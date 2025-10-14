Снимал "порчу" и "искал" без вести пропавших: в Киеве разоблачили псевдомольфара. ФОТОрепортаж
В Киеве разоблачили мужчину, который выдавал себя за "целителя" и за деньги в сети предлагал гражданам проведение различных ритуалов.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"28-летний киевлянин наработал схему выманивания денег: он создал аккаунты в популярных социальных сетях, в которых под видом "мольфара" проводил переписку с "клиентами" и предоставлял "услуги" по якобы снятию "порчи", поиска без вести пропавших лиц и проводил "ритуалы исцеления" от болезней.
Стоимость таких "услуг" он оценивал от 400 до 4 500 гривен. Как только деньги поступали на банковскую карточку, злоумышленник прекращал любое общение с заказчиками и блокировал их в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Сейчас задокументировано 7 эпизодов мошенничества. Продолжаются мероприятия по установлению других граждан, которые были введены в заблуждение.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Тобто поліція знає як довести те, що він насправді не знімає порчу?
а, існують справжні мольфари натурєль органік?
які налаштовують людей одне на одних