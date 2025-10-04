Одесу знову накриє значний дощ: мерія просить при погіршенні погоди обмежити переміщення містом

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності. У наступні 1-2 години очікується значний дощ, зокрема, в Одесі, який збережеться до кінця дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської мерії.

Мерія нагадує одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при погіршенні погоди обмежити переміщення та поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загибель 10 людей через негоду в Одесі: правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів.

Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", - йдеться у повідомленні.