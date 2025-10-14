Неизвестные ударили и сбросили с кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт был инсценирован для провокации
Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия с участием военного на улице Паньковской в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, вчера в столичных телеграмм-каналах было распространено видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину, одетого в военную форму и сбросили его с кресла колесного на землю.
"По факту обнаруженной публикации на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого каких-либо сообщений в милицию не поступало", - говорится в сообщении.
Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации.
"Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия. О результатах проверки общество будет проинформировано позже", - сообщили в полиции.
