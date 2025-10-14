УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9645 відвідувачів онлайн
Новини Нападки на військових
3 697 8

Невідомі вдарили та скинули з крісла чоловіка у військовій формі у Києві. Поліція підозрює, що конфлікт інсценований для провокації

бійка

Поліція наразі зʼясовує обставини події за участі військового на вулиці Паньківській у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, вчора в столичних телеграм-каналах було поширено відео, на якому троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю.

"За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Львівська політехніка" звільнила чоловіка, який ображав ветерана у банку. Дружина теж працювала у виші гардеробницею

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації.

"Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - повідомили в поліції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

бійка (753) Київ (20294) Нацполіція (15571) військовослужбовці (4967)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гопота ґужує. До першої піздюлини.
показати весь коментар
14.10.2025 08:21 Відповісти
Після поліції до всіх учасників ТЦК !!!
показати весь коментар
14.10.2025 08:29 Відповісти
Одразу подумав, що провокація, тому що вчора був футбол Україна-Азербайджан, і на одному з них була кофта з великом прапором Азербайджана. Шукайте кацапів або прокацапів
показати весь коментар
14.10.2025 08:33 Відповісти
Поліцаї мали на увазі провокацію в сенсі, що візочник був абсолютно здоровою людиною, переодягненою у військову форму, а ті троє невідомих були його спільниками? Так в чому ж провокація?
показати весь коментар
14.10.2025 08:49 Відповісти
Тільки "колісного крісла", а не "крісла колісного". Не треба потворити природню мову
показати весь коментар
14.10.2025 08:59 Відповісти
Да узпагойся, ета жиышь - цЄнзарь, тут і не таке можна прочитати🤣🤣
показати весь коментар
14.10.2025 09:05 Відповісти
Гугл видає інакше Правильно казати «крісло колісне», а не «колісного крісла». В українській мові це усталена безбар'єрна конструкція, яка вживається в називному відмінку однини.
показати весь коментар
14.10.2025 09:37 Відповісти
https://youtu.be/NjZc1hGtQ-g?si=zgzV89hfmEpz2lQv
ХАМ у Києві ВИМАГАВ петь по-русски! Брехав: Я ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ. Обіцяв НАБИТЬ МОРДУ. Штраф 51 грн.
Це чимось схожа історія - "русскагавапрящєє тєло" в центрі Києва (!) причепилося до вуличного музиканта на інвалідському візку з вимогою "спєть па-русскі", бо він буцім то "ваявал на дамбассє", обзиваючи його "пєтухом" і т. п. Як потім виявилося,що це "русскагаварящєє тєло" з Позняків ніде не воювало.
показати весь коментар
14.10.2025 09:12 Відповісти
 
 