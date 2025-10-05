Після шторму на Одещині електропостачання відновлено у 174 населених пунктах
Після аномальної негоди, яка обрушилася на Одеську область 30 вересня, енергетики повністю відновили електропостачання всім споживачам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, підключено 56,6 тисяч домогосподарств у 174 населених пунктах регіону. Масових відключень наразі немає, фахівці працюють лише над окремими точковими заявками.
Очільник ОВА подякував енергетикам за оперативну та злагоджену роботу, а мешканцям - за терпіння.
30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду загинуло 10 людей. Понад 380 людей - врятовано.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі людей і перевіряють можливу причетність посадовців Одеської міської ради, її структурних та окремих підрозділів.
Йдеться про погане утримання дренажно-водовідвідної системи в місті та відсутність необхідних заходів для її належного функціонування.
