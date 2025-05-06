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Женщина набросилась с оскорблениями на ветерана из-за обслуживания вне очереди во львовском банке: "Мало вас там москалі били! Руки-ноги цілі!". ВИДЕО

Во Львове посетительница банка набросилась с оскорблениями на ветерана, которого согласились обслуживать вне очереди, как того требует закон. Она сначала возмутилась тем, что у него "есть руки и ноги", поэтому он якобы не может называть себя ветераном, а потом еще и привлекла к спору своего мужа.

О конфликте рассказал в соцсети военный Роман Яворский, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что пришел в отделение банка, чтобы оформить карточку по инвалидности.

"В зале очередь, суета. Работают два менеджера. К одному - очередь, другой работает с документами. Привычная картина, везде ожидание, равнодушие, нервы. Подошел к работнику банка, вежливо объяснил, кто я и с чем пришел. Спросил, имею ли право обслуживаться вне очереди - как предусмотрено законом. Она отнеслась с пониманием, подвела к менеджеру, к которой не было очереди.

И тут слышу, как одна женщина в очереди начинает возмущаться, мол, пускают без очереди. Я ей объяснил, что я участник боевых действий, оформляю инвалидность. Работник банка также сказала, что все законно... А она в лицо мне - "ты не ветеран, у тебя руки-ноги целые, то какой ты ветеран", - делится подробностями военный.

"А ты, женщина, откуда знаешь, что я пережил? Что я видел? Сколько раз был в шаге от смертельной опасности? Но самое болезненное - это не ее крик. Хуже всего - те взгляды со стороны. Люди смотрели так, будто я что-то украл. А дальше - хуже. Словесный поток оскорблений, как ведро помоев: и меня, и мою мать вспомнила, что дура такого сына воспитала, сказала, что мое место на Кульпарковской, и даже то, что"мало вас там москали били", - добавляет он.

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Яворский сожалеет, что тоже сорвался и сказал ей все, что думает, а стоило сдержать эмоции.

"Наконец, она ушла. А я дальше отвечал на вопросы менеджера, пытался через силу успокоиться. В голове звучали ее слова, что ее сын тоже служит. Но как мать, сын которой служит, может пожелать другому военному, чтобы его москали убили. И ради чего? Ради места в очереди. В голове не укладывается!" - пишет ветеран.

Но на этом, по его словам, все не закончилось.

"Любительница москалей вернулась. Уже с мужем. И оба начали кричать на меня, обзывать лжецом. Говорили, что я не был на фронте, что я все выдумываю. Вижу - надо держать оборону, достал телефон и включил камеру. Пусть останется запись. Пусть люди увидят, как "благодарят" тех, кто, как пафосно говорят, защищал их покой. У меня нет слов. Есть только боль. Горечь. И стыд. За таких людей. За что мы воевали? За такое отношение? За то, чтобы нас унижали, когда мы едва держимся на ногах?", - возмущается он.

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Также Яворский отметил, что имеет тяжелый диагноз - окклюзия правой внутренней сонной артерии. Еще во время службы его постоянно мучила головная боль.

"Можно было прооперировать, но теперь уже поздно... До войны я имел бизнес, был обеспеченным человеком, по зову души ушел на фронт, потерял здоровье и что теперь? Чтобы оформить ту проклятую инвалидность должен пройти три ада человеческих обид и пренебрежения. Слов нет. Только горечь и стыд за таких людей. Поэтому распространяю видео, не знаю они, львовяне или приезжие, но таких персон надо знать в лицо", - резюмирует он.

