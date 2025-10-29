Труханов про підозру: Це "несподіванка", міськрада працювала по хвилинах

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що вручена йому підозра у службовій недбалості через загибель дев’яти людей в Одесі під час негоди, стала для нього "несподіванкою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Що каже Труханов?

За його словами, міська рада "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу.

Окрім того, Труханов назвав трагедію стихійним лихом і заявив, що міська влада не могла запобігти наслідкам, адже повідомлення від гідрометцентру надійшло о 19:00, коли люди вже загинули.

Він додав, що проблеми з водовідведенням "катастрофічні" і потребують мільярдів гривень для вирішення, а також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб.

Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.

У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

