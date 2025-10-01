Працівниця "Укрзалізниці" загинула внаслідок негоди в Одесі
Унаслідок негоди в Одесі дев'ятеро містян загинули, серед них –– співробітниця "Укрзалізниці".
Про це повідомив 1 жовтня голова правління АТ УЗ Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що 38-річна жінка поверталася з роботи додому та не змогла проїхати в авто і пішла вулицею пішки. На жаль, стихія забрала життя жінки.
За його словами, компанія також нині збирає інформацію про працівників УЗ, чиє житло пошкоджено внаслідок затоплення, щоб надати їм допомогу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 2 жовтня в Одеській області оголошено Днем жалоби.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина.
Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.
Дивлюся я на повідомлення у ЗМІ про повінь в Одесі. І от що цікаво. Зелені медіа-смітники про це - ані мур-мур. Хоча.
Я просто упевнений, якби десята частина того що зараз в Одесі, сталася б у Києві, ЗЕботва билася б в істериці весь поточний і наступний тижні. Вони плюючися слиною, волали б який Кличко ворог людства і як його треба негайно усувати з посади.
А про Одесу - ані пари з вуст. Хоча. Мер Одеси Труханов має потужний шлейф співпраці з промосковськими організаціями. Хоча. Стерненко стверджує, що Труханов має російський паспорт. Проте...
А все просто тому, що Труханов з владою конфліктів не має. А Кличко - мер незалежний від ОПУ. Тому якщо топить Одесу, винуватий дощ, а якщо Київ - винний Кличко і тільки він. Бо владі в Києві потрібний свій мер, для контролю над бюджетом столиці і аби гладко провести майбутні вибори.
От саме тому владі не треба дивуватися, що Кличко досі має найвищий рейтинг попри всі претензії до нього. Бо коли мера критикує влада яка керується подвійними стандартами, для такого мера це краща реклама.
Одеса все показала