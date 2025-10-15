Повноваження Труханова припинять, коли Одеська міськрада отримає указ президента про позбавлення громадянства, - ЦВК
Повноваження мера Одеси Геннадія Труханова будуть припинені, коли Одеська міська рада отримає текст указу президента Володимира Зеленського про припинення його громадянства. Обов'язки мера виконуватиме секретар міської ради.
Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"На мою думку, з моменту отримання тексту указу президента України про втрату громадянства міським головою Одеською міською радою відповідно до законодавства повноваження Одеського міського голови вважаються припиненими, якщо указ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію", - пояснив він.
У ЦВК зауважили, що в мирний час у такому випадку Верховна Рада призначала б вибори й після початку виборчого процесу починала працювати відповідна система виборчих комісій, проте це неможливо під час воєнного стану.
Таким чином, за словами представника ЦВК, посада міського голови до виборів буде вакантною, а обов'язки мера виконуватиме секретар міськради.
Дубовик уточнив, що з боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена.
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.
Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.
Так якого біса поліз смоктати в нікчемного?
Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси ? Справи і компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі. Зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищеням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами і неповагою до громад - точно віддаляє нас від євроінтеграції.
Все це - про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції і монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога- ставка на війну всіх проти всіх.