День траура объявлен в Одесской области 2 октября
В Одесской области 2 октября объявлен день траура в связи с гибелью девяти человек из-за непогоды.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в этот день на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги, а развлекательные мероприятия ограничены.
"Это неописуемая боль для всей Одесской области и наша общая потеря. Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", - отметил Кипер.
Как сообщалось, за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших лицах, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.
Дивлюся я на повідомлення у ЗМІ про повінь в Одесі. І от що цікаво. Зелені медіа-смітники про це - ані мур-мур. Хоча.
Я просто упевнений, якби десята частина того що зараз в Одесі, сталася б у Києві, ЗЕботва билася б в істериці весь поточний і наступний тижні. Вони плюючися слиною, волали б який Кличко ворог людства і як його треба негайно усувати з посади.
А про Одесу - ані пари з вуст. Хоча. Мер Одеси Труханов має потужний шлейф співпраці з промосковськими організаціями. Хоча. Стерненко стверджує, що Труханов має російський паспорт. Проте...
А все просто тому, що Труханов з владою конфліктів не має. А Кличко - мер незалежний від ОПУ. Тому якщо топить Одесу, винуватий дощ, а якщо Київ - винний Кличко і тільки він. Бо владі в Києві потрібний свій мер, для контролю над бюджетом столиці і аби гладко провести майбутні вибори.
От саме тому владі не треба дивуватися, що Кличко досі має найвищий рейтинг попри всі претензії до нього. Бо коли мера критикує влада яка керується подвійними стандартами, для такого мера це краща реклама.
Одеса все показала.