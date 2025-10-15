РУС
Гражданство мэра Одессы Труханова
Полномочия Труханова прекратят, когда Одесский горсовет получит указ президента о лишении гражданства, - ЦИК

Останется ли Труханов мэром Одессы: ЦИК ответила

Полномочия мэра Одессы Геннадия Труханова будут прекращены, когда Одесский городской совет получит текст указа президента Владимира Зеленского о прекращении его гражданства. Обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, с момента получения текста указа президента Украины о потере гражданства городским головой Одесским городским советом в соответствии с законодательством полномочия Одесского городского головы считаются прекращенными, если указ не будет обжалован и суд не остановит его действие", - пояснил он.

В ЦИК отметили, что в мирное время в таком случае Верховная Рада назначала бы выборы и после начала избирательного процесса начинала работать соответствующая система избирательных комиссий, однако это невозможно во время военного положения.

Таким образом, по словам представителя ЦИК, должность городского головы до выборов будет вакантной, а обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета.

Дубовик уточнил, что со стороны ЦИК реакция на досрочное прекращение полномочий городского головы не предусмотрена.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Автор: 

А може у зеленського теж э паспорт рф? Бо він (ходили чутки) переоформив в Криму свой маєток по законам рф, а без паспорта рф переоформити неможна.
велком у країну теранії та беззаконня!!!!
Дубовик уточнив, що з боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена. Джерело: https://censor.net/ua/n3579852
Так якого біса поліз смоктати в нікчемного?
велком у країну теранії та беззаконня!!!!
жаль уже цвет нации не выйдет (18-22 годиков) за справедливость и против идиотских решений
добряче заплатять то вийдуть. навідь з закордону припхаються
Так "позбавлення" чи "припинення"?
А може у зеленського теж э паспорт рф? Бо він (ходили чутки) переоформив в Криму свой маєток по законам рф, а без паспорта рф переоформити неможна.
То пробийте його по кацапським реєстрам і викладіть результати на загал.
Каже шо тільки міська рада може його знести
Дубовик уточнив, що з боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена. Джерело: https://censor.net/ua/n3579852
Так якого біса поліз смоктати в нікчемного?
Ірина Геращенко-Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього все і затівалося.
Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси ? Справи і компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі. Зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищеням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами і неповагою до громад - точно віддаляє нас від євроінтеграції.
Все це - про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції і монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога- ставка на війну всіх проти всіх.
О, так. Її однопартійці у свій час https://investigator.org.ua/ua/news-2/205877/ непогано так Труху відмазали...
Так і запишемо-то всьо Порошенко.
А в тебе записано, що він - святий? Ну-ну...
"человек без паспорта"
Так,згідно Закону про громадянство президент не має права позбавити громадянства,але може то громадянство призупинити.Ось така гра слів.Згідно ж Конституції ніхто і ніколи не може будь кого ні позбавити ні призупинити громадянство.Ось така колізія.Але наші президенти призупиняли громадянство як хотіли і кому хотіли.І суди поступали відповідно як їм ся хтіло.І з мерством така сама невизначена чітко справа.Ніде не сказано що депутати можуть зняти всенародно обраного мера - але знімали і не раз.От у Львові перед Садовим мером був такий собі Буняк.Вважав що красти має право лише він,а депутатам - зась.Депутати зібрались і зняли його з мерства.Буняк побіг в суд,суд відновив його на посаді і Буняк побіг в мерію.Але поки він туди прибіг депутати встигли знову зібратись і знову його зняли.Той знову в суд.Але суд вже не поспішав,Буняка не пускала в мерію охорона,а там і каденція сі скінчила.Ось така життєва історія...
