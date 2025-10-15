Вымогали 30 тыс. грн несуществующего долга и похитили военнослужащего: сообщено о подозрении группе лиц в Киевской области. ВИДЕО+ФОТО
На территории Киевской области злоумышленники по предварительному сговору организовали преступную схему по вымогательству средств у военнослужащего за несуществующий долг. Подозреваемым грозит до семи лет за решеткой.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в марте 2025 года 32-летний организатор из Броварщины привлек к незаконной деятельности четырех местных жителей в качестве соучастников. В апреле злоумышленники, угрожая физической расправой и сжечь дом, где проживает потерпевший с матерью, требовали у 22-летнего военного оплатить долг в 15000 гривен за якобы возникший конфликт.
В дальнейшем участники преступной группы требовали увеличенный долг в общую сумму 20000 гривен, которую мужчина в дальнейшем перевел на указанную злоумышленниками банковскую карточку.
Однако через некоторое время фигуранты незаконно лишили свободы пострадавшего, силой затолкав в автомобиль, и угрожая физической расправой, повторно требовали 10 тысяч гривен.
Во время проведения ряда обысков по местам проживания фигурантов, в транспортных средствах и других помещениях правоохранители обнаружили и изъяли доказательства, среди которых: мобильные телефоны, банковские карты, наличные в гривнах и долларах, а также каннабис и патроны различного калибра.
Пятерым злоумышленникам сообщено о подозрении по факту вымогательства с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и похищения человека, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).
Следствие продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают причастность к схеме других лиц, для дальнейшего предоставления их действиям соответствующей правовой квалификации.
