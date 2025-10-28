Экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении, - СМИ
Правоохранители объявили подозрение бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям за служебную халатность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и "УП".
За что подозрение
Отмечается, что вечером 28 октября Труханову и его 7 подчиненным вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после наводнения в Одессе.
Также вручили ходатайство о применении меры пресечения.
Других деталей пока нет.
Что предшествовало?
- Напомним,
30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
-
2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.
головний бандюган одеси та кегебешна криса попалився на якійсь тупій хєрні про якесь нікчемні побутові дрібниці
але віталіку треба буди обережнішим, бо десь на святошині навалить купа листя, і віталіка звинуватять у державній зраді за невжиті заходи.
І не через стихійне лихо, а через абсолютно точно передбачене вторгнення ворога, яке він свідомо ігнорував.
І чомусь це не можливо... А от репресії у якості підготовки ЗЄ до виборів - можливо.
От з 2019 в ОП нічого не підозрювали, а тут такими підозрілими стали. 😁