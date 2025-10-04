РУС
Непогода в Одессе: в двух районах повысился уровень воды, затруднено движение на дорогах

В связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно, в Киевском и Пересыпском районах Одессы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наблюдается осложнение движения на дорогах.

"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями. Для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны", - добавил глава области.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Одессу снова накроет значительный дождь, мэрия просит при ухудшении погоды ограничить перемещение по городу.

04.10.2025 13:46 Ответить
04.10.2025 13:47 Ответить
подолякоскот і *********** за таке Кличко б вже згноїв є, а от проти сєпара труханова команди немає...
04.10.2025 13:51 Ответить
Влада: порятунок потопающих, діло рук самих потопающих.
Чи щось не так? Хоч один чиновник потонув?
04.10.2025 14:08 Ответить
 
 