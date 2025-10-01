Работница "Укрзализныци" погибла в результате непогоды в Одессе

В результате непогоды в Одессе девять горожан погибли, среди них - сотрудница "Укрзалізниці".

Об этом сообщил 1 октября председатель правления АО УЗ Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 38-летняя женщина возвращалась с работы домой и не смогла проехать в авто и пошла по улице пешком. К сожалению, стихия унесла жизнь женщины.

По его словам, компания также сейчас собирает информацию о работниках УЗ, чье жилье повреждено в результате затопления, чтобы оказать им помощь.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что 2 октября в Одесской области объявлено Днем траура.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых ребенок.

Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.