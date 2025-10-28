Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру, - ЗМІ

Фото: Українська правда

Правоохоронці оголосили підозру колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам за службову недбалість.

За що підозра

Зазначається, що увечері 28 жовтня Труханову та його 7 підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після повені в Одесі.

Також вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Інших деталей наразі немає.

Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

