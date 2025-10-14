Невідомі вдарили та скинули з крісла чоловіка у військовій формі у Києві. Поліція підозрює, що конфлікт інсценований для провокації
Поліція наразі зʼясовує обставини події за участі військового на вулиці Паньківській у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Як зазначається, вчора в столичних телеграм-каналах було поширено відео, на якому троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю.
"За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації.
"Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - повідомили в поліції.
Це чимось схожа історія - "русскагавапрящєє тєло" в центрі Києва (!) причепилося до вуличного музиканта на інвалідському візку з вимогою "спєть па-русскі", бо він буцім то "ваявал на дамбассє", обзиваючи його "пєтухом" і т. п. Як потім виявилося,що це "русскагаварящєє тєло" з Позняків ніде не воювало.