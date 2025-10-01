День жалоби оголошено в Одеській області 2 жовтня

В Одеській області 2 жовтня оголошено день жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через негоду.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цього дня на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій будуть приспущені Державні прапори, а розважальні заходи обмежені.

"Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", - зазначив Кіпер.

Як повідомлялося, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

