УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12517 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 989 80

Жінка накинулась із образами на ветерана через обслуговування поза чергою у львівському банку: "Мало вас там москалі били! Руки-ноги цілі!". ВIДЕО

У Львові відвідувачка банку накинулась із образами на ветерана, якого зголосились обслуговувати поза чергою, як того вимагає закон. Вона спершу обурилась тим, що в нього "є руки й ноги", тому він нібито не може називати себе ветераном, а потім ще й залучила до суперечки власного чоловіка.

Про конфлікт розповів у соцмережі військовий Роман Яворський, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що прийшов до відділення банку, щоб оформити картку по інвалідності.

"В залі черга, метушня. Працюють два менеджери. До одного - черга, інший працює з документах. Звична картина, всюди очікування, байдужість, нерви. Підійшов до працівника банку, чемно пояснив, хто я і з чим прийшов. Спитав, чи маю право обслуговуватись поза чергою - як передбачено законом. Вона поставилась із розумінням, підвела до менеджерки, до якої не було черги.

І тут чую, як одна жіночка у черзі починає обурюватись, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівник банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені, ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран", - ділиться подробицями військовий.

"А ти, жінко, звідки знаєш, що я пережив? Що бачив? Скільки разів був за крок від смертельної небезпеки ? Та найболючіше - це не її крик. Найгірше - ті погляди збоку. Люди дивились, ніби я щось вкрав. А далі - гірше. Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала , що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що "мало вас там москалі били", - додає він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мовна сварка в Одесі: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВIДЕО

Яворський жалкує, що теж зірвався і сказав їй усе, що думає, а варто було стримати емоції.

"Врешті, вона пішла. А я далі відповідав на питання менеджера, намагався через силу заспокоїтись. У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, син якої служить, може побажати іншому військовому, щоб його москалі вбили. І заради чого? Заради місця у черзі. В голові не вкладається!", - пише ветеран.

Але на цьому, за його словами, все не закінчилось.

"Любительниця москалів повернулась. Вже з чоловіком. І обоє почали кричати на мене, обзивати брехуном. Казали, що я не був на фронті, що я все вигадую. Бачу треба тримати оборону, дістав телефон і увімкнув камеру. Нехай лишиться запис. Нехай люди побачать, як "дякують" тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій. У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах?", - обурюється він.

Також дивіться: Працівник ТЦК і поліціянт побилися з чоловіком у Києві: військкомат каже, що той поводився агресивно та спровокував бійку. ВIДЕО

Також Яворський зазначив, що має тяжкий діагноз - оклюзія правої внутрішньої сонної артерії. Ще під час служби його постійно мучив головний біль. 

"Можна було прооперувати, але тепер вже пізно… До війни я мав бізнес, був забезпеченою людиною, за покликом душі пішов на фронт, втратив здоров`я і що тепер? Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги. Слів немає. Лише гіркота і сором за таких людей. Тому поширюю відео, не знаю чи вони, львів`яни чи приїжджі, але такі персони треба знати в обличчя", - резюмує він.

Автор: 

банки (7740) ветерани (1073) конфлікт (444) Львів (3076) Львівська область (2437) Львівський район (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
Бидляча сімейка. Ні манер, ні людяності, ні інтелекту..
показати весь коментар
06.05.2025 10:28
+25
Бидло невиліковне, його багато, воно всюди. Тупе, зле, але з правом голосувати та обирати президентом таке само тупе бидло.
показати весь коментар
06.05.2025 10:33
+20
у Львові багато бидла, тупо кацапо-совків, тупорилих ... це наслідок червоножопої кацапо-совкової комуно-нацистької окупації Львова та усього заходу України 1939-91 рр. !!!
показати весь коментар
06.05.2025 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бидляча сімейка. Ні манер, ні людяності, ні інтелекту..
показати весь коментар
06.05.2025 10:28 Відповісти
а так скажу, як би це не було сумно:

Львів ще мало бомбили,

якщо така бидлота там є

.
показати весь коментар
06.05.2025 11:09 Відповісти
потрібен "Закон про образу честі та гідності ветеранів та членів їх родин"

щоб за кошне криве слово на адресу Людини в пікселі - гарний адмін штраф або кримінал

