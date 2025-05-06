"Львовская политехника" уволила мужчину, который оскорблял ветерана в банке. Жена тоже работала в вузе гардеробщицей

Университет "Львовская политехника" уволил Василия Пилипишина, который в паре с женой набросился с оскорблениями на ветерана с инвалидностью в отделении банка во Львове. Ранее Пилипишин работал прорабом отдела главного механика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ZAXID.NET в пресс-службе политехники.

Как отмечается, 6 мая его уволили из университета.

Его жена Ольга тоже работала в вузе, но на сезонной работе - гардеробщицей хозяйственного отдела (с 16.10.2024 до 30.04.2025).

"Администрация Национального университета "Львовская политехника" возмущена неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского. Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Такое поведение является абсолютно неприемлемым и несовместимым с ценностями нашего университета, основанных на взаимоуважении, достоинстве и поддержке каждого члена общества", - отметили на сайте университета.

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Администрация политехники попросила прощения у военнослужащего Романа Яворского за поведение своих бывших сотрудников.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что женщина набросилась с оскорблениями на ветерана из-за обслуживания вне очереди во львовском банке.