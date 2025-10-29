Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам
Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что врученное ему подозрение в служебной халатности из-за гибели девяти человек в Одессе во время непогоды, стало для него "неожиданностью".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, городской совет "работал по минутам" и предупреждал население о ливне.
Кроме того, Труханов назвал трагедию стихийным бедствием и заявил, что городские власти не могли предотвратить последствия, ведь сообщение от гидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.
Он добавил, что проблемы с водоотводом "катастрофические" и требуют миллиардов гривен для решения, а также пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.
Что предшествовало?
- Напомним,
30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
-
2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.
- Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
В дальніє далі маня..."
Причина: загибель 10 людей через сильні зливи в Одесі 30
людей же не попередили , готували до травневих..а по факту до гвалтувань та могили. СВІДОМО
Минуло 30 років, а нічого не змінилося.
Тобто. за 30 років нічого влада не робила із зливовою каналізацією.