.
показати весь коментар
06.05.2025 11:17 Відповісти
трохи неадекватна пропозиція як на мене. Хіба вати поменшало в східних регіонах чи Києві? ні. думайте будь ласка що пишете
показати весь коментар
06.05.2025 11:27 Відповісти
Думай,що пишеш,довбень..
показати весь коментар
06.05.2025 11:49 Відповісти
Мішкевічу допис..
показати весь коментар
06.05.2025 11:50 Відповісти
Розмовляє українською, вживає слово "москалі", справа у Львові. І переселенство не приліпиш, і москальське коріння, і ше там шось таке стандартне. А якби говорила російською, то миле діло - зразу все ясно й зрозуміло, шо до чого) А тут бач отаке.
показати весь коментар
06.05.2025 10:28 Відповісти
у Львові багато бидла, тупо кацапо-совків, тупорилих ... це наслідок червоножопої кацапо-совкової комуно-нацистької окупації Львова та усього заходу України 1939-91 рр. !!!
показати весь коментар
06.05.2025 10:35 Відповісти
У нас при владі і кожен задрипаний чинуша - найщиріші патріоти, які розмовляють українською, регулярно раз на місяць виставляють фоточки у вишиванці в інстаграмі та водночас крадуть все, до чого дотягнеться рука, від гуманітарки до бюджету. Плюс хабарі

І одночасно хлопці з Харкова чи Житомира, які розмовляють російською, у вишиванках не ходять, але вже четвертий рік безвилазно кришать кацапів на фронті
показати весь коментар
06.05.2025 10:50 Відповісти
"Патріотам" заходить, можна шоу маст го он, а там хоч трава не рости.
показати весь коментар
06.05.2025 10:51 Відповісти
Або гучний випадок у Дніпрі, прийшли ветерани в школу в старший клас розповісти, ну і російською почали. І з задньої парти один бидлюк (він знаменитий юнацький боксер) починає перебивати їх і повчальним тоном, що вони повинні перед ним українською говорити. Потім під кінець взагалі ветеранам почав, типу, підемо вийдемо один на один поговоримо

І після цього тисяча коментів в інстаграмі - який чудовий хлопчик, ось так треба відстоювати українську мову, побільше таких патріотів!

