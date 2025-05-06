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Новости Нападки на военных
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"Львовская политехника" уволила мужчину, который оскорблял ветерана в банке. Жена тоже работала в вузе гардеробщицей

женщина оскорбила ветерана во Львове

Университет "Львовская политехника" уволил Василия Пилипишина, который в паре с женой набросился с оскорблениями на ветерана с инвалидностью в отделении банка во Львове. Ранее Пилипишин работал прорабом отдела главного механика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ZAXID.NET в пресс-службе политехники.

Как отмечается, 6 мая его уволили из университета.

Его жена Ольга тоже работала в вузе, но на сезонной работе - гардеробщицей хозяйственного отдела (с 16.10.2024 до 30.04.2025).

"Администрация Национального университета "Львовская политехника" возмущена неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского. Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Такое поведение является абсолютно неприемлемым и несовместимым с ценностями нашего университета, основанных на взаимоуважении, достоинстве и поддержке каждого члена общества", - отметили на сайте университета.

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Администрация политехники попросила прощения у военнослужащего Романа Яворского за поведение своих бывших сотрудников.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что женщина набросилась с оскорблениями на ветерана из-за обслуживания вне очереди во львовском банке.

Автор: 

ветераны (1109) конфликт (830) Львов (4586) Львовская область (2913) Львовский район (56)


