Жінка накинулась із образами на ветерана через обслуговування поза чергою у львівському банку: "Мало вас там москалі били! Руки-ноги цілі!". ВIДЕО
У Львові відвідувачка банку накинулась із образами на ветерана, якого зголосились обслуговувати поза чергою, як того вимагає закон. Вона спершу обурилась тим, що в нього "є руки й ноги", тому він нібито не може називати себе ветераном, а потім ще й залучила до суперечки власного чоловіка.
Про конфлікт розповів у соцмережі військовий Роман Яворський, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що прийшов до відділення банку, щоб оформити картку по інвалідності.
"В залі черга, метушня. Працюють два менеджери. До одного - черга, інший працює з документах. Звична картина, всюди очікування, байдужість, нерви. Підійшов до працівника банку, чемно пояснив, хто я і з чим прийшов. Спитав, чи маю право обслуговуватись поза чергою - як передбачено законом. Вона поставилась із розумінням, підвела до менеджерки, до якої не було черги.
І тут чую, як одна жіночка у черзі починає обурюватись, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівник банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені, ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран", - ділиться подробицями військовий.
"А ти, жінко, звідки знаєш, що я пережив? Що бачив? Скільки разів був за крок від смертельної небезпеки ? Та найболючіше - це не її крик. Найгірше - ті погляди збоку. Люди дивились, ніби я щось вкрав. А далі - гірше. Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала , що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що "мало вас там москалі били", - додає він.
Яворський жалкує, що теж зірвався і сказав їй усе, що думає, а варто було стримати емоції.
"Врешті, вона пішла. А я далі відповідав на питання менеджера, намагався через силу заспокоїтись. У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, син якої служить, може побажати іншому військовому, щоб його москалі вбили. І заради чого? Заради місця у черзі. В голові не вкладається!", - пише ветеран.
Але на цьому, за його словами, все не закінчилось.
"Любительниця москалів повернулась. Вже з чоловіком. І обоє почали кричати на мене, обзивати брехуном. Казали, що я не був на фронті, що я все вигадую. Бачу треба тримати оборону, дістав телефон і увімкнув камеру. Нехай лишиться запис. Нехай люди побачать, як "дякують" тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій. У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах?", - обурюється він.
Також Яворський зазначив, що має тяжкий діагноз - оклюзія правої внутрішньої сонної артерії. Ще під час служби його постійно мучив головний біль.
"Можна було прооперувати, але тепер вже пізно… До війни я мав бізнес, був забезпеченою людиною, за покликом душі пішов на фронт, втратив здоров`я і що тепер? Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги. Слів немає. Лише гіркота і сором за таких людей. Тому поширюю відео, не знаю чи вони, львів`яни чи приїжджі, але такі персони треба знати в обличчя", - резюмує він.
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Львів ще мало бомбили,
якщо така бидлота там є
.
щоб за кошне криве слово на адресу Людини в пікселі - гарний адмін штраф або кримінал
.
І одночасно хлопці з Харкова чи Житомира, які розмовляють російською, у вишиванках не ходять, але вже четвертий рік безвилазно кришать кацапів на фронті
І після цього тисяча коментів в інстаграмі - який чудовий хлопчик, ось так треба відстоювати українську мову, побільше таких патріотів!
Про те, що те чмо має можливість вчити українську мову, ходити там на бокс і жити в Дніпрі завдяки тим «неправильним російськомовним» військовим жодного коментаря не було
Ви навіть не уявляєте скільки в країні є ватного бидла , яке народилося в Україні ( як і його пращури ) , само розмовляє українською , має суто українські прізвища , але ненавидить Україну і чекає на кацапів . .. Такі виявилися навіть серед моїх знайомих , яких я раніше навіть і не підозрював в тому що вони - ждуни .
І навпаки , маю знайомого - колишній росіянин , який втім давно є громадянином України , і який з перших днів на фронті . Воює в ЗСУ .
нужно избавиться, это не подлежит обсуждению.
Москаль- це хамовите бидло . Дуже кумедно виглядає як тут на цензорі деякі "патріоти " рвуть сорочку на грудях за Вкраїну - причому ,не помічаючи , що вони ,в першу чергу не вбили оце "хамовите бидляцьке москальство " у собі ....
Ну, повиннно ж бути покарання за образу військового !?
От прямо відчуваю, що коли дізнаємось хто вона така, то стане ще цікавіше.
ти як в тому анекдоті: Генерал напередодні напився, обблював мундир. Бачить лакей пере мундир його. Генерал каже: Вчора поручик так напився, що обблював мені весь мундир. А лакей такий: мало того, барин, він вам ще й в штани насрав.
От так і в тебе....
Там все таке саме, але зі сміхом
От цікаво, інвалідні прокурвори так само проходили через таке пекло? Питання риторичне.
а, де охорона?
директорка молодець.
тактовно розрурила.
Чорноротих московитів, жаліють в Україні, а треба, просто їх вішати, бо буде ГОРЕ Українцям!
Слава Україні! Тримаймося та оберігаймо наших Захисників!!
Дивне мовчання, отих остолопів, що поряд стояли і лупали очима та МОВЧКИ спостерігали, за такою, людською ганьбою у Львові!
А взагалі з таке відношення до ветеранів винен уряд, який плодить міністерства які працюють на папері. А до ветеранів всім начхати. І суспільство готове прийняти ветерана в двох варіантах: або мертвого, або з яскраво вираженою інвалідністю.
Це я знаю, як учасник бойових дій.
Повірте, так буде краще для всіх сторін конфлікту.
Всі сусіди повинні
плюватидивитися в очі їй кожен день. І особливо всі, в кого загинули чи тяжко поранені.