Мільйон гривень завдяки фейковій сторінці Мадяра в тіктоці: у Києві оголошено про підозру двом молодикам. ФОТОрепортаж

Двоє киян створили фейкову сторінку командира ЗСУ "Мадяра" в TikTok і зібрали 1 млн грн "для військових". Гроші витратили на себе. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 17-річному та 20-річному киянам, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр".

Збирали гроші через TikTok

Вони пів року збирали гроші "для військових" через TikTok, а отримані кошти — щонайменше 1 млн грн — витрачали на власні потреби.

Дії кваліфіковано як шахрайство

Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронних засобів (ч. 4 ст. 190 КК України).