Автор: 

банки (1935) ветераны (1109) конфликт (830) Львов (4586) Львовская область (2913) Львовский район (56)


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Топ комментарии
+27
Бидляча сімейка. Ні манер, ні людяності, ні інтелекту..
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06.05.2025 10:28
+18
Бидло невиліковне, його багато, воно всюди. Тупе, зле, але з правом голосувати та обирати президентом таке само тупе бидло.
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06.05.2025 10:33
+14
Ця жіночка прихильниця Зе "какай разніци", вихована на шмарафоні і то вона так, поверхово облаяла військового.
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06.05.2025 10:29
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Бидляча сімейка. Ні манер, ні людяності, ні інтелекту..
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06.05.2025 10:28 Ответить
а так скажу, як би це не було сумно:

Львів ще мало бомбили,

якщо така бидлота там є

.
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06.05.2025 11:09 Ответить
потрібен "Закон про образу честі та гідності ветеранів та членів їх родин"

щоб за кошне криве слово на адресу Людини в пікселі - гарний адмін штраф або кримінал

.
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06.05.2025 11:17 Ответить
трохи неадекватна пропозиція як на мене. Хіба вати поменшало в східних регіонах чи Києві? ні. думайте будь ласка що пишете
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06.05.2025 11:27 Ответить
Розмовляє українською, вживає слово "москалі", справа у Львові. І переселенство не приліпиш, і москальське коріння, і ше там шось таке стандартне. А якби говорила російською, то миле діло - зразу все ясно й зрозуміло, шо до чого) А тут бач отаке.
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06.05.2025 10:28 Ответить
у Львові багато бидла, тупо кацапо-совків, тупорилих ... це наслідок червоножопої кацапо-совкової комуно-нацистької окупації Львова та усього заходу України 1939-91 рр. !!!
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06.05.2025 10:35 Ответить
У нас при владі і кожен задрипаний чинуша - найщиріші патріоти, які розмовляють українською, регулярно раз на місяць виставляють фоточки у вишиванці в інстаграмі та водночас крадуть все, до чого дотягнеться рука, від гуманітарки до бюджету. Плюс хабарі

І одночасно хлопці з Харкова чи Житомира, які розмовляють російською, у вишиванках не ходять, але вже четвертий рік безвилазно кришать кацапів на фронті
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06.05.2025 10:50 Ответить
"Патріотам" заходить, можна шоу маст го он, а там хоч трава не рости.
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06.05.2025 10:51 Ответить
Або гучний випадок у Дніпрі, прийшли ветерани в школу в старший клас розповісти, ну і російською почали. І з задньої парти один бидлюк (він знаменитий юнацький боксер) починає перебивати їх і повчальним тоном, що вони повинні перед ним українською говорити. Потім під кінець взагалі ветеранам почав, типу, підемо вийдемо один на один поговоримо

І після цього тисяча коментів в інстаграмі - який чудовий хлопчик, ось так треба відстоювати українську мову, побільше таких патріотів!

