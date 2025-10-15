УКР
Новини Громадянство мера Одеси Труханова
Труханов про позбавлення громадянства: Зеленського "ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти"

Труханов прокоментував припинення громадянства України

Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що може не подобатись Офісу президента чи особисто Володимиру Зеленському, тому саме зараз з'явилась інформація про його нібито російське громадянство.

Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Труханов знову почав запевняти, що не має та ніколи не мав російського громадянства, а усі документи, які як доказ наводили СБУ та журналісти називає фейками.

"Не підходжу для Офісу президента, президенту… Чому? Я не знаю. 4-й рік війна. Я забезпечую життєдіяльність міста, обороноздатність міста, в тому числі на кожному "прильоті". Я не знаю, чому я не подобаюсь. Я вже говорю, може зачіскою не підходжу, я не знаю чим. Що в мене не то. Може, наближаються вибори", - стверджує він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повноваження Труханова припинять, коли Одеська міськрада отримає указ президента про позбавлення громадянства, - ЦВК

Мер Одеси додав, що Зеленський не говорив із ним перед тим, як ухвалити рішення про припинення його українського громадянства.

Також Труханов переконаний, що президент згодом може скасувати цей указ, мовляв, його "ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти".

На запитання про можливий виїзд до Росії Труханов наголосив, що для цієї процедури у нього немає російського громадянства, а на території РФ він боїться за власну безпеку:

"Ви кажете на обмін, на який обмін? Та мене вб'ють, як тільки мене туди викинуть. Тому що те, що я роблю проти них, як їм протидію, я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати".

Також читайте: Російський паспорт Труханова - це підробка, - журналіст Грозєв

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Також читайте: Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж

громадянство (1111) Труханов Геннадій (398)
+5
Еге ж, і Медведчука б теж присілка ще у 2015, але чомусь ніт...
показати весь коментар
15.10.2025 23:07 Відповісти
+2
Та немає у Труханова російського громадянства. Все це політ. ігри. Якщо це було правдою, як казали, що це громадянство у нього з 2015, то наша минула "патріотична" влада вже давно відреагувала б на таке і присікла б це вже давно.
показати весь коментар
15.10.2025 23:03 Відповісти
+2
Спершу ЗЕленнський ввів в оману українців, потим в оман з'їздив сам, а потім і його в оману ввели!!!
показати весь коментар
15.10.2025 23:06 Відповісти
Так , в 2015 , його ні на кого було міняти - хіба що на Савченко ...))
показати весь коментар
15.10.2025 23:12 Відповісти
А що вас у цьому переконало, "Дорошенко"?
показати весь коментар
15.10.2025 23:11 Відповісти
Досвід, його не проп'єш. Це вам не Joe Sm, який не найкращим чином вчинив з розумом.
показати весь коментар
15.10.2025 23:20 Відповісти
Політ амбіцій!😁
показати весь коментар
15.10.2025 23:37 Відповісти
Брехня! На сайті Федеральної податкової служби Російської Федерації його дані чинні. Ліньки перевірити?
показати весь коментар
15.10.2025 23:40 Відповісти
"Проізошла чудовіщная ашібка..."😆 Нарешті цього латентного "ватника" позбавили владних повноважень. Впевнений, що незабаром ми почуємо новини, як Труханов дивним чином опиниться "на болотах"...
показати весь коментар
15.10.2025 23:04 Відповісти
Труханов, ты лучше расскажи про настоящую причину получения тобой коленом под зад. Киван помер, а с Ангелом и Лампочкой плюс стоящим за ними "Жуковым"-Радкиным ведомство Дерьмака договорилось через своих парашных кураторов в обход тебя.
показати весь коментар
15.10.2025 23:06 Відповісти
кругообіг Омани в природі ...
показати весь коментар
15.10.2025 23:18 Відповісти
Про це пишуть в Insider, що паспорт цього лисого покемона несправжній. Наводять докази. Схоже, бєніну макаку, а з нею й Україну ,чекають неприємності
показати весь коментар
15.10.2025 23:10 Відповісти
Президента Зеленського ввів в оману ..президент Зеленський
показати весь коментар
15.10.2025 23:16 Відповісти
Апять Бояре Погані
🤔🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.10.2025 23:17 Відповісти
Мудрий нарід захищае Труханова.....
На цій території розумне населення колися з'явиться?
показати весь коментар
15.10.2025 23:18 Відповісти
З іншим президентом!
показати весь коментар
15.10.2025 23:33 Відповісти
Шо то Вова заігрался......
показати весь коментар
15.10.2025 23:19 Відповісти
Труханов ще той козел. Але те, що собі почали дозволяти Зельоне шобло, це і не пахне демократією. Навіть при самому дебільному Януковичу, такого ніколи влада не посміла б.
показати весь коментар
15.10.2025 23:29 Відповісти
Десь так!
показати весь коментар
15.10.2025 23:32 Відповісти
Справжній, не справжній російський паспорт у Труханова - питання
другорядне на тлі свавілля Зевлади у вирішенні своїх проблем під
час війни.
показати весь коментар
15.10.2025 23:30 Відповісти
іх там нєт
показати весь коментар
15.10.2025 23:48 Відповісти
Страждалець, аж плаче, за гроші для себе!!??
Правда текст йому дали озвучувати, як казали оті двоє, допа і гепа!!
показати весь коментар
16.10.2025 00:30 Відповісти
 
 