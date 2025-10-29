УКР
1 477 17

Труханов про підозру: Це "несподіванка", міськрада працювала по хвилинах

Труханову вручили підозру

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що вручена йому підозра у службовій недбалості через загибель дев’яти людей в Одесі під час негоди, стала для нього "несподіванкою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Що каже Труханов?

За його словами, міська рада "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу.

Окрім того, Труханов назвав трагедію стихійним лихом і заявив, що міська влада не могла запобігти наслідкам, адже повідомлення від гідрометцентру надійшло о 19:00, коли люди вже загинули.

Він додав, що проблеми з водовідведенням "катастрофічні" і потребують мільярдів гривень для вирішення, а також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб.

Також читайте: Кабмін готовий виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі, - Свириденко

Що передувало?

  • Нагадаємо,

    30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

  • 2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

  • Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
  • У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

Читайте також: Обов’язки мера Одеси з 16 жовтня виконує секретар міськради Ігор Коваль

Автор: 

негода (786) Одеса (5671) Одеська область (3594) Труханов Геннадій (403) підозра (887) Одеський район (356)
Топ коментарі
+10
а скільки загинуло в Ірпені, Бучі, Маріуполі, Херсоні .......... список довжелезний

людей же не попередили , готували до травневих..а по факту до гвалтувань та могили. СВІДОМО
показати весь коментар
29.10.2025 11:09 Відповісти
+9
Попри все моє негативне відношення до Труханова, але Зельоні аж галопом біжать по слідам Яника. Рейдерство, і фальсифікація справ у нас вже стало буденністю. А в наглій корупції вже переплюнули владу Януковоща в тисячі раз.
показати весь коментар
29.10.2025 11:09 Відповісти
+7
цікаво .. а Оманській Гниді за травневі шашлики тоді дадуть пожиттєво ?
показати весь коментар
29.10.2025 11:06 Відповісти
завалить би тебе отоб була несподіванка...
показати весь коментар
29.10.2025 10:53 Відповісти
За його словами, міська рада "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу--- окуєнна робота ворога українського народу .зокрема одеситів....
показати весь коментар
29.10.2025 10:57 Відповісти
зробити ливнівки та відвід стічних вод то другоє,треба трішки почекати само стече...і це млять міський голова не одного строку
показати весь коментар
29.10.2025 11:02 Відповісти
вулична водостічна каналізація , від такої 3,14сдьожі сама по собі ніколи не чиститься, але місто затопить
показати весь коментар
29.10.2025 11:11 Відповісти
міська рада "працювала по хвилях"
показати весь коментар
29.10.2025 11:05 Відповісти
"Стонєт вална штармавая,
В дальніє далі маня..."
показати весь коментар
29.10.2025 11:25 Відповісти
цікаво .. а Оманській Гниді за травневі шашлики тоді дадуть пожиттєво ?
показати весь коментар
29.10.2025 11:06 Відповісти
Термін, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса: "Гвалтівник Чарльз Скотт Робінсон (США, Оклахома) отримав 30 тисяч років тюремного ув'язнення з уточненням, що всі терміни повинні бути відбуті ним послідовно".
показати весь коментар
29.10.2025 12:14 Відповісти
P,S. Чудове і правильне правило, згідно якому терміни ув'язнення плюсуються.
показати весь коментар
29.10.2025 12:16 Відповісти
⚡️Офіційно: підозри щодо службової недбалості вручено Труханову і посадовцям міськради. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Причина: загибель 10 людей через сильні зливи в Одесі 30
показати весь коментар
29.10.2025 11:07 Відповісти
а скільки загинуло в Ірпені, Бучі, Маріуполі, Херсоні .......... список довжелезний

людей же не попередили , готували до травневих..а по факту до гвалтувань та могили. СВІДОМО
показати весь коментар
29.10.2025 11:09 Відповісти
Попри все моє негативне відношення до Труханова, але Зельоні аж галопом біжать по слідам Яника. Рейдерство, і фальсифікація справ у нас вже стало буденністю. А в наглій корупції вже переплюнули владу Януковоща в тисячі раз.
показати весь коментар
29.10.2025 11:09 Відповісти
Міськрада і я працювали як часи - а тут такий нежданчик - Труханов
показати весь коментар
29.10.2025 11:13 Відповісти
обоє рябоє: що ця рашистська хвойда, що зелені. Людям толку від цієї гризні нуль
показати весь коментар
29.10.2025 11:14 Відповісти
При всех Мэрах были такие дожди , и люди гибли и никого не садили. Причине гибели - самострой "курятников" на месте ливнестоков нашим "мудрым народом".
показати весь коментар
29.10.2025 11:51 Відповісти
Навчався в Одесі у 1989-1995 у політеху. За великих злив по пр. Шевченку текла річка, перейти було неможливо, затоплювало підземні переходи.
Минуло 30 років, а нічого не змінилося.
Тобто. за 30 років нічого влада не робила із зливовою каналізацією.
показати весь коментар
29.10.2025 11:58 Відповісти
Влада каналізацію ремонтувала. Особливо цим переймався пан Гурвіц. Але це не дуже допомогало. Головна проблема в Одесі -нахалстрой.
показати весь коментар
29.10.2025 12:12 Відповісти
 
 