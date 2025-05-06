Женщина набросилась с оскорблениями на ветерана из-за обслуживания вне очереди во львовском банке: "Мало вас там москалі били! Руки-ноги цілі!". ВИДЕО

Во Львове посетительница банка набросилась с оскорблениями на ветерана, которого согласились обслуживать вне очереди, как того требует закон. Она сначала возмутилась тем, что у него "есть руки и ноги", поэтому он якобы не может называть себя ветераном, а потом еще и привлекла к спору своего мужа.

О конфликте рассказал в соцсети военный Роман Яворский, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что пришел в отделение банка, чтобы оформить карточку по инвалидности.

"В зале очередь, суета. Работают два менеджера. К одному - очередь, другой работает с документами. Привычная картина, везде ожидание, равнодушие, нервы. Подошел к работнику банка, вежливо объяснил, кто я и с чем пришел. Спросил, имею ли право обслуживаться вне очереди - как предусмотрено законом. Она отнеслась с пониманием, подвела к менеджеру, к которой не было очереди.

И тут слышу, как одна женщина в очереди начинает возмущаться, мол, пускают без очереди. Я ей объяснил, что я участник боевых действий, оформляю инвалидность. Работник банка также сказала, что все законно... А она в лицо мне - "ты не ветеран, у тебя руки-ноги целые, то какой ты ветеран", - делится подробностями военный.

"А ты, женщина, откуда знаешь, что я пережил? Что я видел? Сколько раз был в шаге от смертельной опасности? Но самое болезненное - это не ее крик. Хуже всего - те взгляды со стороны. Люди смотрели так, будто я что-то украл. А дальше - хуже. Словесный поток оскорблений, как ведро помоев: и меня, и мою мать вспомнила, что дура такого сына воспитала, сказала, что мое место на Кульпарковской, и даже то, что"мало вас там москали били", - добавляет он.

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Яворский сожалеет, что тоже сорвался и сказал ей все, что думает, а стоило сдержать эмоции.

"Наконец, она ушла. А я дальше отвечал на вопросы менеджера, пытался через силу успокоиться. В голове звучали ее слова, что ее сын тоже служит. Но как мать, сын которой служит, может пожелать другому военному, чтобы его москали убили. И ради чего? Ради места в очереди. В голове не укладывается!" - пишет ветеран.

Но на этом, по его словам, все не закончилось.

"Любительница москалей вернулась. Уже с мужем. И оба начали кричать на меня, обзывать лжецом. Говорили, что я не был на фронте, что я все выдумываю. Вижу - надо держать оборону, достал телефон и включил камеру. Пусть останется запись. Пусть люди увидят, как "благодарят" тех, кто, как пафосно говорят, защищал их покой. У меня нет слов. Есть только боль. Горечь. И стыд. За таких людей. За что мы воевали? За такое отношение? За то, чтобы нас унижали, когда мы едва держимся на ногах?", - возмущается он.

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Также Яворский отметил, что имеет тяжелый диагноз - окклюзия правой внутренней сонной артерии. Еще во время службы его постоянно мучила головная боль.

"Можно было прооперировать, но теперь уже поздно... До войны я имел бизнес, был обеспеченным человеком, по зову души ушел на фронт, потерял здоровье и что теперь? Чтобы оформить ту проклятую инвалидность должен пройти три ада человеческих обид и пренебрежения. Слов нет. Только горечь и стыд за таких людей. Поэтому распространяю видео, не знаю они, львовяне или приезжие, но таких персон надо знать в лицо", - резюмирует он.