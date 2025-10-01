Зеленський доручив Кулебі перевірити факти, що передували трагедії в Одесі: 9 осіб загинули через негоду, доля однієї людини невідома. ФОТОрепортаж

Рятувальники працюють на ліквідацією наслідків негоди в Одесі. Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі з’ясуванти обставини лиха.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями - дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - нагадав глава держави.

За його словами, до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода в Одесі: 23-річну дівчину могло змити водою, пошукова операція триває













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.