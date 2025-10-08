РУС
Новости Непогода в Одессе
Более недели после катастрофического ливня: в Одессе восстанавливают очное обучение

Одесса возвращается к очному обучению в четверг, 9 октября

В четверг, 9 октября, все учебные заведения Одессы возобновят очное обучение после перерыва, вызванного непогодой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение приняла городская Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"По решению городской Комиссии ТЭБ и ЧС в Одессе воспитанники детских садов и школьники завтра возвращаются к очному обучению", - говорится в сообщении Одесского городского совета в Telegram.

Ранее учебные заведения временно перешли на дистанционную форму из-за прогнозируемой непогоды.

30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в городе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.

