РУС
Печерский райсуд избирает меру пресечения Труханову (обновлено). ФОТО

Печерский райсуд Киева выбирает меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Экс-мэр Одессы участвует в заседании по видеосвязи.

Что говорит сторона обвинения?

Прокурор Юрий Костяков заявил, что Труханов был осведомлен о том, что в городе ненадлежащим образом функционирует дождевая канализация.

Прокурор просит суд назначить Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток. Также экс-мер Одессы должен носить электронное средство контроля и сдать паспорта для выезда за границу.

Труханов попросил суд не удовлетворять просьбу прокуратуры относительно меры пресечения, поскольку не собирается скрываться от следствия.

Труханову избирают меру пресечения в Киеве
Читайте: Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Что предшествовало?

  • Напомним,

    30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

  • 2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.

  • Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.

Читайте также: Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства - не политический шаг

Топ комментарии
+10
Печерський суд виконує вказівки з ОПЗЄ, а не щось там обирає.

Наквжуть відпустити - відпустять попри все.
Накажуть посадити - посадять попри все.
31.10.2025 16:32 Ответить
+6
Хоч я і розумію що Труханов ідейний покидьок і давно має знаходитись за гратами але тулити йому дощову каналізацію це вже смішно. Чого його за реальні злочини не хочуть притягнути?
31.10.2025 16:40 Ответить
+3
А який суд розгляне службову недбалість (чи навмисну дільнісь-бездіяльність) зеленського, яка призвела до сотень тисяч жертв серед українців?
31.10.2025 17:48 Ответить
печерский суд и труханов...ну это просто анекдот)
31.10.2025 16:31 Ответить
Печерський суд - не суд. І на нього правила територіальної підсудності не розповсюджуються.
31.10.2025 17:26 Ответить
31.10.2025 16:32 Ответить
ОПЗЄ - це наше ВСЕ!
31.10.2025 16:54 Ответить
Хоч я і розумію що Труханов ідейний покидьок і давно має знаходитись за гратами але тулити йому дощову каналізацію це вже смішно. Чого його за реальні злочини не хочуть притягнути?
31.10.2025 16:40 Ответить
Бо за такі реальні злочини вся ОП та СН тоді сидіти повинні.
Ну, як ти посадиш Труханова за кришування контрабанди, коли цим самим від імені Зеленського та Єрмака займається Одеська ОВА?
Як ти посадиш Труханова за колаборационізм, коли у тебе 5-6 дефективних менеджерів та вся твоя партія колаборанти?

А цей "товарищ" навряд упустить можливість трохи розпатякати про співробітництво з ЗЄрмаками.
31.10.2025 17:46 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=347291769220125 "Все, что мы сегодня говорим... что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич - это благодаря вам". Г. Труханов. 2019 р..
31.10.2025 18:13 Ответить
То це знов Порошенко винен, що Зеленський грабує країну разом з Трухановим?

Чи те, що Труханов готовий лизати будь-якій владі, його врятувало від влади, якій насрати на все, крім себе?

Як на мене, це доводить тільки те, що Порох виконує домовленості і дотриується законодавства, а Зеленський ні.
31.10.2025 18:23 Ответить
Найсправедливіший суд в Україні
31.10.2025 16:48 Ответить
По видеосвязи, судить, по видеосвязи сидеть...
31.10.2025 16:49 Ответить
І знову Печерський..... виходить на арену!
31.10.2025 16:53 Ответить
Тобто,рос.паспорт-прикол,по ньому нічого немає з доказів?
Взяли у вину наслідки...погоди.
31.10.2025 17:00 Ответить
скоро Пешєрний суд заборонить сонцю сходити

світити буде Найвеличніша Оманська Гнида
31.10.2025 17:40 Ответить
Вину загибелі 9ти людей вони теж оцінять заставою під вихід для скушаного мера Одеси?
31.10.2025 17:44 Ответить
На гыляку каццапскую скотыняку!
31.10.2025 17:47 Ответить
Гену взяли, Віталі приготуватися.)
31.10.2025 17:47 Ответить
Не по зубам
31.10.2025 17:52 Ответить
зарано, він ще не виїхав
31.10.2025 17:48 Ответить
А який суд розгляне службову недбалість (чи навмисну дільнісь-бездіяльність) зеленського, яка призвела до сотень тисяч жертв серед українців?
31.10.2025 17:48 Ответить
 
 