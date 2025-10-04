УКР
Новини Негода в Одесі
Негода в Одесі: у двох районах підвищився рівень води, ускладнено рух на дорогах

одеса

У зв’язку зі значними опадами зафіксовано підвищення рівня води, особливо, у Київському та Пересипському районах Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спостерігається ускладнення руху на дорогах.

"Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями. Для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони", - додав очільник області.

Також читайте: Загибель 10 людей через негоду в Одесі: правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Одесу знову накриє значний дощ, мерія просить при погіршенні погоди обмежити переміщення містом.

негода (781) Одеса (5636) Одеська область (3524) підтоплення (199) Одеський район (318)
04.10.2025 13:46 Відповісти
04.10.2025 13:47 Відповісти
подолякоскот і *********** за таке Кличко б вже згноїв є, а от проти сєпара труханова команди немає...
04.10.2025 13:51 Відповісти
Влада: порятунок потопающих, діло рук самих потопающих.
Чи щось не так? Хоч один чиновник потонув?
04.10.2025 14:08 Відповісти
 
 