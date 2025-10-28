РУС
Экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении, - СМИ

труханов
Фото: Українська правда

Правоохранители объявили подозрение бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям за служебную халатность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и "УП".

За что подозрение

Отмечается, что вечером 28 октября Труханову и его 7 подчиненным вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после наводнения в Одессе.

Также вручили ходатайство о применении меры пресечения.

Других деталей пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства - не политический шаг

Что предшествовало?

  • Напомним,

    30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критическое оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

  • 2 октября в Одессе был объявлен день траура из-за гибели людей.

Читайте также: Обязанности мэра Одессы с 16 октября исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль

Автор: 

Нацполиция (16892) Труханов Геннадий (339) подозрение (583)
Топ комментарии
+13
це ж треба.
головний бандюган одеси та кегебешна криса попалився на якійсь тупій хєрні про якесь нікчемні побутові дрібниці

але віталіку треба буди обережнішим, бо десь на святошині навалить купа листя, і віталіка звинуватять у державній зраді за невжиті заходи.
показать весь комментарий
28.10.2025 22:23 Ответить
+8
Це старі гріхи і навіть рашгромадянство довести не можуть і тому шиють що попало?Впевнений що і кличка так само будуть зносити
показать весь комментарий
28.10.2025 22:16 Ответить
+6
А ще дощ, сніг та геморой від сидячої "роботи" у Ткаченка. 😁
показать весь комментарий
28.10.2025 22:27 Ответить
Якщо снiг приведе до загибели людей, то так.
показать весь комментарий
28.10.2025 22:36 Ответить
Зеленський своєю діяльністю та саботажем оборони призвів до загибелі сотень тисяч людей.

І не через стихійне лихо, а через абсолютно точно передбачене вторгнення ворога, яке він свідомо ігнорував.

І чомусь це не можливо... А от репресії у якості підготовки ЗЄ до виборів - можливо.
показать весь комментарий
28.10.2025 22:47 Ответить
Та ладно.
От з 2019 в ОП нічого не підозрювали, а тут такими підозрілими стали. 😁
показать весь комментарий
28.10.2025 22:24 Ответить
Чекають всі Українці, на «жалісного листа» від аброхамія з підписами зелупнів з ВРУ, як і за абрамовича щодо спасіння такої людини!!!???
показать весь комментарий
28.10.2025 22:26 Ответить
Гена такий сумний тому, що білу майку про право на помилку не замовив в ОПі свого часу. Зараз би згодилась.
показать весь комментарий
28.10.2025 22:28 Ответить
- Знаєте шо? Якийсь ви підозрілий.
показать весь комментарий
28.10.2025 22:31 Ответить
Вова другий Сталін.😅
показать весь комментарий
28.10.2025 22:42 Ответить
Вова син Вови?
показать весь комментарий
28.10.2025 22:58 Ответить
ты смотри, как "патриоты" кинулись труху защищать от "репрессий" "преступного режима"))))))))) вот чему можно позавидовать у местной "публики", так это умению переобуваться в прыжке и мимикрировать под желания "спонсоров" и "смотрящих"!
показать весь комментарий
28.10.2025 23:58 Ответить
 
 