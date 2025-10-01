УКР
Новини
Зеленський доручив Кулебі перевірити факти, що передували трагедії в Одесі: 9 осіб загинули через негоду, доля однієї людини невідома. ФОТОрепортаж

Рятувальники працюють на ліквідацією наслідків негоди в Одесі. Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі з’ясуванти обставини лиха.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями - дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - нагадав глава держави.

За його словами, до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода в Одесі: 23-річну дівчину могло змити водою, пошукова операція триває

Негода в Одесі
Негода в Одесі

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

Зеленський Володимир (25672) негода (775) Одеса (5621) Одеська область (3508) Одеський район (303)
+10
давно ж довбню казали..наполегливо казали: російського чорта труханова за грати!
01.10.2025 12:32 Відповісти
+8
Місцева влада Одеси виявилась неспроможною адекватно реагувати на стихійне лихо. Обласна військова адміністрація та командування ОК Південь теж не відреагувало на ситуацію, не надало достатньо техніки та солдат для порятунку людей. Всіх потрібно знімати з посад, бо це злочинна бездіяльність під час війни!
01.10.2025 12:40 Відповісти
+7
Краще би доручив перевірити дренажні труби і водостік.... Користі було би більше!
01.10.2025 12:35 Відповісти
Лопату Кулебі дав?
Ну, в раптово знадобиться, а в того й немає...
01.10.2025 12:31 Відповісти
Місцева влада Одеси виявилась неспроможною адекватно реагувати на стихійне лихо. Обласна військова адміністрація та командування ОК Південь теж не відреагувало на ситуацію, не надало достатньо техніки та солдат для порятунку людей. Всіх потрібно знімати з посад, бо це злочинна бездіяльність під час війни!
01.10.2025 12:40 Відповісти
а очко яким боком до стихійного лиха?
01.10.2025 13:12 Відповісти
Корупція, у місцевій владі руками бандюків та обраних на посади від них клієнтів, Одеситів прирекла на смерть!
01.10.2025 13:16 Відповісти
Мєч-кладєнець.
01.10.2025 12:54 Відповісти
Це можливо єдине лихо де він невинний.
01.10.2025 12:56 Відповісти
Труханівщина, з бандюгами і ригоАНАЛАМИ, принесли в Одесу смерть і трагедію! Одеситам, вони не допомогли! Головне, майно та земельні ділянки уздовж моря привласнити, ну і гроші натирити, «з насєлєнія»…..
01.10.2025 13:20 Відповісти
"давно ж довбню казали..наполегливо казали: російського чорта труханова за грати!"

Це якому довбню казали? Цьому? Чи попредньому?
01.10.2025 14:44 Відповісти
"дренажні труби і водостік" - вони не справляються, і ніколи не справлялися.
01.10.2025 12:42 Відповісти
А місцева влада не повинна була це перевіряти? Обов'язково треба, щоб президент це зробив?
01.10.2025 13:13 Відповісти
а "місцевий" не його ставленик???
01.10.2025 13:17 Відповісти
Ну наскільки я знаю мерів вибирають на виборах, а не призначає президент.
01.10.2025 13:21 Відповісти
Скажу так: хто не відповідає посаді по закону Зе - роблять як на Чернігівщині....
01.10.2025 13:23 Відповісти
Думав тому Кулебі, що воює лопатою і завозить мігрантів з Азії.
До речі, де він? Повернувся із "закордонного відрядження"?
01.10.2025 12:39 Відповісти
Кулеб двоє
01.10.2025 12:53 Відповісти
Обіцяв повернутися 20 вересня в Україну!
Так говорили ще 8 вересня для 🐏🐑

Але Діма напевно вирішив, що йому буде зручніше курити сигару, попиваючи дорогий віскі чи коньяк в одній з країн ЄС чи США, чим смоктати власний прутень в "Країні Мрій Зеленського".

Так що, "Брати в руки лопату і йти в атаку" це доля лише кріпаків, а не Діми Кулєби😂
01.10.2025 13:06 Відповісти
Труханов з 2014 року у владі. Він понабудуавав своєю будівельною компанією багато домов на поселке Котовського.
Одесу топит ПОСТІЙНО . Нормальний голова б запросив міжнародних спеців , попросив гроши у ****, тобто проблему ВИРИШИВ.
Але совок відризняеться від Європи тим, що скрізь палаци дивиться на ЛЮДСЬКІ життя
Звідки і гулаги, і розстріли у Биковні, і голодомори.
В Україні до 2 світової війни проживало 80 млн українців. 10 млн згубили у голодомор, 10 млн згубили у війну і т п.
дякую Ющенко , що підняв питання голодомору, і ще питання народжуваності в Україні.
Короче, Труханова треба прибрати з голови
01.10.2025 12:52 Відповісти
Янелох, я открою тебе и Кулебе то, что вы оба в школе прогуляли.
Вода течёт туда, где ниже. Пусть Кулеба сидит в Киеве и проверяет это.
01.10.2025 13:20 Відповісти
Є ризик що замість трухи в Одесу запхають зелену наволоч..
01.10.2025 13:21 Відповісти
Пройде перевірка, спишуть грощі, покарають погоду.
01.10.2025 14:13 Відповісти
 
 