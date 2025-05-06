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Новини Нападки на військових
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"Львівська політехніка" звільнила чоловіка, який ображав ветерана у банку. Дружина теж працювала у виші гардеробницею

жінка образила ветерана у Львові

Університет "Львівська політехніка" звільнив Василя Пилипишина, який у парі з дружиною накинувся з образами на ветерана з інвалідністю у відділенні банку у Львові. Раніше Пилипишин працював виконробом відділу головного механіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ZAXID.NET у пресслужбі політехніки.

Як зазначається, 6 травня його звільнили з університету.

Його дружина Ольга теж працювала у виші, але на сезонній роботі - гардеробницею господарського відділу (з 16.10.2024 до 30.04.2025).

"Адміністрація Національного університету "Львівська політехніка" обурена неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського. Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства", – зазначили на сайті університету.

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Адміністрація політехніки попросила вибачення у військовослужбовця Романа Яворського за поведінку своїх колишніх співробітників.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що жінка накинулась із образами на ветерана через обслуговування поза чергою у львівському банку.

Автор: 

ветерани (1073) конфлікт (447) Львів (3076) Львівська область (2437) Львівський район (64)


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Топ коментарі
+11
Гардеробниця...... а я думав Слуга Народу або чиновниця. Втім це майже одне і те саме.
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06.05.2025 13:56
+11
Звільнили. Бронь мабуть зняли. ТЦК ацууууу. направте це тупе бидло до частини звідки ветеран-інвалід. Скотинике там сподобаєтся.
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06.05.2025 13:57
+10
Навіть не уявляю що такі потвори живуть у Львові.
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06.05.2025 13:52
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Навіть не уявляю що такі потвори живуть у Львові.
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06.05.2025 13:52 Відповісти
Саме місцевий, бо прізвище не характерне для східняків взагалі
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06.05.2025 14:02 Відповісти
Чому живуть, вони навіть працювали у престижному виші. А як вони проходили відбір, по яких критеріях?
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06.05.2025 14:10 Відповісти
Дивна ви людина - як проходять відбір !
Ну увімкніть мізки, коли є що вмикати !
Вони ж не здавали тест на полтичну свідомість - не судимі, звичайні люди, от і прийняли!
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06.05.2025 14:19 Відповісти
Виконроб відділу головного механіка - це куди?
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06.05.2025 13:54 Відповісти
Мабуть, відповідальний за патика у баюрі!?!?
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06.05.2025 13:55 Відповісти
Отакі вони, виховані пропагандою московитів, скотиняки!
Украінці, так себе не поводять! Приклад спадщини, від часів совдепії!
Чалавєк-чалавєку, - Друх, таваріщь і брат!!!
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06.05.2025 13:54 Відповісти
Отакої. На городі бузина, а в Києві дядько . Припини. Українці, як і будь-яка нація, не однорідні. Не всі патріоти, не всі порядні, не всі доброзичливі. Нажаль. І виправдовувати поганців радянською спадщиною - це самообман. Я вже писала про це, але ти мабуть не читав. Судячи з віку, вони дорослішали і формувались у часи незалежності.
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06.05.2025 14:16 Відповісти
Не всі виконроби однаково корисні!
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06.05.2025 13:54 Відповісти
Гардеробниця...... а я думав Слуга Народу або чиновниця. Втім це майже одне і те саме.
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06.05.2025 13:56 Відповісти
Судячи з відео - базарна хабалка.
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06.05.2025 14:01 Відповісти
Тепер у нього не буде броні.... І він, і його дружинонька багато чого зрозуміють. Можливо.
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06.05.2025 13:57 Відповісти
Звільнили. Бронь мабуть зняли. ТЦК ацууууу. направте це тупе бидло до частини звідки ветеран-інвалід. Скотинике там сподобаєтся.
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06.05.2025 13:57 Відповісти
Він ще прізвисько своє казав, декілька разів, - ТРУС…ТРУС….
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06.05.2025 13:57 Відповісти
То він про свій позивний, якщо мобілізують...
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06.05.2025 14:10 Відповісти
та відразу їх чекає карколомна карьєра у донецьку, такий шанс раз в житті
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06.05.2025 13:58 Відповісти
Повністю підтримую. Але просто цікаво, хіба за законом можна просто так взяти і когось звільнити? Злочину, доведеного судом, він не скоїв, порядок на роботі не порушував. Зараз до суду подасть і його відновлять. Ще й ЗП за прогуляний час заплатять.
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06.05.2025 14:00 Відповісти
Проштрафившихся поліцаїв наприклад аж бігом звільняють. "Заднім числом", звісно.
А потім тихенько відновлюють.
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06.05.2025 14:03 Відповісти
Образа честі і гідності військовослужбовця. Але чи можна приплести цю статтю в данному випадку-хз.
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06.05.2025 14:05 Відповісти
Це було б так, якщо була б постанова суду. А її полюбому нема. Просто резонанс в медіа.
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06.05.2025 14:08 Відповісти
Їх потрібно не тільки звільнити, а притягнути до кримінальної відповідальності.
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06.05.2025 14:13 Відповісти
Саме так. Адже їхні погрози і образи зафіксовані на відео і однозначно є свідки.
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06.05.2025 14:20 Відповісти
Я б додав "і трохи відкиздити, для кращого засвоєння". Але мабудь неначасі...
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06.05.2025 14:21 Відповісти
Звідки у люмпена такий гонор?
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06.05.2025 14:02 Відповісти
синдром вахтера
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06.05.2025 14:03 Відповісти
вахтьори у всій своїй красі
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06.05.2025 14:02 Відповісти
Зробили все правильно, але у цих потвор є можливість відновитися на посаді, оскільки підстава звільнення з роботи повинна відповідати вимогам КЗОПП України. На жаль, що справедливість не завжди співпадає з законністью. А самий чесний та неупереджений суд не може бути справедливішим за закони. Як казав Лесь Подеревянський у своєму "Гамлеті або феномені датського кацапізму: "Ітогі подвєдьом...": маємо двох мерзенних потвор, яких треба покарати, але не маємо відповідного закону.
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06.05.2025 14:07 Відповісти
Це той вищ, що див бруд на науковицю Фаріон? Після цього для мене цей вищ є малоросійським і точне не українським. Гоніть зі Львову любітєлєй ''русского мира''.
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06.05.2025 14:07 Відповісти
"науковицю Фаріон" ))
Азохенвей
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06.05.2025 14:10 Відповісти
Через суд поновиться ...
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06.05.2025 14:09 Відповісти
Питання, хто перший почне. Якщо першим буде позов проти них за погрози та публічні образи, то не відіб'ються.
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06.05.2025 14:24 Відповісти
"Львівська політехніка" звільнила чоловіка, який ображав ветерана у банку. Дружина теж працювала у виші гардеробницею Джерело: https://censor.net/ua/n3550697
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таке бидло має працювати у свинарнику і прибирати свиняче гімно
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06.05.2025 14:22 Відповісти
Панове з ТЦК, оформлюйте васю пилипишина. Він дуже хоче на фронт.
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06.05.2025 14:30 Відповісти
Таких не звільняти, а штрафувати на кругленьку суму треба. На користь убдешника. Ось тоді такі прояви неповаги припиняться
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06.05.2025 14:30 Відповісти
 
 