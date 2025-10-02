Военные моряки после шторма уничтожили 8 противокорабельных мин у побережья Одесщины

ВМС ВС Украины уничтожили 8 вражеских морских мин у побережья Одесщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ВМС.

"С начала шторма у побережья Одесщины военные моряки обнаружили 8 дрейфующих противокорабельных мин, которые сорвало с установленных врагом мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мины были своевременно уничтожены подразделениями ВМС ВС Украины, что позволило устранить опасность для гражданского населения и судоходства.

ВМС ВС Украины обращаются ко всем гражданам с настоятельным предупреждением:

НЕ приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.

НЕ игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.

В случае обнаружения подозрительных объектов - немедленно сообщайте соответствующие службы.

Напомним, за семь часов 1 октября в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. В Одессе из-за непогоды погибло 10 человек, более 1000 человек обратились за помощью. Наибольшие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях - наиболее сложная. В работе почти 130 мотопомп, а также привлекли приданные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.