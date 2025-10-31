Печерский райсуд избирает меру пресечения Труханову (обновлено). ФОТО
Печерский райсуд Киева выбирает меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Экс-мэр Одессы участвует в заседании по видеосвязи.
Что говорит сторона обвинения?
Прокурор Юрий Костяков заявил, что Труханов был осведомлен о том, что в городе ненадлежащим образом функционирует дождевая канализация.
Прокурор просит суд назначить Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток. Также экс-мер Одессы должен носить электронное средство контроля и сдать паспорта для выезда за границу.
Труханов попросил суд не удовлетворять просьбу прокуратуры относительно меры пресечения, поскольку не собирается скрываться от следствия.
Что предшествовало?
- Напомним,
30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
-
2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.
- Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
- Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
- Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
Наквжуть відпустити - відпустять попри все.
Накажуть посадити - посадять попри все.
Ну, як ти посадиш Труханова за кришування контрабанди, коли цим самим від імені Зеленського та Єрмака займається Одеська ОВА?
Як ти посадиш Труханова за колаборационізм, коли у тебе 5-6 дефективних менеджерів та вся твоя партія колаборанти?
А цей "товарищ" навряд упустить можливість трохи розпатякати про співробітництво з ЗЄрмаками.
Чи те, що Труханов готовий лизати будь-якій владі, його врятувало від влади, якій насрати на все, крім себе?
Як на мене, це доводить тільки те, що Порох виконує домовленості і дотриується законодавства, а Зеленський ні.
Взяли у вину наслідки...погоди.
світити буде Найвеличніша Оманська Гнида