Труханов о лишении гражданства: Зеленского "ввели в заблуждение, предоставили эти карикатуры, а не паспорта"

Труханов прокомментировал прекращение гражданства Украины

Городской голова Одессы Геннадий Труханов предположил, что может не нравиться Офису президента или лично Владимиру Зеленскому, поэтому именно сейчас появилась информация о его якобы российском гражданстве.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Труханов снова начал уверять, что не имеет и никогда не имел российского гражданства, а все документы, которые в качестве доказательства приводили СБУ и журналисты называет фейками.

"Не подхожу для Офиса президента, президенту... Почему? Я не знаю. 4-й год - война. Я обеспечиваю жизнедеятельность города, обороноспособность города, в том числе, на каждом "прилете". Я не знаю, почему я не нравлюсь. Я уже говорю, может, прической не подхожу, я не знаю - чем. Что у меня не то. Может, приближаются выборы", - утверждает он.

Мэр Одессы добавил, что Зеленский не говорил с ним перед тем, как принять решение о прекращении его украинского гражданства.

Также Труханов убежден, что президент впоследствии может отменить этот указ, мол, его "ввели в заблуждение, предоставили эти карикатуры, а не паспорта".

На вопрос о возможном выезде в Россию Труханов отметил, что для этой процедуры у него нет российского гражданства, а на территории РФ он боится за собственную безопасность:

"Вы говорите - на обмен, на какой обмен? Да меня убьют, как только меня туда выбросят. Потому что то, что я делаю против них, как им противодействую, я же не буду вам в эфире сейчас рассказывать".

Что предшествовало?

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

Топ комментарии
+5
Еге ж, і Медведчука б теж присілка ще у 2015, але чомусь ніт...
15.10.2025 23:07 Ответить
+2
Та немає у Труханова російського громадянства. Все це політ. ігри. Якщо це було правдою, як казали, що це громадянство у нього з 2015, то наша минула "патріотична" влада вже давно відреагувала б на таке і присікла б це вже давно.
15.10.2025 23:03 Ответить
+2
Спершу ЗЕленнський ввів в оману українців, потим в оман з'їздив сам, а потім і його в оману ввели!!!
15.10.2025 23:06 Ответить
Так , в 2015 , його ні на кого було міняти - хіба що на Савченко ...))
15.10.2025 23:12 Ответить
А що вас у цьому переконало, "Дорошенко"?
15.10.2025 23:11 Ответить
Досвід, його не проп'єш. Це вам не Joe Sm, який не найкращим чином вчинив з розумом.
15.10.2025 23:20 Ответить
Політ амбіцій!😁
15.10.2025 23:37 Ответить
Брехня! На сайті Федеральної податкової служби Російської Федерації його дані чинні. Ліньки перевірити?
15.10.2025 23:40 Ответить
"Проізошла чудовіщная ашібка..."😆 Нарешті цього латентного "ватника" позбавили владних повноважень. Впевнений, що незабаром ми почуємо новини, як Труханов дивним чином опиниться "на болотах"...
15.10.2025 23:04 Ответить
Труханов, ты лучше расскажи про настоящую причину получения тобой коленом под зад. Киван помер, а с Ангелом и Лампочкой плюс стоящим за ними "Жуковым"-Радкиным ведомство Дерьмака договорилось через своих парашных кураторов в обход тебя.
15.10.2025 23:06 Ответить
Спершу ЗЕленнський ввів в оману українців, потим в оман з'їздив сам, а потім і його в оману ввели!!!
15.10.2025 23:06 Ответить
кругообіг Омани в природі ...
15.10.2025 23:18 Ответить
Про це пишуть в Insider, що паспорт цього лисого покемона несправжній. Наводять докази. Схоже, бєніну макаку, а з нею й Україну ,чекають неприємності
15.10.2025 23:10 Ответить
Президента Зеленського ввів в оману ..президент Зеленський
15.10.2025 23:16 Ответить
Апять Бояре Погані
🤔🤣🤣🤣
15.10.2025 23:17 Ответить
Мудрий нарід захищае Труханова.....
На цій території розумне населення колися з'явиться?
15.10.2025 23:18 Ответить
З іншим президентом!
15.10.2025 23:33 Ответить
Шо то Вова заігрался......
15.10.2025 23:19 Ответить
Труханов ще той козел. Але те, що собі почали дозволяти Зельоне шобло, це і не пахне демократією. Навіть при самому дебільному Януковичу, такого ніколи влада не посміла б.
15.10.2025 23:29 Ответить
Десь так!
15.10.2025 23:32 Ответить
Справжній, не справжній російський паспорт у Труханова - питання
другорядне на тлі свавілля Зевлади у вирішенні своїх проблем під
час війни.
15.10.2025 23:30 Ответить
іх там нєт
