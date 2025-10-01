УКР
2 778 8

Через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб: їх накрила хвиля

Негода в Одесі

Родина з п'яти осіб загинула внаслідок негоди в Одесі. Їхній будинок накрила хвиля і вони не змогли вибратися.

Про це заявила речник ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, одним із найстрашніших випадків стала загибель родини з п’яти осіб, які проживали на цокольному поверсі будинку.

Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула", - розповіла Аверіна.

Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою. Як уточнила речниця, їх накрило хвилею і понесло течією. Всі загиблі - жителі Одеси.

Негода також зачепила Чорноморськ, однак найбільші наслідки стихії зафіксовані саме в обласному центрі.

Також читайте: Негода в Одесі: 23-річну дівчину могло змити водою, пошукова операція триває

Вночі рятувальники виконали значний обсяг роботи, зокрема проводили евакуацію людей із підтоплених районів.

"Місцями вода була вище грудей, там ми доставляли людей в евакуаційні автобуси", - додала вона.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких  дитина.

негода (771) Одеса (5621) Одеська область (3508) Одеський район (303)
Цунами?
показати весь коментар
01.10.2025 09:06 Відповісти
не дозволене законом будівництво.
показати весь коментар
01.10.2025 09:12 Відповісти
Чего,Чорного моря?
показати весь коментар
01.10.2025 09:16 Відповісти
Я трішки помилився.
Думав будинок був близько до берегової смуги.
Причина стала дощ, сильний дощ.
Ну Одеса то не ВБ.
Там трішки гірша ситуація з водовідводом.
показати весь коментар
01.10.2025 09:21 Відповісти
Олег Чиж #588055

От дуже цікаво стало, в чи буде відкрите якесь кримінальне впровадження на службову недбалість, халатність, що призвела до загибелі людей. Ливнева каналізація швидше за все не працює і її ніхто не обслуговував належним чином. А це вже пряме зобов'язання місцевої влади забезпечувати належний рівень функціонування систем життєзабезпечення. Чи все спишуть на негоду??? У всіх наслідках є свої причини....
показати весь коментар
01.10.2025 09:22 Відповісти
ти точно в Україні живеш?
показати весь коментар
01.10.2025 09:27 Відповісти
https://finteco.com.ua/article/24111-mobilizatsiia-iedynoho-elektryka-iak-kaniv-zalyshyvsia-bez-vulychnoho-osvitlennia/ Мобілізація єдиного електрика: як Канів залишився без вуличного освітлення
Скоро і сантехніка толкового хрін знайдеш походу... не кажучи вже за обслуговування лівньовок
показати весь коментар
01.10.2025 09:32 Відповісти
 
 