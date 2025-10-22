УКР
Мільйон гривень завдяки фейковій сторінці Мадяра в тіктоці: у Києві оголошено про підозру двом молодикам. ФОТОрепортаж

Двоє киян створили фейкову сторінку командира ЗСУ "Мадяра" в TikTok і зібрали 1 млн грн "для військових". Гроші витратили на себе. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру  17-річному та 20-річному киянам, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр".

Збирали гроші через TikTok

Вони пів року збирали гроші "для військових" через TikTok, а отримані кошти — щонайменше 1 млн грн — витрачали на власні потреби.

Дії кваліфіковано як шахрайство

Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронних засобів (ч. 4 ст. 190 КК України).

Мільйон гривень
В тіктоці!🤣 це яким дебилом треба бути щоб повірити🥴
22.10.2025 16:03 Відповісти
І питається, хто винен, що в Україні стільки ублюдків, чи матері, які бажають своїм дітям добро, чи влада, яка сама розкрадає не дивлячись на війну? Сумно, гниле суспільство і гнила влада, але собі подібним і обрали. От тому має бути віра, мова, армія, а не какая разніца.
22.10.2025 16:05 Відповісти
Так, а хто сидить в Тік-тоці?
22.10.2025 16:06 Відповісти
Добре, що отаких зелупнів ************, вичисляють Патріоти України і затримують!
Але ж потім, оті «портновські» на посадах, їх, як і беркутню чи баю з мехедою, виводять на **********?!?
А краще, як у Сирії, дієво і переконливо роблять з таким лайном!!
22.10.2025 16:06 Відповісти
 
 