УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8807 відвідувачів онлайн
Новини Негода в Одесі
801 3

День жалоби оголошено в Одеській області 2 жовтня

жалоба

В Одеській області 2 жовтня оголошено день жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через негоду

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цього дня на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій будуть приспущені Державні прапори, а розважальні заходи обмежені.

"Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", - зазначив Кіпер.

Як повідомлялося, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

негода (775) Одеса (5621) Одеська область (3508) жалоба (183) Одеський район (303)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Співчуття родинам! Але "день жалоби" не скасовує "дня відповідальності". Кіпер з Трухановим повинні вже на нарах сидіти, а не про день жалоби повідомляти! Хоча за влади тупого, самозакоханого та хамовитого гідранта це вже нонсенс.
показати весь коментар
01.10.2025 16:07 Відповісти
Одеса вже стала островом, на який зненацька налетіло цунамі і хвилі по 10м? Хвиля під час дощу навіть сильного? А водостоки почистити багато треба розуму?
показати весь коментар
01.10.2025 16:33 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9413 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Дивлюся я на повідомлення у ЗМІ про повінь в Одесі. І от що цікаво. Зелені медіа-смітники про це - ані мур-мур. Хоча.
Я просто упевнений, якби десята частина того що зараз в Одесі, сталася б у Києві, ЗЕботва билася б в істериці весь поточний і наступний тижні. Вони плюючися слиною, волали б який Кличко ворог людства і як його треба негайно усувати з посади.
А про Одесу - ані пари з вуст. Хоча. Мер Одеси Труханов має потужний шлейф співпраці з промосковськими організаціями. Хоча. Стерненко стверджує, що Труханов має російський паспорт. Проте...
А все просто тому, що Труханов з владою конфліктів не має. А Кличко - мер незалежний від ОПУ. Тому якщо топить Одесу, винуватий дощ, а якщо Київ - винний Кличко і тільки він. Бо владі в Києві потрібний свій мер, для контролю над бюджетом столиці і аби гладко провести майбутні вибори.
От саме тому владі не треба дивуватися, що Кличко досі має найвищий рейтинг попри всі претензії до нього. Бо коли мера критикує влада яка керується подвійними стандартами, для такого мера це краща реклама.
Одеса все показала.
показати весь коментар
01.10.2025 17:02 Відповісти
 
 