УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5786 відвідувачів онлайн
Новини Негода в Одесі Підозра Труханову
2 270 16

Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру, - ЗМІ

труханов
Фото: Українська правда

Правоохоронці оголосили підозру колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам за службову недбалість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" та "УП".

За що підозра

Зазначається, що увечері 28 жовтня Труханову та його 7 підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після повені в Одесі.

Також вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Інших деталей наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок

Що передувало?

  • Нагадаємо, 

    30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

  • 2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Читайте також: Обов’язки мера Одеси з 16 жовтня виконує секретар міськради Ігор Коваль

Автор: 

Нацполіція (15624) Труханов Геннадій (403) підозра (887)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
це ж треба.
головний бандюган одеси та кегебешна криса попалився на якійсь тупій хєрні про якесь нікчемні побутові дрібниці

але віталіку треба буди обережнішим, бо десь на святошині навалить купа листя, і віталіка звинуватять у державній зраді за невжиті заходи.
показати весь коментар
28.10.2025 22:23 Відповісти
+8
Це старі гріхи і навіть рашгромадянство довести не можуть і тому шиють що попало?Впевнений що і кличка так само будуть зносити
показати весь коментар
28.10.2025 22:16 Відповісти
+6
А ще дощ, сніг та геморой від сидячої "роботи" у Ткаченка. 😁
показати весь коментар
28.10.2025 22:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це старі гріхи і навіть рашгромадянство довести не можуть і тому шиють що попало?Впевнений що і кличка так само будуть зносити
показати весь коментар
28.10.2025 22:16 Відповісти
Якби не повінь - той Труханов був би білий і пушистий
показати весь коментар
28.10.2025 22:16 Відповісти
оце схема майбутнього захвату мерського трону( бо це виборна народом особа) взамін на СБУшного наглядача за потоками у великих містах. Вовці Трамп ніби наказав ( в останньому візиті) оголосити про свою неучасть у виборах , якщо відбудеться замороження війни для переобрання президента. Ну щоб хйло могло не вякати, що немає легітимного й зміг розпочати нову ескалацію під час другого туру ... А все не для перемоги на виборах а щоб накрасти перед кінцем ( а може й під кремлівського перемогу заготовити) - де почула, послиання нижче https://www.youtube.com/watch?v=t-KMX_FbPPI&amp;t=1241s
показати весь коментар
28.10.2025 22:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t-KMX_FbPPI&t=1241s
показати весь коментар
28.10.2025 22:20 Відповісти
це ж треба.
головний бандюган одеси та кегебешна криса попалився на якійсь тупій хєрні про якесь нікчемні побутові дрібниці

але віталіку треба буди обережнішим, бо десь на святошині навалить купа листя, і віталіка звинуватять у державній зраді за невжиті заходи.
показати весь коментар
28.10.2025 22:23 Відповісти
А ще дощ, сніг та геморой від сидячої "роботи" у Ткаченка. 😁
показати весь коментар
28.10.2025 22:27 Відповісти
Якщо снiг приведе до загибели людей, то так.
показати весь коментар
28.10.2025 22:36 Відповісти
Зеленський своєю діяльністю та саботажем оборони призвів до загибелі сотень тисяч людей.

І не через стихійне лихо, а через абсолютно точно передбачене вторгнення ворога, яке він свідомо ігнорував.

І чомусь це не можливо... А от репресії у якості підготовки ЗЄ до виборів - можливо.
показати весь коментар
28.10.2025 22:47 Відповісти
Та ладно.
От з 2019 в ОП нічого не підозрювали, а тут такими підозрілими стали. 😁
показати весь коментар
28.10.2025 22:24 Відповісти
Чекають всі Українці, на «жалісного листа» від аброхамія з підписами зелупнів з ВРУ, як і за абрамовича щодо спасіння такої людини!!!???
показати весь коментар
28.10.2025 22:26 Відповісти
Гена такий сумний тому, що білу майку про право на помилку не замовив в ОПі свого часу. Зараз би згодилась.
показати весь коментар
28.10.2025 22:28 Відповісти
- Знаєте шо? Якийсь ви підозрілий.
показати весь коментар
28.10.2025 22:31 Відповісти
Вова другий Сталін.😅
показати весь коментар
28.10.2025 22:42 Відповісти
Вова син Вови?
показати весь коментар
28.10.2025 22:58 Відповісти
ты смотри, как "патриоты" кинулись труху защищать от "репрессий" "преступного режима"))))))))) вот чему можно позавидовать у местной "публики", так это умению переобуваться в прыжке и мимикрировать под желания "спонсоров" и "смотрящих"!
показати весь коментар
28.10.2025 23:58 Відповісти
Маленький зелений сталін
показати весь коментар
29.10.2025 00:35 Відповісти
 
 