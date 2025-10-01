Зеленский поручил Кулебе проверить факты, предшествовавшие трагедии в Одессе: 9 человек погибли из-за непогоды, судьба одного человека неизвестна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели работают на ликвидацией последствий непогоды в Одессе. Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе выяснять обстоятельства бедствия.
"Ужасная ситуация в Одессе на днях - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока неизвестна", - напомнил глава государства.
По его словам, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция. Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии.
"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю подробный доклад", - резюмирует Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших лицах, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.
Ну, в раптово знадобиться, а в того й немає...
До речі, де він? Повернувся із "закордонного відрядження"?
Так говорили ще 8 вересня для 🐏🐑
Але Діма напевно вирішив, що йому буде зручніше курити сигару, попиваючи дорогий віскі чи коньяк в одній з країн ЄС чи США, чим смоктати власний прутень в "Країні Мрій Зеленського".
Так що, "Брати в руки лопату і йти в атаку" це доля лише кріпаків, а не Діми Кулєби😂
Одесу топит ПОСТІЙНО . Нормальний голова б запросив міжнародних спеців , попросив гроши у ****, тобто проблему ВИРИШИВ.
Але совок відризняеться від Європи тим, що скрізь палаци дивиться на ЛЮДСЬКІ життя
Звідки і гулаги, і розстріли у Биковні, і голодомори.
В Україні до 2 світової війни проживало 80 млн українців. 10 млн згубили у голодомор, 10 млн згубили у війну і т п.
дякую Ющенко , що підняв питання голодомору, і ще питання народжуваності в Україні.
Короче, Труханова треба прибрати з голови
Вода течёт туда, где ниже. Пусть Кулеба сидит в Киеве и проверяет это.