої причини....
Скоро і сантехніка толкового хрін знайдеш походу... не кажучи вже за обслуговування лівньовок