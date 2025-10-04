Негода в Одесі: у двох районах підвищився рівень води, ускладнено рух на дорогах

У зв’язку зі значними опадами зафіксовано підвищення рівня води, особливо, у Київському та Пересипському районах Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спостерігається ускладнення руху на дорогах.

"Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями. Для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони", - додав очільник області.

