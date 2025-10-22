РУС
1 711 8

Миллион гривен - через фейковую страницу Мадяра в Тиктоке: в Киеве объявлено о подозрении двум молодым людям. ФОТОрепортаж

Двое киевлян создали фейковую страницу командира ВСУ Мадяра в TikTok и собрали 1 млн грн "для военных". Деньги потратили на себя, им грозит до 12 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 17-летнему и 20-летнему киевлянам, создавшим фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ с позывным Мадяр.

Собирали деньги через TikTok

Они полгода собирали деньги "для военных" через TikTok, а полученные средства - не менее 1 млн грн - тратили на собственные нужды.

Действия квалифицированы как мошенничество

Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Миллион гривен
В тіктоці!🤣 це яким дебилом треба бути щоб повірити🥴
показать весь комментарий
22.10.2025 16:03 Ответить
дебілів майже 9к
показать весь комментарий
22.10.2025 16:53 Ответить
І питається, хто винен, що в Україні стільки ублюдків, чи матері, які бажають своїм дітям добро, чи влада, яка сама розкрадає не дивлячись на війну? Сумно, гниле суспільство і гнила влада, але собі подібним і обрали. От тому має бути віра, мова, армія, а не какая разніца.
показать весь комментарий
22.10.2025 16:05 Ответить
Народ заслуговує ту владу яка ними керує самі обирали то ржіть коні
показать весь комментарий
22.10.2025 16:34 Ответить
На жаль, страждають ті хто не голосував за цих уродів і що найгірше, ті хто хотіли іржати, не дуже хочуть йти воювати за статки клоунів.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:18 Ответить
Так, а хто сидить в Тік-тоці?
показать весь комментарий
22.10.2025 16:06 Ответить
Добре, що отаких зелупнів ************, вичисляють Патріоти України і затримують!
Але ж потім, оті «портновські» на посадах, їх, як і беркутню чи баю з мехедою, виводять на **********?!?
А краще, як у Сирії, дієво і переконливо роблять з таким лайном!!
показать весь комментарий
22.10.2025 16:06 Ответить
Стерилізація.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:42 Ответить
 
 