Про те, що те чмо має можливість вчити українську мову, ходити там на бокс і жити в Дніпрі завдяки тим «неправильним російськомовним» військовим жодного коментаря не було
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06.05.2025 10:58 Ответить
Та таких випадків маса) Ясно шо мова просуватиметься потроху, це не миттєвий процес, але "патріотам" по факту на неї байдуже - просто інструмент для самоствердження і отримання якихось шматків чи крихт від пирога. Доречі в Ремарка подібне читав (Чорний обеліск) - там пораненого ветерана першої світової називали зрадником молоді нацисти, які фронту в очі не бачили, бо він був за Веймарську республіку, а не за свастику, і в результаті його вбили. Так що нічого нового насправді нема, все вже було.
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06.05.2025 11:05 Ответить
Ну як плядь язик не приплести.Що ж ти так за язиком сумуєш?
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06.05.2025 10:54 Ответить
Справа не в переселенцях .
Ви навіть не уявляєте скільки в країні є ватного бидла , яке народилося в Україні ( як і його пращури ) , само розмовляє українською , має суто українські прізвища , але ненавидить Україну і чекає на кацапів . .. Такі виявилися навіть серед моїх знайомих , яких я раніше навіть і не підозрював в тому що вони - ждуни .
І навпаки , маю знайомого - колишній росіянин , який втім давно є громадянином України , і який з перших днів на фронті . Воює в ЗСУ .
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06.05.2025 11:28 Ответить
Ця жіночка прихильниця Зе "какай разніци", вихована на шмарафоні і то вона так, поверхово облаяла військового.
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06.05.2025 10:29 Ответить
Тому що раніше вона на пальми сиділа, і ніхто з колишніх керівників її не виховував, а своїм бізнесом займався
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06.05.2025 10:34 Ответить
Аааа то "керівники" винні.Я свою сестру рідну вчу викор до загиблих "загинули" а не "забили" а виявляється то керівники мають робити.Гуд.Буду чекати коли керівники звернцть увагу
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06.05.2025 10:57 Ответить
Ху...лостан ще довго буде в мозку ціх тварин, хоча Львів був завжди українським, даже при совке
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06.05.2025 10:31 Ответить
В мірє животних.
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06.05.2025 10:31 Ответить
Жінка не права, тут питань немає. Є питання до банків. Недавно ходив міняти картку (строк дії вийшов). Сам бачив, що черги, люди знервовані. Зараз такий час. Дуже багато літніх людей які не можуть вирішити те чи інше питання онлайн. Дуже багато з них переселенців та т.і. А банки, чомусь в цей період не добавили спеціалістів, а зменшили. На все відділення працює одна каса і один спеціаліст. Це не правильно. Економлять на працівниках банку, а на людей їм начхати.
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06.05.2025 10:32 Ответить
Эта баба случайно не родственница Штепы?)
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06.05.2025 10:32 Ответить
Бидло невиліковне, його багато, воно всюди. Тупе, зле, але з правом голосувати та обирати президентом таке само тупе бидло.
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06.05.2025 10:33 Ответить
Если мы хотим действительно построить новую, цивилизованную Украину, то от такой быдлоты

нужно избавиться, это не подлежит обсуждению.
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06.05.2025 10:34 Ответить
Не сподобалася стара і дірява корзина, а молодий і проросійський "квартал" подобапвся, який 19 років ображав не тільки військових а всю Україну?
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06.05.2025 10:36 Ответить
цей вид, ***** звичайна, дуже поширений та має необмежений ореол обітанія
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06.05.2025 10:36 Ответить
бидло-женщіну і бидло-мужа - чємодан-вокзал-московія
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06.05.2025 10:36 Ответить
Быдлостайл.... конченная баба.
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06.05.2025 10:37 Ответить
До сліз прикро за військового. Добре йому "віддячили" за захист України. Безсовісні, з кулаками кидались. Жах.
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06.05.2025 10:38 Ответить
До "вибачень в гірку сльозу" лишилось один, два....
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06.05.2025 10:39 Ответить
Хороший приклад ,що справа не тільки в мові та національності - а у "совковості " та "бидляцтві".

