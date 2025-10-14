Знімав "порчу" та "шукав" безвісти зниклих: у Києві викрили псевдомольфара. ФОТОрепортаж

У Києві викрили чоловіка, який видавав себе за "цілителя" та за гроші у мережі пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"28-річний киянин напрацював схему виманювання грошей: він створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом "мольфара" проводив листування із "клієнтами" та надавав "послуги" з нібито зняття "порчі", пошуку безвісти зниклих осіб та проводив "ритуали зцілення" від хвороб.

Вартість таких "послуг" він оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Наразі задокументовано 7 епізодів шахрайства.Тривають заходи із встановлення інших громадян, які були введені в оману.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

