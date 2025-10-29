УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Негода в Одесі Підозра Труханову
2 570 23

Жертви через негоду в Одесі: Труханову та посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Через службову недбалість, що коштувала життів, підозри отримали посадовці Одеської міської ради та комунального підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Кому вручено підозри?

Як зазначається, серед фігурантів - колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову
підозра труханову

"Внаслідок рясних дощів, що накрили місто 30 вересня, загинуло девʼять осіб, серед яких родина з дитиною - вони проживали на цокольному поверсі будинку, де за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку. Система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії. За фактом службової недбалості девʼятьом фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років увʼязнення", - нагадали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад тиждень після катастрофічної зливи: в Одесі відновлюють очне навчання

Задокументували факт протиправних дій оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.

Негода в Одесі

Нацполіція нагадує, що наприкінці вересня Одеса опинилася під водою. За кілька годин у місті випала двомісячна норма опадів. Того дня одеські вулиці перетворилися на суцільні річки з бурхливими потоками, від яких люди намагалися рятуватися на дахах та горищах будинків. Загалом під час повені рятувальники змогли евакуювати сотні людей, однак деяких врятувати не вдалося. Тоді стихія забрала дев’ять життів.

"Загинули жінки, які поверталися додому вулицею — хвиля збила їх з ніг та понесла течією. Люди свідчили, що за лічені хвилини вода знищувала паркани й затоплювала будинки до другого поверху. Одним із найтрагічніших епізодів повені стала загибель родини з п’яти осіб, серед яких була дитина. Сімʼя жила на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік води накрив жителів будинку, не лишивши жодного шансу вижити. Рятувальники знайшли тіла родини у підвалі, коли відкачували воду", - додали правоохоронці.

Читайте: Негода в Одесі: у двох районах підвищився рівень води, ускладнено рух на дорогах

Розслідування трагедії

Паралельно з ліквідацією наслідків трагедії, поліцейські розпочали розслідування. У ході слідства встановлено, що система зливової каналізації на території Одеси роками не утримувалась належним чином.

Поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Підозри 

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам - колишньому міському голові міста Одеси, двом заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства — повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте: В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: врятовано понад 380 людей, загиблих – 10. ФОТОрепортаж

Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.

Що передувало?

  • Нагадаємо,

    30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

  • 2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Читайте також: Обов’язки мера Одеси з 16 жовтня виконує секретар міськради Ігор Коваль

Автор: 