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Топ комментарии
+11
Гардеробниця...... а я думав Слуга Народу або чиновниця. Втім це майже одне і те саме.
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06.05.2025 13:56
+11
Звільнили. Бронь мабуть зняли. ТЦК ацууууу. направте це тупе бидло до частини звідки ветеран-інвалід. Скотинике там сподобаєтся.
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06.05.2025 13:57
+10
Навіть не уявляю що такі потвори живуть у Львові.
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06.05.2025 13:52
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Навіть не уявляю що такі потвори живуть у Львові.
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06.05.2025 13:52 Ответить
Саме місцевий, бо прізвище не характерне для східняків взагалі
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06.05.2025 14:02 Ответить
Чому живуть, вони навіть працювали у престижному виші. А як вони проходили відбір, по яких критеріях?
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06.05.2025 14:10 Ответить
Дивна ви людина - як проходять відбір !
Ну увімкніть мізки, коли є що вмикати !
Вони ж не здавали тест на полтичну свідомість - не судимі, звичайні люди, от і прийняли!
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06.05.2025 14:19 Ответить
при зарплате в 4000 евро должны бы и профотбор делать, а так взятку дали
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06.05.2025 14:34 Ответить
Виконроб відділу головного механіка - це куди?
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06.05.2025 13:54 Ответить
Мабуть, відповідальний за патика у баюрі!?!?
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06.05.2025 13:55 Ответить
Отакі вони, виховані пропагандою московитів, скотиняки!
Украінці, так себе не поводять! Приклад спадщини, від часів совдепії!
Чалавєк-чалавєку, - Друх, таваріщь і брат!!!
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06.05.2025 13:54 Ответить
Отакої. На городі бузина, а в Києві дядько . Припини. Українці, як і будь-яка нація, не однорідні. Не всі патріоти, не всі порядні, не всі доброзичливі. Нажаль. І виправдовувати поганців радянською спадщиною - це самообман. Я вже писала про це, але ти мабуть не читав. Судячи з віку, вони дорослішали і формувались у часи незалежності.
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06.05.2025 14:16 Ответить
Не всі виконроби однаково корисні!
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06.05.2025 13:54 Ответить
Гардеробниця...... а я думав Слуга Народу або чиновниця. Втім це майже одне і те саме.
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06.05.2025 13:56 Ответить
Судячи з відео - базарна хабалка.
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06.05.2025 14:01 Ответить
Тепер у нього не буде броні.... І він, і його дружинонька багато чого зрозуміють. Можливо.
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06.05.2025 13:57 Ответить
Звільнили. Бронь мабуть зняли. ТЦК ацууууу. направте це тупе бидло до частини звідки ветеран-інвалід. Скотинике там сподобаєтся.
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06.05.2025 13:57 Ответить
Навряд на фронті від цієї гниди буде якась користь
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06.05.2025 14:36 Ответить
Буде. навіть як шо прийме кую, гнида, то вона солдату не влучить і це вже плюс.
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06.05.2025 14:37 Ответить
Він ще прізвисько своє казав, декілька разів, - ТРУС…ТРУС….
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06.05.2025 13:57 Ответить
То він про свій позивний, якщо мобілізують...
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06.05.2025 14:10 Ответить
та відразу їх чекає карколомна карьєра у донецьку, такий шанс раз в житті
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06.05.2025 13:58 Ответить
Повністю підтримую. Але просто цікаво, хіба за законом можна просто так взяти і когось звільнити? Злочину, доведеного судом, він не скоїв, порядок на роботі не порушував. Зараз до суду подасть і його відновлять. Ще й ЗП за прогуляний час заплатять.
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06.05.2025 14:00 Ответить
Проштрафившихся поліцаїв наприклад аж бігом звільняють. "Заднім числом", звісно.
А потім тихенько відновлюють.
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06.05.2025 14:03 Ответить
Образа честі і гідності військовослужбовця. Але чи можна приплести цю статтю в данному випадку-хз.
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06.05.2025 14:05 Ответить
Це було б так, якщо була б постанова суду. А її полюбому нема. Просто резонанс в медіа.
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06.05.2025 14:08 Ответить
Їх потрібно не тільки звільнити, а притягнути до кримінальної відповідальності.
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06.05.2025 14:13 Ответить
Саме так. Адже їхні погрози і образи зафіксовані на відео і однозначно є свідки.
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06.05.2025 14:20 Ответить
Я б додав "і трохи відкиздити, для кращого засвоєння". Але мабудь неначасі...
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06.05.2025 14:21 Ответить
я, вас умаляю!
визвали та сказали: міхалич, пиши за власним бажанням.
ні, не бажаєш?
добре, завтра переатестація!
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06.05.2025 14:37 Ответить
Звідки у люмпена такий гонор?
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06.05.2025 14:02 Ответить
синдром вахтера
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06.05.2025 14:03 Ответить
вахтьори у всій своїй красі
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06.05.2025 14:02 Ответить
Зробили все правильно, але у цих потвор є можливість відновитися на посаді, оскільки підстава звільнення з роботи повинна відповідати вимогам КЗОПП України. На жаль, що справедливість не завжди співпадає з законністью. А самий чесний та неупереджений суд не може бути справедливішим за закони. Як казав Лесь Подеревянський у своєму "Гамлеті або феномені датського кацапізму: "Ітогі подвєдьом...": маємо двох мерзенних потвор, яких треба покарати, але не маємо відповідного закону.
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06.05.2025 14:07 Ответить
Це той вищ, що див бруд на науковицю Фаріон? Після цього для мене цей вищ є малоросійським і точне не українським. Гоніть зі Львову любітєлєй ''русского мира''.
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06.05.2025 14:07 Ответить
"науковицю Фаріон" ))
Азохенвей
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06.05.2025 14:10 Ответить
то та фаріон, яка лила бруд на військовослужбовців ЗСУ
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06.05.2025 14:36 Ответить
Через суд поновиться ...
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06.05.2025 14:09 Ответить
Питання, хто перший почне. Якщо першим буде позов проти них за погрози та публічні образи, то не відіб'ються.
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06.05.2025 14:24 Ответить
"Львівська політехніка" звільнила чоловіка, який ображав ветерана у банку. Дружина теж працювала у виші гардеробницею Джерело: https://censor.net/ua/n3550697
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таке бидло має працювати у свинарнику і прибирати свиняче гімно
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06.05.2025 14:22 Ответить
тобто, свинину ти любиш їсти смачну? а, наглядати за свинкою пропонуєш призначити якусь недорозвинену істоту?
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06.05.2025 14:34 Ответить
Панове з ТЦК, оформлюйте васю пилипишина. Він дуже хоче на фронт.
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06.05.2025 14:30 Ответить
Таких не звільняти, а штрафувати на кругленьку суму треба. На користь убдешника. Ось тоді такі прояви неповаги припиняться
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06.05.2025 14:30 Ответить
При зустрічі ціх потвор, їм треба харкати в морди.
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06.05.2025 14:40 Ответить
 
 