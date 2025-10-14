УКР
1 214 15

Знімав "порчу" та "шукав" безвісти зниклих: у Києві викрили псевдомольфара. ФОТОрепортаж

У Києві викрили чоловіка, який видавав себе за "цілителя" та за гроші у мережі пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"28-річний киянин напрацював схему виманювання грошей: він створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом "мольфара" проводив листування із "клієнтами" та надавав "послуги" з нібито зняття "порчі", пошуку безвісти зниклих осіб та проводив "ритуали зцілення" від хвороб.

Вартість таких "послуг" він оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Наразі задокументовано 7 епізодів шахрайства.Тривають заходи із встановлення інших громадян, які були введені в оману.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Псевдомольфара затримали у Києві. Як він дурив людей?
Топ коментарі
+6
Знаю чуваків. Займаються тим самим. Але в 100-1000 раз дорожче. СБУ називається.
показати весь коментар
14.10.2025 12:39 Відповісти
+4
А потім такі люди ідуть на вибори і голосують за Зеленьських
показати весь коментар
14.10.2025 12:42 Відповісти
+2
справжні дають чек
показати весь коментар
14.10.2025 13:05 Відповісти
Знаю чуваків. Займаються тим самим. Але в 100-1000 раз дорожче. СБУ називається.
показати весь коментар
14.10.2025 12:39 Відповісти
Знімав навроки і підчищав ауру / кишені/
показати весь коментар
14.10.2025 12:40 Відповісти
А потім такі люди ідуть на вибори і голосують за Зеленьських
показати весь коментар
14.10.2025 12:42 Відповісти
Більшість хто вважає себе віруючими насправді є марновірними (забобонними)
показати весь коментар
14.10.2025 13:24 Відповісти
28 рочків, дитя захотіло жити свою найлучшую жізнь. Благо, країна дає такі можливості
показати весь коментар
14.10.2025 12:43 Відповісти
Не страна , а власть и народ! Не путай!
показати весь коментар
14.10.2025 12:58 Відповісти
"Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) " (С)

Тобто поліція знає як довести те, що він насправді не знімає порчу?
показати весь коментар
14.10.2025 12:57 Відповісти
Насправді порчу (вроки) не знімає ніхто.Окрім самої людини.Але їй потрібно в цьому допомогти щоб вона повірила.Звідси і появляються мольфари,ворожки та відьми в третьому поколінні.Деякі мольфари справді вірять що вони мольфари.Тут тест дуже простий - вони не беруть грошей,або беруть чисто символічно...
показати весь коментар
14.10.2025 13:10 Відповісти
так 4500грн - це і є чисто символічно.
показати весь коментар
14.10.2025 13:13 Відповісти
А порча існує взагалі?
показати весь коментар
14.10.2025 13:20 Відповісти
До речі рекламою всіляких відьом, провидиць, "екстрасенсів", "астрологів", гадалок", "шаманів", всі різновиди шахраїв не перелічити - активно займається телебачення, найактивніший в цьому плані канал "СТБ". Сумно, що передач про їх розвінчання і популяризацію справжньої науки практично немає.
показати весь коментар
14.10.2025 13:24 Відповісти
псевдомольфара

а, існують справжні мольфари натурєль органік?
показати весь коментар
14.10.2025 13:03 Відповісти
справжні дають чек
показати весь коментар
14.10.2025 13:05 Відповісти
Розвести лоха - праведне діло...🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.10.2025 13:06 Відповісти
Раніше це було заборонено, а зараз повний інтернет гадалок цілителів та псевдопсихологів
які налаштовують людей одне на одних
показати весь коментар
14.10.2025 13:35 Відповісти
 
 