Про те, що те чмо має можливість вчити українську мову, ходити там на бокс і жити в Дніпрі завдяки тим «неправильним російськомовним» військовим жодного коментаря не було
показати весь коментар
06.05.2025 10:58 Відповісти
Та таких випадків маса) Ясно шо мова просуватиметься потроху, це не миттєвий процес, але "патріотам" по факту на неї байдуже - просто інструмент для самоствердження і отримання якихось шматків чи крихт від пирога. Доречі в Ремарка подібне читав (Чорний обеліск) - там пораненого ветерана першої світової називали зрадником молоді нацисти, які фронту в очі не бачили, бо він був за Веймарську республіку, а не за свастику, і в результаті його вбили. Так що нічого нового насправді нема, все вже було.
показати весь коментар
06.05.2025 11:05 Відповісти
Давайте ще почнем прославляти бовдура, який виконує наказ путіна по захисту рускоязичних, мало що по всьому світу корисні ідіоти говорять про одін наиод, бо в н х 1 язик
показати весь коментар
06.05.2025 11:46 Відповісти
Ну як плядь язик не приплести.Що ж ти так за язиком сумуєш?
показати весь коментар
06.05.2025 10:54 Відповісти
Справа не в переселенцях .
Ви навіть не уявляєте скільки в країні є ватного бидла , яке народилося в Україні ( як і його пращури ) , само розмовляє українською , має суто українські прізвища , але ненавидить Україну і чекає на кацапів . .. Такі виявилися навіть серед моїх знайомих , яких я раніше навіть і не підозрював в тому що вони - ждуни .
І навпаки , маю знайомого - колишній росіянин , який втім давно є громадянином України , і який з перших днів на фронті . Воює в ЗСУ .
показати весь коментар
06.05.2025 11:28 Відповісти
Я навіть уявляю скільки є вишиватного бидла (зовсім не ждунів), але "ето другоє")
показати весь коментар
06.05.2025 11:30 Відповісти
Не факт, московські попи на Львівщині українською мовою розмовляють, вдягають вишиванки, навіть не противляться, коли на них кажуть ксьонзи, тому це не показник! Але всяке є бидло, є і пенсіонери неадекватні, є і ветерани, які не були на війні, а прикриваються війною , нажаль, але тут діло розуму і вміти промовчати.
показати весь коментар
06.05.2025 11:57 Відповісти
Ця жіночка прихильниця Зе "какай разніци", вихована на шмарафоні і то вона так, поверхово облаяла військового.
показати весь коментар
06.05.2025 10:29 Відповісти
Тому що раніше вона на пальми сиділа, і ніхто з колишніх керівників її не виховував, а своїм бізнесом займався
показати весь коментар
06.05.2025 10:34 Відповісти
Аааа то "керівники" винні.Я свою сестру рідну вчу викор до загиблих "загинули" а не "забили" а виявляється то керівники мають робити.Гуд.Буду чекати коли керівники звернцть увагу
показати весь коментар
06.05.2025 10:57 Відповісти
Ху...лостан ще довго буде в мозку ціх тварин, хоча Львів був завжди українським, даже при совке
показати весь коментар
06.05.2025 10:31 Відповісти
В мірє животних.
показати весь коментар
06.05.2025 10:31 Відповісти
Жінка не права, тут питань немає. Є питання до банків. Недавно ходив міняти картку (строк дії вийшов). Сам бачив, що черги, люди знервовані. Зараз такий час. Дуже багато літніх людей які не можуть вирішити те чи інше питання онлайн. Дуже багато з них переселенців та т.і. А банки, чомусь в цей період не добавили спеціалістів, а зменшили. На все відділення працює одна каса і один спеціаліст. Це не правильно. Економлять на працівниках банку, а на людей їм начхати.
показати весь коментар
06.05.2025 10:32 Відповісти
Эта баба случайно не родственница Штепы?)
показати весь коментар
06.05.2025 10:32 Відповісти
То сестри по розуму. Вірніше, по його відсутності.
показати весь коментар
06.05.2025 11:40 Відповісти
Бидло невиліковне, його багато, воно всюди. Тупе, зле, але з правом голосувати та обирати президентом таке само тупе бидло.
показати весь коментар
06.05.2025 10:33 Відповісти
Если мы хотим действительно построить новую, цивилизованную Украину, то от такой быдлоты

нужно избавиться, это не подлежит обсуждению.
показати весь коментар
06.05.2025 10:34 Відповісти
Не сподобалася стара і дірява корзина, а молодий і проросійський "квартал" подобапвся, який 19 років ображав не тільки військових а всю Україну?
показати весь коментар
06.05.2025 10:36 Відповісти
цей вид, ***** звичайна, дуже поширений та має необмежений ореол обітанія
показати весь коментар
06.05.2025 10:36 Відповісти
бидло-женщіну і бидло-мужа - чємодан-вокзал-московія
показати весь коментар
06.05.2025 10:36 Відповісти
Быдлостайл.... конченная баба.
показати весь коментар
06.05.2025 10:37 Відповісти
До сліз прикро за військового. Добре йому "віддячили" за захист України. Безсовісні, з кулаками кидались. Жах.
показати весь коментар
06.05.2025 10:38 Відповісти
До "вибачень в гірку сльозу" лишилось один, два....
показати весь коментар
06.05.2025 10:39 Відповісти
Хороший приклад ,що справа не тільки в мові та національності - а у "совковості " та "бидляцтві".

