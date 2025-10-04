Одессу снова накроет сильный дождь: мэрия просит при ухудшении погоды ограничить передвижение по городу

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях І уровня опасности. В следующие 1-2 часа ожидается значительный дождь, в частности, в Одессе, который сохранится до конца дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесской мэрии.

Мэрия напоминает одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями - вследствие сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", - говорится в сообщении.