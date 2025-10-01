Зеленський доручив Кулебі перевірити факти, що передували трагедії в Одесі: 9 осіб загинули через негоду, доля однієї людини невідома. ФОТОрепортаж
Рятувальники працюють на ліквідацією наслідків негоди в Одесі. Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі з’ясуванти обставини лиха.
"Жахлива ситуація в Одесі цими днями - дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - нагадав глава держави.
За його словами, до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії.
"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - резюмує Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.
Ну, в раптово знадобиться, а в того й немає...
Це якому довбню казали? Цьому? Чи попредньому?
До речі, де він? Повернувся із "закордонного відрядження"?
Так говорили ще 8 вересня для 🐏🐑
Але Діма напевно вирішив, що йому буде зручніше курити сигару, попиваючи дорогий віскі чи коньяк в одній з країн ЄС чи США, чим смоктати власний прутень в "Країні Мрій Зеленського".
Так що, "Брати в руки лопату і йти в атаку" це доля лише кріпаків, а не Діми Кулєби😂
Одесу топит ПОСТІЙНО . Нормальний голова б запросив міжнародних спеців , попросив гроши у ****, тобто проблему ВИРИШИВ.
Але совок відризняеться від Європи тим, що скрізь палаци дивиться на ЛЮДСЬКІ життя
Звідки і гулаги, і розстріли у Биковні, і голодомори.
В Україні до 2 світової війни проживало 80 млн українців. 10 млн згубили у голодомор, 10 млн згубили у війну і т п.
дякую Ющенко , що підняв питання голодомору, і ще питання народжуваності в Україні.
Короче, Труханова треба прибрати з голови
Вода течёт туда, где ниже. Пусть Кулеба сидит в Киеве и проверяет это.