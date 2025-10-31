Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Суд призначив Труханову цілодобовий домашній арешт до 28 грудня. Йому заборонено покидати Одесу без рішення прокурора чи суду.
Також його зобовʼязали носити електронний браслет.
Що передувало?
- Нагадаємо,
30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
-
2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.
- Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
- У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
- Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
- Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
Ага. Скажуть, що переплутали його з Лисим з кварталу.
«Портновські», мутять гроші в общак?!?
Я не кажу тут, хто з них винен, а хто ні, мене дивує саме обрання запобіжних заходів...
Вони Труханову ще й "зелений коридор" за кордон зроблять.
Для ЗЄ-банди головне спекатися мера Одеси. Тому хай хоч тікає...
Краще за все зараз у Чернігові та Сумах, де ЗЄ вже провернув операцію з заміни обраної влади на самопроголошену.
Там ніяких катастроф.