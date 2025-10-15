Полномочия Труханова прекратят, когда Одесский горсовет получит указ президента о лишении гражданства, - ЦИК

Полномочия мэра Одессы Геннадия Труханова будут прекращены, когда Одесский городской совет получит текст указа президента Владимира Зеленского о прекращении его гражданства. Обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Украинской правде"

"По моему мнению, с момента получения текста указа президента Украины о потере гражданства городским головой Одесским городским советом в соответствии с законодательством полномочия Одесского городского головы считаются прекращенными, если указ не будет обжалован и суд не остановит его действие", - пояснил он.

В ЦИК отметили, что в мирное время в таком случае Верховная Рада назначала бы выборы и после начала избирательного процесса начинала работать соответствующая система избирательных комиссий, однако это невозможно во время военного положения.

Таким образом, по словам представителя ЦИК, должность городского головы до выборов будет вакантной, а обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета.

Дубовик уточнил, что со стороны ЦИК реакция на досрочное прекращение полномочий городского головы не предусмотрена.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

