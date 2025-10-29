Жертвы из-за непогоды в Одессе: Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за служебной халатности, стоившей жизней, подозрения получили должностные лица Одесского городского совета и коммунального предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Кому вручены подозрения?

Как отмечается, среди фигурантов - бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.



















"В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибло девять человек, среди которых семья с ребенком - они проживали на цокольном этаже дома, где за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения. Система водоотведения Одессы оказалась неподготовленной к стихии. По факту служебной халатности девяти фигурантам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения", - напомнили правоохранители.

Задокументировали факт противоправных действий оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.

Непогода в Одессе

Нацполиция напоминает, что в конце сентября Одесса оказалась под водой. За несколько часов в городе выпала двухмесячная норма осадков. В тот день одесские улицы превратились в сплошные реки с бурными потоками, от которых люди пытались спасаться на крышах и чердаках домов. Всего во время наводнения спасатели смогли эвакуировать сотни людей, однако некоторых спасти не удалось. Тогда стихия унесла девять жизней.

"Погибли женщины, которые возвращались домой по улице - волна сбила их с ног и понесла течением. Люди свидетельствовали, что за считанные минуты вода уничтожала заборы и затапливала дома до второго этажа. Одним из самых трагических эпизодов наводнения стала гибель семьи из пяти человек, среди которых был ребенок. Семья жила на цокольном этаже. За несколько минут поток воды накрыл жителей дома, не оставив ни единого шанса выжить. Спасатели нашли тела семьи в подвале, когда откачивали воду", - добавили правоохранители.

Расследование трагедии

Параллельно с ликвидацией последствий трагедии, полицейские начали расследование. В ходе следствия установлено, что система ливневой канализации на территории Одессы годами не содержалась должным образом.

Полицейские провели более 25 обысков в административных зданиях и по местам жительства фигурантов. Во время мер изъяли документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Подозрения

На основании собранных доказательств 9 фигурантам - бывшему городскому голове города Одессы, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные меры для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

По данным СМИ, экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.

Что предшествовало?

Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.

