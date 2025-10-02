В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: врятовано понад 380 людей, загиблих – 10. ФОТОрепортаж

В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. Тривають аварійно-відновлювальні заходи. На місці ліквідації наслідків стихійного лиха працює Голова ДСНС Андрій Даник.

На понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 - продовжують працювати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жертв стихії більше немає. Загиблих - 10. Понад 380 людей - врятовано. Всі заявки від населення опрацьовані.

Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях - найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Щодо укриттів: із 42 затоплених у 40 вже відкачано воду та підготовлено їх до використання. На 2 обʼєктах цивільного захисту роботи ще тривають.

















акож читайте: Служба безпеки затримала безробітне подружжя, яке на замовлення РФ готувало теракт в Одесі. ФОТО