Работница "Укрзализныци" погибла в результате непогоды в Одессе
В результате непогоды в Одессе девять горожан погибли, среди них - сотрудница "Укрзалізниці".
Об этом сообщил 1 октября председатель правления АО УЗ Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 38-летняя женщина возвращалась с работы домой и не смогла проехать в авто и пошла по улице пешком. К сожалению, стихия унесла жизнь женщины.
По его словам, компания также сейчас собирает информацию о работниках УЗ, чье жилье повреждено в результате затопления, чтобы оказать им помощь.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что 2 октября в Одесской области объявлено Днем траура.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых ребенок.
Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.
Дивлюся я на повідомлення у ЗМІ про повінь в Одесі. І от що цікаво. Зелені медіа-смітники про це - ані мур-мур. Хоча.
Я просто упевнений, якби десята частина того що зараз в Одесі, сталася б у Києві, ЗЕботва билася б в істериці весь поточний і наступний тижні. Вони плюючися слиною, волали б який Кличко ворог людства і як його треба негайно усувати з посади.
А про Одесу - ані пари з вуст. Хоча. Мер Одеси Труханов має потужний шлейф співпраці з промосковськими організаціями. Хоча. Стерненко стверджує, що Труханов має російський паспорт. Проте...
А все просто тому, що Труханов з владою конфліктів не має. А Кличко - мер незалежний від ОПУ. Тому якщо топить Одесу, винуватий дощ, а якщо Київ - винний Кличко і тільки він. Бо владі в Києві потрібний свій мер, для контролю над бюджетом столиці і аби гладко провести майбутні вибори.
От саме тому владі не треба дивуватися, що Кличко досі має найвищий рейтинг попри всі претензії до нього. Бо коли мера критикує влада яка керується подвійними стандартами, для такого мера це краща реклама.
Одеса все показала