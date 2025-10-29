РУС
Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Труханову вручили подозрение

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что врученное ему подозрение в служебной халатности из-за гибели девяти человек в Одессе во время непогоды, стало для него "неожиданностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, городской совет "работал по минутам" и предупреждал население о ливне.

Кроме того, Труханов назвал трагедию стихийным бедствием и заявил, что городские власти не могли предотвратить последствия, ведь сообщение от гидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.

Он добавил, что проблемы с водоотводом "катастрофические" и требуют миллиардов гривен для решения, а также пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.

Что предшествовало?

  • Напомним,

    30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

  • 2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.

  • Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.

+10
а скільки загинуло в Ірпені, Бучі, Маріуполі, Херсоні .......... список довжелезний

людей же не попередили , готували до травневих..а по факту до гвалтувань та могили. СВІДОМО
показать весь комментарий
29.10.2025 11:09 Ответить
+9
Попри все моє негативне відношення до Труханова, але Зельоні аж галопом біжать по слідам Яника. Рейдерство, і фальсифікація справ у нас вже стало буденністю. А в наглій корупції вже переплюнули владу Януковоща в тисячі раз.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:09 Ответить
+7
цікаво .. а Оманській Гниді за травневі шашлики тоді дадуть пожиттєво ?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:06 Ответить
завалить би тебе отоб була несподіванка...
показать весь комментарий
29.10.2025 10:53 Ответить
За його словами, міська рада "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу--- окуєнна робота ворога українського народу .зокрема одеситів....
показать весь комментарий
29.10.2025 10:57 Ответить
зробити ливнівки та відвід стічних вод то другоє,треба трішки почекати само стече...і це млять міський голова не одного строку
показать весь комментарий
29.10.2025 11:02 Ответить
вулична водостічна каналізація , від такої 3,14сдьожі сама по собі ніколи не чиститься, але місто затопить
показать весь комментарий
29.10.2025 11:11 Ответить
міська рада "працювала по хвилях"
показать весь комментарий
29.10.2025 11:05 Ответить
"Стонєт вална штармавая,
В дальніє далі маня..."
показать весь комментарий
29.10.2025 11:25 Ответить
цікаво .. а Оманській Гниді за травневі шашлики тоді дадуть пожиттєво ?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:06 Ответить
Термін, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса: "Гвалтівник Чарльз Скотт Робінсон (США, Оклахома) отримав 30 тисяч років тюремного ув'язнення з уточненням, що всі терміни повинні бути відбуті ним послідовно".
показать весь комментарий
29.10.2025 12:14 Ответить
P,S. Чудове і правильне правило, згідно якому терміни ув'язнення плюсуються.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:16 Ответить
⚡️Офіційно: підозри щодо службової недбалості вручено Труханову і посадовцям міськради. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Причина: загибель 10 людей через сильні зливи в Одесі 30
показать весь комментарий
29.10.2025 11:07 Ответить
а скільки загинуло в Ірпені, Бучі, Маріуполі, Херсоні .......... список довжелезний

людей же не попередили , готували до травневих..а по факту до гвалтувань та могили. СВІДОМО
показать весь комментарий
29.10.2025 11:09 Ответить
Попри все моє негативне відношення до Труханова, але Зельоні аж галопом біжать по слідам Яника. Рейдерство, і фальсифікація справ у нас вже стало буденністю. А в наглій корупції вже переплюнули владу Януковоща в тисячі раз.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:09 Ответить
Міськрада і я працювали як часи - а тут такий нежданчик - Труханов
показать весь комментарий
29.10.2025 11:13 Ответить
обоє рябоє: що ця рашистська хвойда, що зелені. Людям толку від цієї гризні нуль
показать весь комментарий
29.10.2025 11:14 Ответить
При всех Мэрах были такие дожди , и люди гибли и никого не садили. Причине гибели - самострой "курятников" на месте ливнестоков нашим "мудрым народом".
показать весь комментарий
29.10.2025 11:51 Ответить
Навчався в Одесі у 1989-1995 у політеху. За великих злив по пр. Шевченку текла річка, перейти було неможливо, затоплювало підземні переходи.
Минуло 30 років, а нічого не змінилося.
Тобто. за 30 років нічого влада не робила із зливовою каналізацією.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:58 Ответить
Влада каналізацію ремонтувала. Особливо цим переймався пан Гурвіц. Але це не дуже допомогало. Головна проблема в Одесі -нахалстрой.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:12 Ответить
 
 