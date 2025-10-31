Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд назначил Труханову круглосуточный домашний арест до 28 декабря. Ему запрещено покидать Одессу без решения прокурора или суда.
Также его обязали носить электронный браслет.
Что предшествовало?
- Напомним,
30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
-
2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.
- Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
- Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
- Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не кажу тут, хто з них винен, а хто ні, мене дивує саме обрання запобіжних заходів...
Для ЗЄ-банди головне спекатися мера Одеси. Тому хай хоч тікає...