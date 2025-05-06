Жінка накинулась із образами на ветерана через обслуговування поза чергою у львівському банку: "Мало вас там москалі били! Руки-ноги цілі!". ВIДЕО

У Львові відвідувачка банку накинулась із образами на ветерана, якого зголосились обслуговувати поза чергою, як того вимагає закон. Вона спершу обурилась тим, що в нього "є руки й ноги", тому він нібито не може називати себе ветераном, а потім ще й залучила до суперечки власного чоловіка.

Про конфлікт розповів у соцмережі військовий Роман Яворський, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що прийшов до відділення банку, щоб оформити картку по інвалідності.

"В залі черга, метушня. Працюють два менеджери. До одного - черга, інший працює з документах. Звична картина, всюди очікування, байдужість, нерви. Підійшов до працівника банку, чемно пояснив, хто я і з чим прийшов. Спитав, чи маю право обслуговуватись поза чергою - як передбачено законом. Вона поставилась із розумінням, підвела до менеджерки, до якої не було черги.

І тут чую, як одна жіночка у черзі починає обурюватись, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівник банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені, ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран", - ділиться подробицями військовий.

"А ти, жінко, звідки знаєш, що я пережив? Що бачив? Скільки разів був за крок від смертельної небезпеки ? Та найболючіше - це не її крик. Найгірше - ті погляди збоку. Люди дивились, ніби я щось вкрав. А далі - гірше. Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала , що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що "мало вас там москалі били", - додає він.

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Яворський жалкує, що теж зірвався і сказав їй усе, що думає, а варто було стримати емоції.

"Врешті, вона пішла. А я далі відповідав на питання менеджера, намагався через силу заспокоїтись. У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, син якої служить, може побажати іншому військовому, щоб його москалі вбили. І заради чого? Заради місця у черзі. В голові не вкладається!", - пише ветеран.

Але на цьому, за його словами, все не закінчилось.

"Любительниця москалів повернулась. Вже з чоловіком. І обоє почали кричати на мене, обзивати брехуном. Казали, що я не був на фронті, що я все вигадую. Бачу треба тримати оборону, дістав телефон і увімкнув камеру. Нехай лишиться запис. Нехай люди побачать, як "дякують" тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій. У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах?", - обурюється він.

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Також Яворський зазначив, що має тяжкий діагноз - оклюзія правої внутрішньої сонної артерії. Ще під час служби його постійно мучив головний біль.

"Можна було прооперувати, але тепер вже пізно… До війни я мав бізнес, був забезпеченою людиною, за покликом душі пішов на фронт, втратив здоров`я і що тепер? Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги. Слів немає. Лише гіркота і сором за таких людей. Тому поширюю відео, не знаю чи вони, львів`яни чи приїжджі, але такі персони треба знати в обличчя", - резюмує він.