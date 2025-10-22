Миллион гривен - через фейковую страницу Мадяра в Тиктоке: в Киеве объявлено о подозрении двум молодым людям. ФОТОрепортаж
Двое киевлян создали фейковую страницу командира ВСУ Мадяра в TikTok и собрали 1 млн грн "для военных". Деньги потратили на себя, им грозит до 12 лет заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 17-летнему и 20-летнему киевлянам, создавшим фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ с позывным Мадяр.
Собирали деньги через TikTok
Они полгода собирали деньги "для военных" через TikTok, а полученные средства - не менее 1 млн грн - тратили на собственные нужды.
Действия квалифицированы как мошенничество
Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Але ж потім, оті «портновські» на посадах, їх, як і беркутню чи баю з мехедою, виводять на **********?!?
А краще, як у Сирії, дієво і переконливо роблять з таким лайном!!