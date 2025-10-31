Печерський суд обирає запобіжний захід Труханову (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ексмер Одеси бере участь у засіданні по відеозв'язку.

Що каже сторона обвинувачення?

Прокурор Юрій Костяков заявив, що Труханов був обізнаний, що у місті неналежно функціонує дощова каналізація.

Прокурор просить суд призначити Труханову запобіжний захів у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб. Також ексмер Одеси має носити електронний засіб контролю та здати паспорти для виїзду за кордон.

Труханов попросив суд не задовольняти прохання прокуратури щодо запобіжного заходу, оскільки не збирається переховуватись від слідства.





Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Адвокат Труханова Олександр Лисак звернув увагу суду на те, що ні сторона захисту, ні сторона звинувачення не мають документів, що підтверджували б позбавлення ексмера Одеси громадянства України.

"Документи, які були опубліковані на сайті СБУ, є недостовірні і ми зможемо це довести. 14 жовтня, після оприлюднення в ЗМІ інформації про позбавлення громадянства, я звернувся до Офісу Президента з адвокатським запитом з проханням надати стороні захисту відповідний указ, засідання комісії і підстави для позбавлення громаданства. Станом на 31 жовтня відповіді надано не було.

У матеріалах, які надані слідством, жодних доказів щодо припинення громадянства Труханова немає. На сьогоднішній день будь-якої офіційної інформації про припинення громадянства Труханова ( в т.ч. від Державної міграційної служби) немає", - сказав адвокат.

Читайте: Труханов про підозру: Це "несподіванка", міськрада працювала по хвилинах

Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.

У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.

Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Читайте також: Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок