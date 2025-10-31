РУС
Суд избрал меры пресечения должностным лицам Одесского горсовета по делу о служебной халатности, повлекшей гибель людей

избрание меры пресечения

Подозреваемым в служебной халатности, которая привела к гибели людей, должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия "Городские дороги" судом избраны меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Решение суда:

  • заместителю городского головы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля;
  • заместителю городского головы – ночной домашний арест;
  • начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля;
  • директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;
  • директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Одесса (8082) Одесская область (3928) чиновник (1564) мера пресечения (540) Офис Генпрокурора (2742) Одесский район (341)
Накажуть, переводом у Затоку.
31.10.2025 20:01 Ответить
Знаю одних посадовців, через недбалість яких загинуло вже мабуть мільйон українців. Коли їм буде висунуте звинувачення?
31.10.2025 20:04 Ответить
 
 