Полномочия Труханова прекратят, когда Одесский горсовет получит указ президента о лишении гражданства, - ЦИК
Полномочия мэра Одессы Геннадия Труханова будут прекращены, когда Одесский городской совет получит текст указа президента Владимира Зеленского о прекращении его гражданства. Обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета.
Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, с момента получения текста указа президента Украины о потере гражданства городским головой Одесским городским советом в соответствии с законодательством полномочия Одесского городского головы считаются прекращенными, если указ не будет обжалован и суд не остановит его действие", - пояснил он.
В ЦИК отметили, что в мирное время в таком случае Верховная Рада назначала бы выборы и после начала избирательного процесса начинала работать соответствующая система избирательных комиссий, однако это невозможно во время военного положения.
Таким образом, по словам представителя ЦИК, должность городского головы до выборов будет вакантной, а обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета.
Дубовик уточнил, что со стороны ЦИК реакция на досрочное прекращение полномочий городского головы не предусмотрена.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.
Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.
Так якого біса поліз смоктати в нікчемного?
Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси ? Справи і компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі. Зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищеням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами і неповагою до громад - точно віддаляє нас від євроінтеграції.
Все це - про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції і монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога- ставка на війну всіх проти всіх.