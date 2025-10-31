Суд избрал меры пресечения должностным лицам Одесского горсовета по делу о служебной халатности, повлекшей гибель людей

Подозреваемым в служебной халатности, которая привела к гибели людей, должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия "Городские дороги" судом избраны меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Решение суда:

заместителю городского головы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля;

заместителю городского головы – ночной домашний арест;

начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля;

директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;

директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря