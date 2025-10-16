Обов’язки мера Одеси з 16 жовтня виконує секретар міськради Ігор Коваль

Із 16 жовтня обов'язки міського голови Одеси виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль

Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Нею передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Читайте: Труханов про позбавлення громадянства: Зеленського "ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти"