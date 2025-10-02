РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9261 посетитель онлайн
Новости Непогода в Одессе
382 0

Военные моряки после шторма уничтожили 8 противокорабельных мин у побережья Одесщины

Морская якорная мина обнаружена в Одесской области

ВМС ВС Украины уничтожили 8 вражеских морских мин у побережья Одесщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ВМС.

"С начала шторма у побережья Одесщины военные моряки обнаружили 8 дрейфующих противокорабельных мин, которые сорвало с установленных врагом мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мины были своевременно уничтожены подразделениями ВМС ВС Украины, что позволило устранить опасность для гражданского населения и судоходства.

Также смотрите: В Одессе завершили поисковые работы после стихии: спасены более 380 человек, погибших - 10. ФОТОрепортаж

ВМС ВС Украины обращаются ко всем гражданам с настоятельным предупреждением:

‼НЕ приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.

‼НЕ игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.

В случае обнаружения подозрительных объектов - немедленно сообщайте соответствующие службы.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале

Напомним, за семь часов 1 октября в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. В Одессе из-за непогоды погибло 10 человек, более 1000 человек обратились за помощью. Наибольшие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях - наиболее сложная. В работе почти 130 мотопомп, а также привлекли приданные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Автор: 

ВМС (1523) Одесская область (3853) мина (359)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 