РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10014 посетителей онлайн
Новости Фото Непогода в Одессе
2 170 20

Зеленский поручил Кулебе проверить факты, предшествовавшие трагедии в Одессе: 9 человек погибли из-за непогоды, судьба одного человека неизвестна. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели работают на ликвидацией последствий непогоды в Одессе. Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе выяснять обстоятельства бедствия.

"Ужасная ситуация в Одессе на днях - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока неизвестна", - напомнил глава государства.

По его словам, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция. Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии.

"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю подробный доклад", - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода в Одессе: 23-летнюю девушку могло смыть водой, поисковая операция продолжается

Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе
Непогода в Одессе

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших лицах, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.

Автор: 

Зеленский Владимир (22118) непогода (827) Одесса (8030) Одесская область (3844) Одесский район (288)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
давно ж довбню казали..наполегливо казали: російського чорта труханова за грати!
показать весь комментарий
01.10.2025 12:32 Ответить
+6
Місцева влада Одеси виявилась неспроможною адекватно реагувати на стихійне лихо. Обласна військова адміністрація та командування ОК Південь теж не відреагувало на ситуацію, не надало достатньо техніки та солдат для порятунку людей. Всіх потрібно знімати з посад, бо це злочинна бездіяльність під час війни!
показать весь комментарий
01.10.2025 12:40 Ответить
+5
Лопату Кулебі дав?
Ну, в раптово знадобиться, а в того й немає...
показать весь комментарий
01.10.2025 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лопату Кулебі дав?
Ну, в раптово знадобиться, а в того й немає...
показать весь комментарий
01.10.2025 12:31 Ответить
Місцева влада Одеси виявилась неспроможною адекватно реагувати на стихійне лихо. Обласна військова адміністрація та командування ОК Південь теж не відреагувало на ситуацію, не надало достатньо техніки та солдат для порятунку людей. Всіх потрібно знімати з посад, бо це злочинна бездіяльність під час війни!
показать весь комментарий
01.10.2025 12:40 Ответить
а очко яким боком до стихійного лиха?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:12 Ответить
Корупція, у місцевій владі руками бандюків та обраних на посади від них клієнтів, Одеситів прирекла на смерть!
показать весь комментарий
01.10.2025 13:16 Ответить
Мєч-кладєнець.
показать весь комментарий
01.10.2025 12:54 Ответить
давно ж довбню казали..наполегливо казали: російського чорта труханова за грати!
показать весь комментарий
01.10.2025 12:32 Ответить
Це можливо єдине лихо де він невинний.
показать весь комментарий
01.10.2025 12:56 Ответить
Труханівщина, з бандюгами і ригоАНАЛАМИ, принесли в Одесу смерть і трагедію! Одеситам, вони не допомогли! Головне, майно та земельні ділянки уздовж моря привласнити, ну і гроші натирити, «з насєлєнія»…..
показать весь комментарий
01.10.2025 13:20 Ответить
Краще би доручив перевірити дренажні труби і водостік.... Користі було би більше!
показать весь комментарий
01.10.2025 12:35 Ответить
"дренажні труби і водостік" - вони не справляються, і ніколи не справлялися.
показать весь комментарий
01.10.2025 12:42 Ответить
А місцева влада не повинна була це перевіряти? Обов'язково треба, щоб президент це зробив?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:13 Ответить
а "місцевий" не його ставленик???
показать весь комментарий
01.10.2025 13:17 Ответить
Ну наскільки я знаю мерів вибирають на виборах, а не призначає президент.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:21 Ответить
Скажу так: хто не відповідає посаді по закону Зе - роблять як на Чернігівщині....
показать весь комментарий
01.10.2025 13:23 Ответить
Думав тому Кулебі, що воює лопатою і завозить мігрантів з Азії.
До речі, де він? Повернувся із "закордонного відрядження"?
показать весь комментарий
01.10.2025 12:39 Ответить
Кулеб двоє
показать весь комментарий
01.10.2025 12:53 Ответить
Обіцяв повернутися 20 вересня в Україну!
Так говорили ще 8 вересня для 🐏🐑

Але Діма напевно вирішив, що йому буде зручніше курити сигару, попиваючи дорогий віскі чи коньяк в одній з країн ЄС чи США, чим смоктати власний прутень в "Країні Мрій Зеленського".

Так що, "Брати в руки лопату і йти в атаку" це доля лише кріпаків, а не Діми Кулєби😂
показать весь комментарий
01.10.2025 13:06 Ответить
Труханов з 2014 року у владі. Він понабудуавав своєю будівельною компанією багато домов на поселке Котовського.
Одесу топит ПОСТІЙНО . Нормальний голова б запросив міжнародних спеців , попросив гроши у ****, тобто проблему ВИРИШИВ.
Але совок відризняеться від Європи тим, що скрізь палаци дивиться на ЛЮДСЬКІ життя
Звідки і гулаги, і розстріли у Биковні, і голодомори.
В Україні до 2 світової війни проживало 80 млн українців. 10 млн згубили у голодомор, 10 млн згубили у війну і т п.
дякую Ющенко , що підняв питання голодомору, і ще питання народжуваності в Україні.
Короче, Труханова треба прибрати з голови
показать весь комментарий
01.10.2025 12:52 Ответить
Янелох, я открою тебе и Кулебе то, что вы оба в школе прогуляли.
Вода течёт туда, где ниже. Пусть Кулеба сидит в Киеве и проверяет это.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:20 Ответить
Є ризик що замість трухи в Одесу запхають зелену наволоч..
показать весь комментарий
01.10.2025 13:21 Ответить
 
 