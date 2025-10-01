День траура объявлен в Одесской области 2 октября

В Одесской области 2 октября объявлен день траура в связи с гибелью девяти человек из-за непогоды.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в этот день на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги, а развлекательные мероприятия ограничены.

"Это неописуемая боль для всей Одесской области и наша общая потеря. Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", - отметил Кипер.

Как сообщалось, за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших лицах, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!