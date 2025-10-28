Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру, - ЗМІ
Правоохоронці оголосили підозру колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам за службову недбалість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" та "УП".
За що підозра
Зазначається, що увечері 28 жовтня Труханову та його 7 підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після повені в Одесі.
Також вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.
Інших деталей наразі немає.
Що передувало?
- Нагадаємо,
30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
-
2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.
