Понад тиждень після катастрофічної зливи: в Одесі відновлюють очне навчання

У четвер, 9 жовтня, усі навчальні заклади Одеси відновлять очне навчання після перерви, викликаної негодою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила міська Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"За рішенням міської Комісії ТЕБ і НС в Одесі вихованці дитячих садків і школярі від завтра повертаються до очного навчання", - йдеться у повідомленні Одеської міської ради в Telegram.

Раніше навчальні заклади тимчасово перейшли на дистанційну форму через прогнозовану негоду.

30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв у місті. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

