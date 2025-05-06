"Львівська політехніка" звільнила чоловіка, який ображав ветерана у банку. Дружина теж працювала у виші гардеробницею

Університет "Львівська політехніка" звільнив Василя Пилипишина, який у парі з дружиною накинувся з образами на ветерана з інвалідністю у відділенні банку у Львові. Раніше Пилипишин працював виконробом відділу головного механіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ZAXID.NET у пресслужбі політехніки.

Як зазначається, 6 травня його звільнили з університету.

Його дружина Ольга теж працювала у виші, але на сезонній роботі - гардеробницею господарського відділу (з 16.10.2024 до 30.04.2025).

"Адміністрація Національного університету "Львівська політехніка" обурена неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського. Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства", – зазначили на сайті університету.

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Адміністрація політехніки попросила вибачення у військовослужбовця Романа Яворського за поведінку своїх колишніх співробітників.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що жінка накинулась із образами на ветерана через обслуговування поза чергою у львівському банку.