Зеленский поручил Кулебе проверить факты, предшествовавшие трагедии в Одессе: 9 человек погибли из-за непогоды, судьба одного человека неизвестна. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели работают на ликвидацией последствий непогоды в Одессе. Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе выяснять обстоятельства бедствия.

"Ужасная ситуация в Одессе на днях - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока неизвестна", - напомнил глава государства.

По его словам, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция. Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии.

"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю подробный доклад", - резюмирует Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших лицах, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.