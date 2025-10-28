Экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении, - СМИ

Фото: Українська правда

Правоохранители объявили подозрение бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям за служебную халатность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и "УП".

За что подозрение

Отмечается, что вечером 28 октября Труханову и его 7 подчиненным вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после наводнения в Одессе.

Также вручили ходатайство о применении меры пресечения.

Других деталей пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства - не политический шаг

Что предшествовало?

Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.

Читайте также: Обязанности мэра Одессы с 16 октября исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль