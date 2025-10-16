РУС
Обязанности мэра Одессы с 16 октября исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль

Кто заменил Труханова и исполняет его обязанности?

С 16 октября обязанности городского головы Одессы исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что решение принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Ею предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы его обязанности исполняет секретарь городского совета.

Что предшествовало?

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

Читайте: Труханов о лишении гражданства: Зеленского "ввели в заблуждение, предоставили эти карикатуры, а не паспорта"

+3
БРЕХЛО
Кожен день потужно бреше
Наш Гундосік - піськограй.
По вухах наріду чеше,
Про свою країну - рай.

Вже дістався до Одеси,
Сів на грошовий потік.
Контролює з моря рейси…
Краще б ти зараза втік.

А нарід розвісив вуха,
Вже по шию у багні.
Ів брехню, покірно слухав,
Доживав останні дні.
16.10.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
16.10.2025 11:52 Ответить
+2
То так по закону, а для слукгориг закон давно під каблуком.
показать весь комментарий
16.10.2025 11:57 Ответить
+2
Ну хоть видповидно до Закону Украины " Про мисцеве самоврядування" Назначили виконувача обовязкив. А не по беспределу.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо за могутній чел?
показать весь комментарий
16.10.2025 11:48 Ответить
Цей могутній чел виконую обовязки мера, як це передбачає закон. А хто він і чим дише - то воля одеситів.
показать весь комментарий
16.10.2025 11:50 Ответить
Так шоб знести Труханова потрібно шоб депутати проголосували
показать весь комментарий
16.10.2025 11:55 Ответить
То так по закону, а для слукгориг закон давно під каблуком.
показать весь комментарий
16.10.2025 11:57 Ответить
Людина Труханова ніби...
показать весь комментарий
16.10.2025 11:54 Ответить
а Труханов вже член партії "Слуга народу"?
Виконувати обов'язки міського голови Одеси з 16 жовтня буде секретар міської ради і депутат від «Слуги народу» Ігор Коваль.
(https://dumskaya.net/news/ispolnyayushchim-obyazannosti-mera-odessy-stal-s-189200/ua/)
показать весь комментарий
16.10.2025 12:14 Ответить
Труха ,не впорався з кермуванням
показать весь комментарий
16.10.2025 11:48 Ответить
таке собі
показать весь комментарий
16.10.2025 12:14 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 12:08 Ответить
Підозрюю що оп тренується по зносу Кличка
показать весь комментарий
16.10.2025 12:15 Ответить
Наступними власниками "россійських паспортів" будуть Кличко, Філатов, Садовий, Залужний та багато інших порядних людей.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:24 Ответить
Ну хоть видповидно до Закону Украины " Про мисцеве самоврядування" Назначили виконувача обовязкив. А не по беспределу.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:20 Ответить
Група Грозєва проводила розслідування. Так званий "россійський паспорт Труханова" - фальшивка.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:23 Ответить
звичайно це фальшивка, раша зараз ніколи не дасть відповіді на запит і не здасть свою людину.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:32 Ответить
Чекаю, дуже, коли одна одеська сепарня зеленского буде на вулицях з'ясовувати з сепарами мерськими хто з них більші сепари. Пишуть що вже ввели в Одесу додаткові сили - фронт зеленскому похрін.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:32 Ответить
Зе на гілляку!
показать весь комментарий
16.10.2025 12:35 Ответить
 
 