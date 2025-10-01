РУС
Непогода в Одессе
1 877 6

Непогода в Одессе: число погибших возросло до 10

Непогода в Одессе

В Одессе количество погибших из-за непогоды увеличилось до 10 человек, более 1000 человек обратились за помощью.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, который приехал в город для ознакомления с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

"Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок", - рассказал Кулеба.

По словам министра, он побывал на локациях, которые больше всего пострадали из-за ливня, и общался с местными жителями, которые остались без имущества.

"Также сильно повреждено оборудование, которое необходимо, чтобы пройти отопительный сезон. Более 1000 человек обратились за помощью - из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и ущерба имуществу. В настоящее время из-за непогоды в городе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в Одессе на базе ОВА создана специальная комиссия, которая должна выявить причины трагедии.

Как сообщалось ранее, за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших лицах, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.

комісію проводьте в ОПі , чому під час війни не облаштовані центри від стихійного лиха ,з базами гуманнітарної допомоги ?!!!і необовязково в Одесі , в миколаївський обл. шоб швидко доставити допомогу !!!
показать весь комментарий
01.10.2025 22:06 Ответить
Тут гумдопомогу розкрадають ешелонами, а ви про якісь "бази"...
показать весь комментарий
01.10.2025 22:25 Ответить
так ,я знаю ...
показать весь комментарий
01.10.2025 22:27 Ответить
Я знаю, що пані знає...
показать весь комментарий
01.10.2025 22:50 Ответить
Забиті лівньовки.
показать весь комментарий
01.10.2025 23:04 Ответить
Як би було таке, не дай Бог, в Києві - Кличка що тут на форумі, що в реалі зелені б вже зачморили..а про труху проросійську - мовчок.
показать весь комментарий
01.10.2025 23:25 Ответить
 
 