Неизвестные ударили и сбросили с кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт был инсценирован для провокации

Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия с участием военного на улице Паньковской в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, вчера в столичных телеграмм-каналах было распространено видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину, одетого в военную форму и сбросили его с кресла колесного на землю.

"По факту обнаруженной публикации на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого каких-либо сообщений в милицию не поступало", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Львовская политехника" уволила мужчину, который оскорблял ветерана в банке. Жена тоже работала в вузе гардеробщицей

Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации.

"Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия. О результатах проверки общество будет проинформировано позже", - сообщили в полиции.

Больше читайте в нашем Telegram-канале