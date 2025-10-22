Миллион гривен - через фейковую страницу Мадяра в Тиктоке: в Киеве объявлено о подозрении двум молодым людям. ФОТОрепортаж

Двое киевлян создали фейковую страницу командира ВСУ Мадяра в TikTok и собрали 1 млн грн "для военных". Деньги потратили на себя, им грозит до 12 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 17-летнему и 20-летнему киевлянам, создавшим фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ с позывным Мадяр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снимал "порчу" и "искал" без вести пропавших: в Киеве разоблачили псевдомольфара. ФОТОрепортаж\

Собирали деньги через TikTok

Они полгода собирали деньги "для военных" через TikTok, а полученные средства - не менее 1 млн грн - тратили на собственные нужды.

Действия квалифицированы как мошенничество

Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Смотрите также: Требовали 30 тыс. грн несуществующего долга и похитили военнослужащего: сообщено о подозрении группе лиц на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Больше читайте в нашем Telegram-канале