негода (786) Одеса (5671) Одеська область (3594) Нацполіція (15624) Труханов Геннадій (403) Одеський район (356)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Сподіваюсь що колись так прийдуть до боневтіка за шашлики, замість підготовки до вторгнення!!!
показати весь коментар
29.10.2025 09:10 Відповісти
+9
Не захищаю Труханова, він проросійський і такий же мабуть бандюга тільки з іншої шайки. А вручили підозри тим, хто допустив жертви через недбалість і ворожість за Бучу, Гостомель, Ірпень, Ізюм, Херсон, Вознесенськ, Бахмут, Авдіївку... і Маріуполь? Чи королі асфапльту поза законом?
показати весь коментар
29.10.2025 09:42 Відповісти
+7
Я-чет думаю, что двухмесячную норму осадков за один день не пропустила бы даже самая лучшая ливневка в мире. Я непоклонник Труханова, но дело явно высосано из пальца.
показати весь коментар
29.10.2025 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це навіть і не смішно. Бо там ПОВИННО бути десяток важких кримінальних справ.а не це природне лихо Ну для чого так підставляти наші правоохоронні органи????
показати весь коментар
29.10.2025 09:08 Відповісти
Та тому що ті "органи" неправоохоронні
показати весь коментар
29.10.2025 10:59 Відповісти
Можливо є доля істини в ваших словах Але вони з вашого двору з вашого міста і нічим не відрізняються від більшості населення А головне--ми все ж таки біжимо до них ЗА ДОПОМОГОЮ,коли в нас біда. Да і серед правоохоронців є багато патріоті,професіоналів,порядних і чесних Але якщо голосували (більшість) за дважди зека , за 95 квартал--то чому ви думаєте ,що вся поліція повинна бути порядна.професійна і чесна --це утопія.
показати весь коментар
29.10.2025 11:08 Відповісти
Те саме можна і про комбайнерів сказати, але яка доля буде у комбайнера який замість поля з пшеницею заїде на поле цукрових буряків. Тому моя позиція така яку я висловив вище. Тому і відповідальність на правоохоронцях повинна бути на багато жорсткіша. Ну а за "мудрий нарід" який наголосував, то дурні повинні страждати і на сьогодні самий справедливий вид страждання це - шнеля в окопи. Як то так.
показати весь коментар
29.10.2025 11:18 Відповісти
Сумніваюсь що за такий короткий термін можна було розслідувати цю справу якісно. Думаю кримінальне провадження розвалиться в суді через відсутність правильних експертиз та показів свідків. Генпрокурор слабенький, не зможе довести справу до обвинувачувального вироку.
показати весь коментар
29.10.2025 09:09 Відповісти
Генпрокурор абсолютно "смарагдовий", тому підмахне будь-що, чого побажає "юрист" голобородько. Труханова давно слід судити, є за що. Але та вистава, що ми зараз спостерігаємо - це "видалення гланд через анальний отвір", та ще й протиречить Конституції (так, пам'ятаю, вона "на паузі").
показати весь коментар
29.10.2025 10:05 Відповісти
На Труханові вже дев'ять років висить підозра по справі "Краяна".
Але НАБУ, САП і ВАКС вже дев'ять років жують соплі.
показати весь коментар
29.10.2025 09:10 Відповісти
Всі в долі. Тому жування соплей продовжиться.
показати весь коментар
29.10.2025 11:08 Відповісти
Та там такий персонаж, що на нього де сядеш там і злізеш
Він був "зручним" як для Порошенка, так і для голобородька (дотепер).
показати весь коментар
29.10.2025 12:02 Відповісти
Сподіваюсь що колись так прийдуть до боневтіка за шашлики, замість підготовки до вторгнення!!!
показати весь коментар
29.10.2025 09:10 Відповісти
Єта савсєм другоє, бубочку нізя, он Вам нічіво нє должен.
показати весь коментар
29.10.2025 10:56 Відповісти
Я-чет думаю, что двухмесячную норму осадков за один день не пропустила бы даже самая лучшая ливневка в мире. Я непоклонник Труханова, но дело явно высосано из пальца.
показати весь коментар
29.10.2025 09:23 Відповісти
Не захищаю Труханова, він проросійський і такий же мабуть бандюга тільки з іншої шайки. А вручили підозри тим, хто допустив жертви через недбалість і ворожість за Бучу, Гостомель, Ірпень, Ізюм, Херсон, Вознесенськ, Бахмут, Авдіївку... і Маріуполь? Чи королі асфапльту поза законом?
показати весь коментар
29.10.2025 09:42 Відповісти
Вони не за позазаконом - вони і є той закон з підтримкою 60% - ....саджати будемо - ще ніхто не відміняв, а зебіли чекають.
показати весь коментар
29.10.2025 10:45 Відповісти
Наступний, до кого стане позиватись гундос за жертви через ту зливу в Одесі, буде небесна канцелярія.
показати весь коментар
29.10.2025 09:51 Відповісти
А Труханов зараз живе у гаражі? Іншого місця немає для вручення підозри?
показати весь коментар
29.10.2025 10:00 Відповісти
Звичайна стоянка, під звичайним будинком, куди люди заїзджають після роботи. Дуже зручне місце, щоби без зайвих очей виловити якусь людину
показати весь коментар
29.10.2025 10:51 Відповісти
Звичайну людину да, але Труханов не остання людина в кримінальному світі і живе за поняттями.
показати весь коментар
29.10.2025 12:19 Відповісти
Тобто вам знадобилася «притягнута» стаття, шоби зліпити горбатого для того, щоби посадити того, хто винен ще у травневих заворушеннях у Одесі і смертях людей там. Але ж нікому не вигідно це, бо тоді прийдеться садити «братів з опзж», а так не хочеться, да?
показати весь коментар
29.10.2025 10:50 Відповісти
А чи не буде сумно труханову без міндіча, для компанії.
показати весь коментар
29.10.2025 10:54 Відповісти
Чесно кажучи, понадпроектні зливи завжди створюють великі проблеми, але підготуватися до них неможливо. Тоді треба садити усіх також за цунамі, гірські обвали, тощо. Якщо проектувати водовідведення з розрахунку на двохмісячну норму осадів за дві години, ніяких грошей не вистачить на такий проект.
показати весь коментар
29.10.2025 11:07 Відповісти
Смішно. Справи висмоктані з пальця. Чи міг хтось передбачити дощ? Норми передбачають наприклад лиха раз на 20 років, але не гарантують що раз на 50 років чи більше не буде ще більшого лиха.
А от вторгнення росії було передбачено усіма. Де підозра Зеленському!?
показати весь коментар
29.10.2025 11:29 Відповісти
 
 