Труханов о лишении гражданства: Зеленского "ввели в заблуждение, предоставили эти карикатуры, а не паспорта"

Городской голова Одессы Геннадий Труханов предположил, что может не нравиться Офису президента или лично Владимиру Зеленскому, поэтому именно сейчас появилась информация о его якобы российском гражданстве.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Труханов снова начал уверять, что не имеет и никогда не имел российского гражданства, а все документы, которые в качестве доказательства приводили СБУ и журналисты называет фейками.

"Не подхожу для Офиса президента, президенту... Почему? Я не знаю. 4-й год - война. Я обеспечиваю жизнедеятельность города, обороноспособность города, в том числе, на каждом "прилете". Я не знаю, почему я не нравлюсь. Я уже говорю, может, прической не подхожу, я не знаю - чем. Что у меня не то. Может, приближаются выборы", - утверждает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полномочия Труханова прекратят, когда Одесский горсовет получит указ президента о лишении гражданства, - ЦИК

Мэр Одессы добавил, что Зеленский не говорил с ним перед тем, как принять решение о прекращении его украинского гражданства.

Также Труханов убежден, что президент впоследствии может отменить этот указ, мол, его "ввели в заблуждение, предоставили эти карикатуры, а не паспорта".

На вопрос о возможном выезде в Россию Труханов отметил, что для этой процедуры у него нет российского гражданства, а на территории РФ он боится за собственную безопасность:

"Вы говорите - на обмен, на какой обмен? Да меня убьют, как только меня туда выбросят. Потому что то, что я делаю против них, как им противодействую, я же не буду вам в эфире сейчас рассказывать".

Также читайте: Российский паспорт Труханова - это подделка, - журналист Грозев

Что предшествовало?

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

Также читайте: Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому остановили гражданство Украины. ФОТОрепортаж