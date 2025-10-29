Жертви через негоду в Одесі: Труханову та посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Через службову недбалість, що коштувала життів, підозри отримали посадовці Одеської міської ради та комунального підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Кому вручено підозри?

Як зазначається, серед фігурантів - колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.



















"Внаслідок рясних дощів, що накрили місто 30 вересня, загинуло девʼять осіб, серед яких родина з дитиною - вони проживали на цокольному поверсі будинку, де за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку. Система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії. За фактом службової недбалості девʼятьом фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років увʼязнення", - нагадали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад тиждень після катастрофічної зливи: в Одесі відновлюють очне навчання

Задокументували факт протиправних дій оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.

Негода в Одесі

Нацполіція нагадує, що наприкінці вересня Одеса опинилася під водою. За кілька годин у місті випала двомісячна норма опадів. Того дня одеські вулиці перетворилися на суцільні річки з бурхливими потоками, від яких люди намагалися рятуватися на дахах та горищах будинків. Загалом під час повені рятувальники змогли евакуювати сотні людей, однак деяких врятувати не вдалося. Тоді стихія забрала дев’ять життів.

"Загинули жінки, які поверталися додому вулицею — хвиля збила їх з ніг та понесла течією. Люди свідчили, що за лічені хвилини вода знищувала паркани й затоплювала будинки до другого поверху. Одним із найтрагічніших епізодів повені стала загибель родини з п’яти осіб, серед яких була дитина. Сімʼя жила на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік води накрив жителів будинку, не лишивши жодного шансу вижити. Рятувальники знайшли тіла родини у підвалі, коли відкачували воду", - додали правоохоронці.

Читайте: Негода в Одесі: у двох районах підвищився рівень води, ускладнено рух на дорогах

Розслідування трагедії

Паралельно з ліквідацією наслідків трагедії, поліцейські розпочали розслідування. У ході слідства встановлено, що система зливової каналізації на території Одеси роками не утримувалась належним чином.

Поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Підозри

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам - колишньому міському голові міста Одеси, двом заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства — повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте: В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: врятовано понад 380 людей, загиблих – 10. ФОТОрепортаж

Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.

Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Читайте також: Обов’язки мера Одеси з 16 жовтня виконує секретар міськради Ігор Коваль