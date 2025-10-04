Непогода в Одессе: в двух районах повысился уровень воды, затруднено движение на дорогах

В связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно, в Киевском и Пересыпском районах Одессы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, наблюдается осложнение движения на дорогах.

"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями. Для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны", - добавил глава области.