Москаль- це хамовите бидло . Дуже кумедно виглядає як тут на цензорі деякі "патріоти " рвуть сорочку на грудях за Вкраїну - причому ,не помічаючи , що вони ,в першу чергу не вбили оце "хамовите бидляцьке москальство " у собі ....
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06.05.2025 10:45 Ответить
Базарна баба, голосиста , мабуть на базарі тюлькою протермінованою торгує.
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06.05.2025 10:46 Ответить
А чоловіка цієї курви можна мобілізувати ??
Ну, повиннно ж бути покарання за образу військового !?
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06.05.2025 10:47 Ответить
А відколи мобілізація як покарання розглядається?
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06.05.2025 10:53 Ответить
Десь з початку 2023 року.
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06.05.2025 11:22 Ответить
Мобілізація це не покарання а честь для споавжнього громадянина. А таке бидло потрібно добряче штрафувати а краще депортувати на паРашу до москалів.
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06.05.2025 10:54 Ответить
ну тут таких як і ця орко самка достатньо. їм поранені хлопці які служать в ТЦК поперек горлянки стоять.
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06.05.2025 10:48 Ответить
Тварюка, жаль що у славному Львові такі ще коптять безкарно небо.
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06.05.2025 10:49 Ответить
Робимо ставки панове, хто ця чорнорота гнида - вчителька? Чиновниця? Прокуроша? Депутат Слуги Народу?
От прямо відчуваю, що коли дізнаємось хто вона така, то стане ще цікавіше.
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06.05.2025 10:50 Ответить
Пане Яворський. Плюньте і розітріть. Зробіть так, як мій кіт робить на каку. Повертається спиною і дир- дир. І в голові не тримайте. Всяке буває. Тьху на таку бабу
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06.05.2025 10:50 Ответить
Вже почалося-"я тебе не посилала" і "раз живий-значить не воював".Наше суспільство хворе
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06.05.2025 10:52 Ответить
я ій казав, не викидуйте пігулки, буде рецидив.
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06.05.2025 10:53 Ответить
РОЗТРІЛЮВАТИ таких зрадниць прямо на місці, родичів виселяти у прикордонні села
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06.05.2025 10:53 Ответить
То не Львів'яни, то львівці.
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06.05.2025 10:54 Ответить
А вы гаварите Адесса...
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06.05.2025 10:57 Ответить
цю "жіночку" на ЛБЗ потрібно відправити. Вона ж там всіх москалів перекусає та отруїть їх власною отрутою..
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06.05.2025 11:00 Ответить
Це просто зупинити - прийняти Закон: "за публічну образу лбдини компенсація моральної шкоди мінімум 500000 грн.(п'ятсот тисячь гривень)" . Й бидло притихне.
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06.05.2025 11:01 Ответить
Наказазати бидлючку, чоловіка на передову.
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06.05.2025 11:02 Ответить
оцкй фронт найстрашніший. тилове ьидло. коли виграєш війну - а для кого? для такої 3,14доти?
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06.05.2025 11:04 Ответить
ще багато зелених гнид в Україні. голвна гнида при владі і тому сумно, що наші Воїни захищають Україну і в тому числі цих бидлот.
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06.05.2025 11:05 Ответить
до чого тут Зеленський??
ти як в тому анекдоті: Генерал напередодні напився, обблював мундир. Бачить лакей пере мундир його. Генерал каже: Вчора поручик так напився, що обблював мені весь мундир. А лакей такий: мало того, барин, він вам ще й в штани насрав.
От так і в тебе....
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06.05.2025 11:15 Ответить
Ти 95 квартал не дивився?
Там все таке саме, але зі сміхом
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06.05.2025 11:21 Ответить
"Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги" Джерело: https://censor.net/ua/v3550648
От цікаво, інвалідні прокурвори так само проходили через таке пекло? Питання риторичне.
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06.05.2025 11:11 Ответить
все розумію, люди знервовані, переживають за рідних, постійні обстріли всієї країни, депресія, ну кажи що завгодно, обурюйся тим, що поза чергою, що не вистачає працівників в банку. Але оце "Мало вас москалі вбивали.." це вже за межею. СБУ, агов, ваша клієнтка.
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06.05.2025 11:12 Ответить
Перепрошую, де подивитись вибачення цієї примари?
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06.05.2025 11:14 Ответить
до речі!
а, де охорона?
директорка молодець.
тактовно розрурила.
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06.05.2025 11:16 Ответить
подруга фарионшы
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06.05.2025 11:21 Ответить
А чоловік молодший за 60. Чому не служить?
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06.05.2025 11:22 Ответить
Цензор НЕТ. Дякую, що захищаєте ветеранів. Бо таких "людей" багато, але мало кому є справа.
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06.05.2025 11:23 Ответить
це насправді жах..., а якщо повернуться всі наші хлопці й в більшості з них будуть, слава тобі, Боже, й руки й ноги й очі... й отаке бидло буде верещати на кожному кроці, що мало вас вбивали, що всюди лізете, що нормальним людям жити не даєте..., як стриматись й не заїхати такій бабі в харю.... я не знаю, навіть в мене нерви вже зовсім не ті, а в хлопців... треба владі вже якось реагувати, треба інструктувати робітників закладів, щоб вони гасили такий конфлікт, нехай поліцію викликають, штрафи виписують за образи в людному місті...
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06.05.2025 11:24 Ответить
Які україномовні патріоти
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06.05.2025 11:27 Ответить
 
 