Працівниця "Укрзалізниці" загинула внаслідок негоди в Одесі

Унаслідок негоди в Одесі дев'ятеро містян загинули, серед них –– співробітниця "Укрзалізниці".

Про це повідомив 1 жовтня голова правління АТ УЗ Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 38-річна жінка поверталася з роботи додому та не змогла проїхати в авто і пішла вулицею пішки. На жаль, стихія забрала життя жінки.

За його словами, компанія також нині збирає інформацію про працівників УЗ, чиє житло пошкоджено внаслідок затоплення, щоб надати їм допомогу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 2 жовтня в Одеській області оголошено Днем жалоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кулебі перевірити факти, що передували трагедії в Одесі: 9 осіб загинули через негоду, доля однієї людини невідома. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина.

Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.