Москаль- це хамовите бидло . Дуже кумедно виглядає як тут на цензорі деякі "патріоти " рвуть сорочку на грудях за Вкраїну - причому ,не помічаючи , що вони ,в першу чергу не вбили оце "хамовите бидляцьке москальство " у собі ....
показати весь коментар
06.05.2025 10:45 Відповісти
Базарна баба, голосиста , мабуть на базарі тюлькою протермінованою торгує.
показати весь коментар
06.05.2025 10:46 Відповісти
А чоловіка цієї курви можна мобілізувати ??
Ну, повиннно ж бути покарання за образу військового !?
показати весь коментар
06.05.2025 10:47 Відповісти
А відколи мобілізація як покарання розглядається?
показати весь коментар
06.05.2025 10:53 Відповісти
Десь з початку 2023 року.
показати весь коментар
06.05.2025 11:22 Відповісти
Мобілізація це не покарання а честь для споавжнього громадянина. А таке бидло потрібно добряче штрафувати а краще депортувати на паРашу до москалів.
показати весь коментар
06.05.2025 10:54 Відповісти
ну тут таких як і ця орко самка достатньо. їм поранені хлопці які служать в ТЦК поперек горлянки стоять.
показати весь коментар
06.05.2025 10:48 Відповісти
Тварюка, жаль що у славному Львові такі ще коптять безкарно небо.
показати весь коментар
06.05.2025 10:49 Відповісти
Робимо ставки панове, хто ця чорнорота гнида - вчителька? Чиновниця? Прокуроша? Депутат Слуги Народу?
От прямо відчуваю, що коли дізнаємось хто вона така, то стане ще цікавіше.
показати весь коментар
06.05.2025 10:50 Відповісти
Пане Яворський. Плюньте і розітріть. Зробіть так, як мій кіт робить на каку. Повертається спиною і дир- дир. І в голові не тримайте. Всяке буває. Тьху на таку бабу
показати весь коментар
06.05.2025 10:50 Відповісти
Вже почалося-"я тебе не посилала" і "раз живий-значить не воював".Наше суспільство хворе
показати весь коментар
06.05.2025 10:52 Відповісти
я ій казав, не викидуйте пігулки, буде рецидив.
показати весь коментар
06.05.2025 10:53 Відповісти
РОЗТРІЛЮВАТИ таких зрадниць прямо на місці, родичів виселяти у прикордонні села
показати весь коментар
06.05.2025 10:53 Відповісти
То не Львів'яни, то львівці.
показати весь коментар
06.05.2025 10:54 Відповісти
А вы гаварите Адесса...
показати весь коментар
06.05.2025 10:57 Відповісти
цю "жіночку" на ЛБЗ потрібно відправити. Вона ж там всіх москалів перекусає та отруїть їх власною отрутою..
показати весь коментар
06.05.2025 11:00 Відповісти
Це просто зупинити - прийняти Закон: "за публічну образу лбдини компенсація моральної шкоди мінімум 500000 грн.(п'ятсот тисячь гривень)" . Й бидло притихне.
показати весь коментар
06.05.2025 11:01 Відповісти
Наказазати бидлючку, чоловіка на передову.
показати весь коментар
06.05.2025 11:02 Відповісти
оцкй фронт найстрашніший. тилове ьидло. коли виграєш війну - а для кого? для такої 3,14доти?
показати весь коментар
06.05.2025 11:04 Відповісти
ще багато зелених гнид в Україні. голвна гнида при владі і тому сумно, що наші Воїни захищають Україну і в тому числі цих бидлот.
показати весь коментар
06.05.2025 11:05 Відповісти
до чого тут Зеленський??
ти як в тому анекдоті: Генерал напередодні напився, обблював мундир. Бачить лакей пере мундир його. Генерал каже: Вчора поручик так напився, що обблював мені весь мундир. А лакей такий: мало того, барин, він вам ще й в штани насрав.
От так і в тебе....
показати весь коментар
06.05.2025 11:15 Відповісти
Ти 95 квартал не дивився?
Там все таке саме, але зі сміхом
показати весь коментар
06.05.2025 11:21 Відповісти
Ні, 95 квартал не дивилась і серіали (про всяк випадок), і за Зеленського не голосувала. Ще питання??
показати весь коментар
06.05.2025 11:33 Відповісти
Якось завзято віднекуєшся... схоже, що все навпаки
показати весь коментар
06.05.2025 11:44 Відповісти
"Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги" Джерело: https://censor.net/ua/v3550648
От цікаво, інвалідні прокурвори так само проходили через таке пекло? Питання риторичне.
показати весь коментар
06.05.2025 11:11 Відповісти
