Непогода в Одессе: в двух районах повысился уровень воды, затруднено движение на дорогах
В связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно, в Киевском и Пересыпском районах Одессы.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, наблюдается осложнение движения на дорогах.
"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями. Для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны", - добавил глава области.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Одессу снова накроет значительный дождь, мэрия просит при ухудшении погоды ограничить перемещение по городу.
Чи щось не так? Хоч один чиновник потонув?