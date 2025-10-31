УКР
1 688 17

Печерський суд обирає запобіжний захід Труханову (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ексмер Одеси бере участь у засіданні по відеозв'язку.

Що каже сторона обвинувачення?

Прокурор Юрій Костяков заявив, що Труханов був обізнаний, що у місті неналежно функціонує дощова каналізація.

Прокурор просить суд призначити Труханову запобіжний захів у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб. Також ексмер Одеси має носити електронний засіб контролю та здати паспорти для виїзду за кордон.

Труханов попросив суд не задовольняти прохання прокуратури щодо запобіжного заходу, оскільки не збирається переховуватись від слідства.

Труханову обирають запобіжний захід у Києві
Труханову обирають запобіжний захід у Києві

Адвокат Труханова Олександр Лисак звернув увагу суду на те, що ні сторона захисту, ні сторона звинувачення не мають документів, що підтверджували б позбавлення ексмера Одеси громадянства України.

"Документи, які були опубліковані на сайті СБУ, є недостовірні і ми зможемо це довести. 14 жовтня, після оприлюднення в ЗМІ інформації про позбавлення громадянства, я звернувся до Офісу Президента з адвокатським запитом з проханням надати стороні захисту відповідний указ, засідання комісії і підстави для позбавлення громаданства. Станом на 31 жовтня відповіді надано не було.

У матеріалах, які надані слідством, жодних доказів щодо припинення громадянства Труханова немає. На сьогоднішній день будь-якої офіційної інформації про припинення громадянства Труханова ( в т.ч. від Державної міграційної служби) немає", - сказав адвокат.

Читайте: Труханов про підозру: Це "несподіванка", міськрада працювала по хвилинах

Що передувало?

  • Нагадаємо,

    30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

  • 2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

  • Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
  • У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
  • Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
  • Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Читайте також: Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок

Автор: 

Київ (20385) суд (11945) Труханов Геннадій (407)
Топ коментарі
+7
Печерський суд виконує вказівки з ОПЗЄ, а не щось там обирає.

Наквжуть відпустити - відпустять попри все.
Накажуть посадити - посадять попри все.
31.10.2025 16:32 Відповісти
+4
Хоч я і розумію що Труханов ідейний покидьок і давно має знаходитись за гратами але тулити йому дощову каналізацію це вже смішно. Чого його за реальні злочини не хочуть притягнути?
31.10.2025 16:40 Відповісти
+1
Найсправедливіший суд в Україні
31.10.2025 16:48 Відповісти
печерский суд и труханов...ну это просто анекдот)
31.10.2025 16:31 Відповісти
Печерський суд - не суд. І на нього правила територіальної підсудності не розповсюджуються.
31.10.2025 17:26 Відповісти
Печерський суд виконує вказівки з ОПЗЄ, а не щось там обирає.

Наквжуть відпустити - відпустять попри все.
Накажуть посадити - посадять попри все.
31.10.2025 16:32 Відповісти
ОПЗЄ - це наше ВСЕ!
31.10.2025 16:54 Відповісти
Хоч я і розумію що Труханов ідейний покидьок і давно має знаходитись за гратами але тулити йому дощову каналізацію це вже смішно. Чого його за реальні злочини не хочуть притягнути?
31.10.2025 16:40 Відповісти
Бо за такі реальні злочини вся ОП та СН тоді сидіти повинні.
Ну, як ти посадиш Труханова за кришування контрабанди, коли цим самим від імені Зеленського та Єрмака займається Одеська ОВА?
Як ти посадиш Труханова за колаборационізм, коли у тебе 5-6 дефективних менеджерів та вся твоя партія колаборанти?

А цей "товарищ" навряд упустить можливість трохи розпатякати про співробітництво з ЗЄрмаками.
31.10.2025 17:46 Відповісти
Найсправедливіший суд в Україні
31.10.2025 16:48 Відповісти
По видеосвязи, судить, по видеосвязи сидеть...
31.10.2025 16:49 Відповісти
І знову Печерський..... виходить на арену!
31.10.2025 16:53 Відповісти
Тобто,рос.паспорт-прикол,по ньому нічого немає з доказів?
Взяли у вину наслідки...погоди.
31.10.2025 17:00 Відповісти
скоро Пешєрний суд заборонить сонцю сходити

світити буде Найвеличніша Оманська Гнида
31.10.2025 17:40 Відповісти
Вину загибелі 9ти людей вони теж оцінять заставою під вихід для скушаного мера Одеси?
31.10.2025 17:44 Відповісти
На гыляку каццапскую скотыняку!
31.10.2025 17:47 Відповісти
Гену взяли, Віталі приготуватися.)
31.10.2025 17:47 Відповісти
Не по зубам
31.10.2025 17:52 Відповісти
зарано, він ще не виїхав
31.10.2025 17:48 Відповісти
А який суд розгляне службову недбалість (чи навмисну дільнісь-бездіяльність) зеленського, яка призвела до сотень тисяч жертв серед українців?
31.10.2025 17:48 Відповісти
 
 