все розумію, люди знервовані, переживають за рідних, постійні обстріли всієї країни, депресія, ну кажи що завгодно, обурюйся тим, що поза чергою, що не вистачає працівників в банку. Але оце "Мало вас москалі вбивали.." це вже за межею. СБУ, агов, ваша клієнтка.
показати весь коментар
06.05.2025 11:12 Відповісти
Перепрошую, де подивитись вибачення цієї примари?
показати весь коментар
06.05.2025 11:14 Відповісти
до речі!
а, де охорона?
директорка молодець.
тактовно розрурила.
показати весь коментар
06.05.2025 11:16 Відповісти
подруга фарионшы
показати весь коментар
06.05.2025 11:21 Відповісти
А чоловік молодший за 60. Чому не служить?
показати весь коментар
06.05.2025 11:22 Відповісти
Цензор НЕТ. Дякую, що захищаєте ветеранів. Бо таких "людей" багато, але мало кому є справа.
показати весь коментар
06.05.2025 11:23 Відповісти
це насправді жах..., а якщо повернуться всі наші хлопці й в більшості з них будуть, слава тобі, Боже, й руки й ноги й очі... й отаке бидло буде верещати на кожному кроці, що мало вас вбивали, що всюди лізете, що нормальним людям жити не даєте..., як стриматись й не заїхати такій бабі в харю.... я не знаю, навіть в мене нерви вже зовсім не ті, а в хлопців... треба владі вже якось реагувати, треба інструктувати робітників закладів, щоб вони гасили такий конфлікт, нехай поліцію викликають, штрафи виписують за образи в людному місті...
показати весь коментар
06.05.2025 11:24 Відповісти
Які україномовні патріоти
показати весь коментар
06.05.2025 11:27 Відповісти
Мабуть глядачі телемарафону
показати весь коментар
06.05.2025 11:38 Відповісти
Добре, що отаке зкацаплене лайно, яке представила оця пара ОСІБ (трусів…) щодо відношення до Захисника України, викладено у мережу!!
Чорноротих московитів, жаліють в Україні, а треба, просто їх вішати, бо буде ГОРЕ Українцям!
Слава Україні! Тримаймося та оберігаймо наших Захисників!!
Дивне мовчання, отих остолопів, що поряд стояли і лупали очима та МОВЧКИ спостерігали, за такою, людською ганьбою у Львові!
показати весь коментар
06.05.2025 11:30 Відповісти
Судячи з того як вона верещить, то їй мужика не вистачає. А той парніша що з нею мабуть не по цим справам.
А взагалі з таке відношення до ветеранів винен уряд, який плодить міністерства які працюють на папері. А до ветеранів всім начхати. І суспільство готове прийняти ветерана в двох варіантах: або мертвого, або з яскраво вираженою інвалідністю.
Це я знаю, як учасник бойових дій.
показати весь коментар
06.05.2025 11:36 Відповісти
Вогонь повинен очистити бидло...
показати весь коментар
06.05.2025 11:37 Відповісти
Хамло від народження, вони скрізь такі та до кого хочеш, це невиліковне.
показати весь коментар
06.05.2025 11:38 Відповісти
На жаль, таке відношення чекає на багатьох, хто повернеться з фронту. Треба воїнам морально до цього готуватись і старатися тримати себе в руках, хоч це дуже важко. А цивільним свідкам не стояти осторонь, а чимскоріш за шкуру віддягувати таких скандалістів подалі від ветеранів.
Повірте, так буде краще для всіх сторін конфлікту.
показати весь коментар
06.05.2025 11:46 Відповісти
Купа проросіянської гидоти!
показати весь коментар
06.05.2025 11:52 Відповісти
Неясно, яка ситуація, АЛЕ за образу людей в пікселі - львів"яни, знайдіть цю суку та її адресу.
Всі сусіди повинні плювати дивитися в очі їй кожен день. І особливо всі, в кого загинули чи тяжко поранені.
показати весь коментар
06.05.2025 11:55 Відповісти
**** кончена!!!
показати весь коментар
06.05.2025 11:55 Відповісти
Типова рагулька.У Івано-Франківську таких дуже багато.
показати весь коментар
06.05.2025 11:56 Відповісти
Додатково, СБУ, за образу честі Збройних сил та ворожу пропаганду - цих двох треба закривати терміново!
показати весь коментар
06.05.2025 11:58 Відповісти
https://memoteka.com/%D0%A6%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 300 × 225
показати весь коментар
06.05.2025 11:59 Відповісти
 
 