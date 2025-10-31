УКР
Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня

труханов

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суд призначив Труханову цілодобовий домашній арешт до 28 грудня. Йому заборонено покидати Одесу без рішення прокурора чи суду.

Також його зобовʼязали носити електронний браслет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Печерський суд обирає запобіжний захід Труханову (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Нагадаємо,

    30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

  • 2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

  • Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
  • У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
  • Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
  • Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов про підозру: Це "несподіванка", міськрада працювала по хвилинах

+6
Тобто Труханов ватнік, через бездіяльність якого загинули люди і його під домашній арешт, а Кудрицькому інкримінують фінансовий злочин і його в СІЗО?

Я не кажу тут, хто з них винен, а хто ні, мене дивує саме обрання запобіжних заходів...
31.10.2025 18:27 Відповісти
+4
Команда Зеленського слабка та безпорадна. Пред'явити обвинувачення без зібраних доказів і проведених експертиз це дешева комедія яка розвалиться в суді, що і почало відбуватись вже зараз! Отже команда Зеленського провокує Труханова на втечу з країни, бо не може його посадити, кваліфікації генпрокурора не вистачає. Тому Труханову дали домашній арешт замість тримання під вартою, щоб він міг добігти до румунського кордону з черговим своїм паспортом якоїсь чергової країни, а там друзяки прикордонники його пропустять ніби вони його не впізнали! І тоді і команда Зеленського буде задоволена і доказувати в суді нічого не потрібно, втік отже винний.
31.10.2025 18:26 Відповісти
+3
Тому,що в одному випадку ціль посадити попри все, а в іншому спекатися, щоб не заважав.
Вони Труханову ще й "зелений коридор" за кордон зроблять.
31.10.2025 18:36 Відповісти
Посадили уважаемого человека, оппозиционера... При прежней власти такого беспредела не было.
31.10.2025 18:21 Відповісти
Команда Зеленського слабка та безпорадна. Пред'явити обвинувачення без зібраних доказів і проведених експертиз це дешева комедія яка розвалиться в суді, що і почало відбуватись вже зараз! Отже команда Зеленського провокує Труханова на втечу з країни, бо не може його посадити, кваліфікації генпрокурора не вистачає. Тому Труханову дали домашній арешт замість тримання під вартою, щоб він міг добігти до румунського кордону з черговим своїм паспортом якоїсь чергової країни, а там друзяки прикордонники його пропустять ніби вони його не впізнали! І тоді і команда Зеленського буде задоволена і доказувати в суді нічого не потрібно, втік отже винний.
31.10.2025 18:26 Відповісти
"...друзяки прикордонники його пропустять ніби вони його не впізнали...'
Ага. Скажуть, що переплутали його з Лисим з кварталу.
31.10.2025 18:38 Відповісти
Пам'ятаю, як аналогічне писали про Медведчука. Депутат від ЄС Ар'єв писав, що на Медведчука завели справу, щоби за відсутністю доказів закрити її через тиждень, а Медведчука відпустити з чистою совістю. Звідки у тебе данні, що "обвинувачення без зібраних доказів і проведених експертиз"? Ти читав матеріали справи, які передані до суду? Якщо на Труханова немає доказів, то навіщо йому тікати? А якщо ти підозрюєш, що доказів немає, і це робиться навмисно, щоб спровокувати Труханова на втечу, так це ж буде добре, що він втече! Бо без доказів він буде жити на волі, і якщо не втече, то буде займатися своїми брудними справами. Яку ж безглузду маячню ти вигадав!
31.10.2025 18:57 Відповісти
Сам винен, чому своєчасно не заносив
31.10.2025 19:45 Відповісти
Каламойський, фірташ і шуфрич, глибоко зхвильовані???
«Портновські», мутять гроші в общак?!?
31.10.2025 19:08 Відповісти
СУДИ убієнного ТАТАРОВИМ Портнова засудили не чужого ж чувака лиш тому , що зЄРИГОбанату хочєццца полнай власті в Одесі!Це справді закони мафії.
31.10.2025 18:25 Відповісти
31.10.2025 18:27 Відповісти
Тому,що в одному випадку ціль посадити попри все, а в іншому спекатися, щоб не заважав.
Вони Труханову ще й "зелений коридор" за кордон зроблять.
31.10.2025 18:36 Відповісти
Ну це ж не бойовий генерал чи полковник.

Для ЗЄ-банди головне спекатися мера Одеси. Тому хай хоч тікає...
31.10.2025 18:28 Відповісти
Так а що там Садовий у Львові ? Вже відкопали трьох рятувальників і еколога на Грибовицькому сміттєзвалищі (2016 р.) ? У Труханова -стихія , у Садового - рукотворна техногенна катастрофа.
31.10.2025 18:38 Відповісти
Точно
Краще за все зараз у Чернігові та Сумах, де ЗЄ вже провернув операцію з заміни обраної влади на самопроголошену.
Там ніяких катастроф.
31.10.2025 18:47 Відповісти
Труханов риг, а Садовий патріот. Розумієш...
31.10.2025 18:49 Відповісти
Новим мером має стати менеджер від Ротшильдів, щоб керувати хозаризацією Одеси. Прогноз побачити там криптана, на кшталт Єрмака або Умєрова.
31.10.2025 19:05 Відповісти
Краще Гончаренка. Він і одесит і з ідеології ближчий до Труханова.
31.10.2025 19:23 Відповісти
Зараз напевно пів України мужиків мріяли б щоб їх відправили під домашній арешт. Це як знущання, добропорядних людей як собак пакують в будки і на фронт посилають, а мразь яка крала, вбивала і зраджувала країну, відправили до дому з сауною і повіями
31.10.2025 19:35 Відповісти
Так я теж під домашнім арештом, вже неділю як захворів і дома сиджу.
31.10.2025 19:48 Відповісти
Труханову пощастило, що комета не прилетіла. Що б з ним тоді зробили...
31.10.2025 19:41 Відповісти
 
 