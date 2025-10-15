Вимагали 30 тис. грн неіснуючого боргу та викрали військовослужбовця: повідомлено про підозру групі осіб на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На території Київської області зловмисники за попередньою змовою організували злочинну схему з вимагання коштів у військовослужбовця за неіснуючий борг. Підозрюваним загрожує до семи років за ґратами.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у березні 2025 року 32-річний організатор з Броварщини залучив до незаконної діяльності чотирьох місцевих жителів як співучасників. У квітні зловмисники, погрожуючи фізичною розправою та спалити будинок, де проживає потерпілий з матір'ю, вимагали у 22-річного військового сплатити борг у 15000 гривень за нібито виниклий конфлікт.
Надалі учасники злочинної групи вимагали збільшений борг у загальну суму 20000 гривень, яку чоловік у подальшому переказав на вказану зловмисниками банківську картку.
Однак через деякий час фігуранти незаконно позбавили волі постраждалого, силоміць заштовхавши у автомобіль, та погрожуючи фізичною розправою, повторно вимагали 10 тисяч гривень.
Під час проведення низки обшуків за місцями мешкання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях правоохоронці виявили та вилучили докази, серед яких: мобільні телефони, банківські картки, готівка в гривнях та доларах, в також канабіс та патрони різного калібру.
П'ятьом зловмисникам повідомлено про підозру за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та викрадення людини, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).
Слідство триває. Наразі правоохоронці встановлюють причетність до схеми інших осіб, для подальшого надання їх діям відповідної правової кваліфікації.
