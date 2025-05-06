"Львовская политехника" уволила мужчину, который оскорблял ветерана в банке. Жена тоже работала в вузе гардеробщицей
Университет "Львовская политехника" уволил Василия Пилипишина, который в паре с женой набросился с оскорблениями на ветерана с инвалидностью в отделении банка во Львове. Ранее Пилипишин работал прорабом отдела главного механика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ZAXID.NET в пресс-службе политехники.
Как отмечается, 6 мая его уволили из университета.
Его жена Ольга тоже работала в вузе, но на сезонной работе - гардеробщицей хозяйственного отдела (с 16.10.2024 до 30.04.2025).
"Администрация Национального университета "Львовская политехника" возмущена неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского. Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Такое поведение является абсолютно неприемлемым и несовместимым с ценностями нашего университета, основанных на взаимоуважении, достоинстве и поддержке каждого члена общества", - отметили на сайте университета.
Администрация политехники попросила прощения у военнослужащего Романа Яворского за поведение своих бывших сотрудников.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что женщина набросилась с оскорблениями на ветерана из-за обслуживания вне очереди во львовском банке.
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Ну увімкніть мізки, коли є що вмикати !
Вони ж не здавали тест на полтичну свідомість - не судимі, звичайні люди, от і прийняли!
Украінці, так себе не поводять! Приклад спадщини, від часів совдепії!
Чалавєк-чалавєку, - Друх, таваріщь і брат!!!
А потім тихенько відновлюють.
визвали та сказали: міхалич, пиши за власним бажанням.
ні, не бажаєш?
добре, завтра переатестація!
Азохенвей
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таке бидло має працювати у свинарнику і прибирати свиняче гімно