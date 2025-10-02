Військові моряки після шторму знищили 8 протикорабельних мін біля узбережжя Одещини

ВМС ЗС України знищили 8 ворожих морських мін біля Одещини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ВМС.

"З початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць" - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства.

ВМС ЗС України звертаються до всіх громадян з наполегливим попередженням:

НЕ наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.

НЕ ігноруйте заборонні знаки чи попередження.

У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

Нагадаємо, за сім годин 1 жовтня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. В Одесі через негоду загинуло 10 осіб, понад 1000 людей звернулися по допомогу. Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях - найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.