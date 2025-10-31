РУС
Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Суд назначил Труханову круглосуточный домашний арест до 28 декабря. Ему запрещено покидать Одессу без решения прокурора или суда.

Также его обязали носить электронный браслет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд выбирает меру пресечения Труханову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Напомним,

    30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

  • 2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.

  • Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

суд (25295) Труханов Геннадий (343) домашний арест (195) мера пресечения (540)
Посадили уважаемого человека, оппозиционера... При прежней власти такого беспредела не было.
31.10.2025 18:21 Ответить
Команда Зеленського слабка та безпорадна. Пред'явити обвинувачення без зібраних доказів і проведених експертиз це дешева комедія яка розвалиться в суді, що і почало відбуватись вже зараз! Отже команда Зеленського провокує Труханова на втечу з країни, бо не може його посадити, кваліфікації генпрокурора не вистачає. Тому Труханову дали домашній арешт замість тримання під вартою, щоб він міг добігти до румунського кордону з черговим своїм паспортом якоїсь чергової країни, а там друзяки прикордонники його пропустять ніби вони його не впізнали! І тоді і команда Зеленського буде задоволена і доказувати в суді нічого не потрібно, втік отже винний.
31.10.2025 18:26 Ответить
СУДИ убієнного ТАТАРОВИМ Портнова засудили не чужого ж чувака лиш тому , що зЄРИГОбанату хочєццца полнай власті в Одесі!Це справді закони мафії.
31.10.2025 18:25 Ответить
Тобто Труханов ватнік, через бездіяльність якого загинули люди і його під домашній арешт, а Кудрицькому інкримінують фінансовий злочин і його в СІЗО?

Я не кажу тут, хто з них винен, а хто ні, мене дивує саме обрання запобіжних заходів...
31.10.2025 18:27 Ответить
Ну це ж не бойовий генерал чи полковник.

Для ЗЄ-банди головне спекатися мера Одеси. Тому хай хоч тікає...
31.10.2025 18:28 Ответить
 
 