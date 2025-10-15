Труханов про позбавлення громадянства: Зеленського "ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що може не подобатись Офісу президента чи особисто Володимиру Зеленському, тому саме зараз з'явилась інформація про його нібито російське громадянство.

Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Труханов знову почав запевняти, що не має та ніколи не мав російського громадянства, а усі документи, які як доказ наводили СБУ та журналісти називає фейками.

"Не підходжу для Офісу президента, президенту… Чому? Я не знаю. 4-й рік війна. Я забезпечую життєдіяльність міста, обороноздатність міста, в тому числі на кожному "прильоті". Я не знаю, чому я не подобаюсь. Я вже говорю, може зачіскою не підходжу, я не знаю чим. Що в мене не то. Може, наближаються вибори", - стверджує він.

Мер Одеси додав, що Зеленський не говорив із ним перед тим, як ухвалити рішення про припинення його українського громадянства.

Також Труханов переконаний, що президент згодом може скасувати цей указ, мовляв, його "ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти".

На запитання про можливий виїзд до Росії Труханов наголосив, що для цієї процедури у нього немає російського громадянства, а на території РФ він боїться за власну безпеку:

"Ви кажете на обмін, на який обмін? Та мене вб'ють, як тільки мене туди викинуть. Тому що те, що я роблю проти них, як їм протидію, я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати".

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

