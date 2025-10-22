Мільйон гривень завдяки фейковій сторінці Мадяра в тіктоці: у Києві оголошено про підозру двом молодикам. ФОТОрепортаж
Двоє киян створили фейкову сторінку командира ЗСУ "Мадяра" в TikTok і зібрали 1 млн грн "для військових". Гроші витратили на себе. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 17-річному та 20-річному киянам, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр".
Збирали гроші через TikTok
Вони пів року збирали гроші "для військових" через TikTok, а отримані кошти — щонайменше 1 млн грн — витрачали на власні потреби.
Дії кваліфіковано як шахрайство
Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронних засобів (ч. 4 ст. 190 КК України).
Але ж потім, оті «портновські» на посадах, їх, як і беркутню чи баю з мехедою, виводять на **********?!?
А краще, як у Сирії, дієво і переконливо роблять з таким лайном!!