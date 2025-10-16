УКР
Новини Громадянство мера Одеси Труханова
Обов’язки мера Одеси з 16 жовтня виконує секретар міськради Ігор Коваль

Хто замінив Труханова та виконує його обов’язки?

Із 16 жовтня обов'язки міського голови Одеси виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль

Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Нею передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Читайте: Труханов про позбавлення громадянства: Зеленського "ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти"

Топ коментарі
+3
БРЕХЛО
Кожен день потужно бреше
Наш Гундосік - піськограй.
По вухах наріду чеше,
Про свою країну - рай.

Вже дістався до Одеси,
Сів на грошовий потік.
Контролює з моря рейси…
Краще б ти зараза втік.

А нарід розвісив вуха,
Вже по шию у багні.
Ів брехню, покірно слухав,
Доживав останні дні.
16.10.2025
Анатолій Березенський
16.10.2025 11:52 Відповісти
+2
То так по закону, а для слукгориг закон давно під каблуком.
16.10.2025 11:57 Відповісти
+2
Ну хоть видповидно до Закону Украины " Про мисцеве самоврядування" Назначили виконувача обовязкив. А не по беспределу.
16.10.2025 12:20 Відповісти
Коментувати
Шо за могутній чел?
16.10.2025 11:48 Відповісти
Цей могутній чел виконую обовязки мера, як це передбачає закон. А хто він і чим дише - то воля одеситів.
16.10.2025 11:50 Відповісти
Так шоб знести Труханова потрібно шоб депутати проголосували
16.10.2025 11:55 Відповісти
Людина Труханова ніби...
16.10.2025 11:54 Відповісти
а Труханов вже член партії "Слуга народу"?
Виконувати обов'язки міського голови Одеси з 16 жовтня буде секретар міської ради і депутат від «Слуги народу» Ігор Коваль.
(https://dumskaya.net/news/ispolnyayushchim-obyazannosti-mera-odessy-stal-s-189200/ua/)
16.10.2025 12:14 Відповісти
Труха ,не впорався з кермуванням
16.10.2025 11:48 Відповісти
таке собі
16.10.2025 12:14 Відповісти
16.10.2025 12:08 Відповісти
Підозрюю що оп тренується по зносу Кличка
16.10.2025 12:15 Відповісти
Наступними власниками "россійських паспортів" будуть Кличко, Філатов, Садовий, Залужний та багато інших порядних людей.
16.10.2025 12:24 Відповісти
Ну хоть видповидно до Закону Украины " Про мисцеве самоврядування" Назначили виконувача обовязкив. А не по беспределу.
16.10.2025 12:20 Відповісти
Група Грозєва проводила розслідування. Так званий "россійський паспорт Труханова" - фальшивка.
16.10.2025 12:23 Відповісти
звичайно це фальшивка, раша зараз ніколи не дасть відповіді на запит і не здасть свою людину.
16.10.2025 12:32 Відповісти
Чекаю, дуже, коли одна одеська сепарня зеленского буде на вулицях з'ясовувати з сепарами мерськими хто з них більші сепари. Пишуть що вже ввели в Одесу додаткові сили - фронт зеленскому похрін.
16.10.2025 12:32 Відповісти
Зе на гілляку!
16.10.2025 12:35 Відповісти
Вже начебто почався жабогадюкінг
"Під час брифінгу Труханов закликав голову Одеської ОВА Кіпера прокоментувати інформацію про наявність російського громадянства у його дружини. За словами Труханова, у 2020 році дружина Кіпера нібито оновила російський паспорт, отримала водійське посвідчення, веде бізнес і сплачує податки в рф".
16.10.2025 12:40 Відповісти
 
 