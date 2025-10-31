Печерский райсуд избирает меру пресечения Труханову (обновлено). ФОТО

Печерский райсуд Киева выбирает меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Экс-мэр Одессы участвует в заседании по видеосвязи.

Что говорит сторона обвинения?

Прокурор Юрий Костяков заявил, что Труханов был осведомлен о том, что в городе ненадлежащим образом функционирует дождевая канализация.

Прокурор просит суд назначить Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток. Также экс-мер Одессы должен носить электронное средство контроля и сдать паспорта для выезда за границу.

Труханов попросил суд не удовлетворять просьбу прокуратуры относительно меры пресечения, поскольку не собирается скрываться от следствия.





Читайте: Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Что предшествовало?

Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.

Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.

В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.

Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.

Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.

Читайте также: Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства - не политический шаг