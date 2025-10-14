Знімав "порчу" та "шукав" безвісти зниклих: у Києві викрили псевдомольфара. ФОТОрепортаж
У Києві викрили чоловіка, який видавав себе за "цілителя" та за гроші у мережі пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"28-річний киянин напрацював схему виманювання грошей: він створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом "мольфара" проводив листування із "клієнтами" та надавав "послуги" з нібито зняття "порчі", пошуку безвісти зниклих осіб та проводив "ритуали зцілення" від хвороб.
Вартість таких "послуг" він оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.
Наразі задокументовано 7 епізодів шахрайства.Тривають заходи із встановлення інших громадян, які були введені в оману.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Тобто поліція знає як довести те, що він насправді не знімає порчу?
а, існують справжні мольфари натурєль органік?
які налаштовують людей одне на одних