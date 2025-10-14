РУС
Новости Нападки на военных
Неизвестные ударили и сбросили с кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт был инсценирован для провокации

Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия с участием военного на улице Паньковской в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, вчера в столичных телеграмм-каналах было распространено видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину, одетого в военную форму и сбросили его с кресла колесного на землю.

"По факту обнаруженной публикации на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого каких-либо сообщений в милицию не поступало", - говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации.

"Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия. О результатах проверки общество будет проинформировано позже", - сообщили в полиции.

Гопота ґужує. До першої піздюлини.
14.10.2025 08:21 Ответить
Після поліції до всіх учасників ТЦК !!!
14.10.2025 08:29 Ответить
Одразу подумав, що провокація, тому що вчора був футбол Україна-Азербайджан, і на одному з них була кофта з великом прапором Азербайджана. Шукайте кацапів або прокацапів
14.10.2025 08:33 Ответить
Поліцаї мали на увазі провокацію в сенсі, що візочник був абсолютно здоровою людиною, переодягненою у військову форму, а ті троє невідомих були його спільниками? Так в чому ж провокація?
14.10.2025 08:49 Ответить
Тільки "колісного крісла", а не "крісла колісного". Не треба потворити природню мову
14.10.2025 08:59 Ответить
Да узпагойся, ета жиышь - цЄнзарь, тут і не таке можна прочитати🤣🤣
14.10.2025 09:05 Ответить
Гугл видає інакше Правильно казати «крісло колісне», а не «колісного крісла». В українській мові це усталена безбар'єрна конструкція, яка вживається в називному відмінку однини.
14.10.2025 09:37 Ответить
https://youtu.be/NjZc1hGtQ-g?si=zgzV89hfmEpz2lQv
ХАМ у Києві ВИМАГАВ петь по-русски! Брехав: Я ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ. Обіцяв НАБИТЬ МОРДУ. Штраф 51 грн.
Це чимось схожа історія - "русскагавапрящєє тєло" в центрі Києва (!) причепилося до вуличного музиканта на інвалідському візку з вимогою "спєть па-русскі", бо він буцім то "ваявал на дамбассє", обзиваючи його "пєтухом" і т. п. Як потім виявилося,що це "русскагаварящєє тєло" з Позняків ніде не воювало.
14.10.2025 09:12 Ответить
 
 