Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что врученное ему подозрение в служебной халатности из-за гибели девяти человек в Одессе во время непогоды, стало для него "неожиданностью".

По его словам, городской совет "работал по минутам" и предупреждал население о ливне.

Кроме того, Труханов назвал трагедию стихийным бедствием и заявил, что городские власти не могли предотвратить последствия, ведь сообщение от гидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.

Он добавил, что проблемы с водоотводом "катастрофические" и требуют миллиардов гривен для решения, а также пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.

Что предшествовало?

Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.

Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.

В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.

