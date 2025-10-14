РУС
1 482 18

Снимал "порчу" и "искал" без вести пропавших: в Киеве разоблачили псевдомольфара. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили мужчину, который выдавал себя за "целителя" и за деньги в сети предлагал гражданам проведение различных ритуалов.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"28-летний киевлянин наработал схему выманивания денег: он создал аккаунты в популярных социальных сетях, в которых под видом "мольфара" проводил переписку с "клиентами" и предоставлял "услуги" по якобы снятию "порчи", поиска без вести пропавших лиц и проводил "ритуалы исцеления" от болезней.

Стоимость таких "услуг" он оценивал от 400 до 4 500 гривен. Как только деньги поступали на банковскую карточку, злоумышленник прекращал любое общение с заказчиками и блокировал их в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Сейчас задокументировано 7 эпизодов мошенничества. Продолжаются мероприятия по установлению других граждан, которые были введены в заблуждение.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Псевдомольфара задержали в Киеве. Как он обманывал людей?
Псевдомольфара задержали в Киеве. Как он обманывал людей?

Знаю чуваків. Займаються тим самим. Але в 100-1000 раз дорожче. СБУ називається.
А потім такі люди ідуть на вибори і голосують за Зеленьських
псевдомольфара

а, існують справжні мольфари натурєль органік?
Знімав навроки і підчищав ауру / кишені/
показать весь комментарий
14.10.2025 12:40 Ответить
Більшість хто вважає себе віруючими насправді є марновірними (забобонними)
показать весь комментарий
14.10.2025 13:24 Ответить
28 рочків, дитя захотіло жити свою найлучшую жізнь. Благо, країна дає такі можливості
показать весь комментарий
14.10.2025 12:43 Ответить
Не страна , а власть и народ! Не путай!
показать весь комментарий
14.10.2025 12:58 Ответить
"Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) " (С)

Тобто поліція знає як довести те, що він насправді не знімає порчу?
показать весь комментарий
14.10.2025 12:57 Ответить
Насправді порчу (вроки) не знімає ніхто.Окрім самої людини.Але їй потрібно в цьому допомогти щоб вона повірила.Звідси і появляються мольфари,ворожки та відьми в третьому поколінні.Деякі мольфари справді вірять що вони мольфари.Тут тест дуже простий - вони не беруть грошей,або беруть чисто символічно...
показать весь комментарий
14.10.2025 13:10 Ответить
так 4500грн - це і є чисто символічно.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:13 Ответить
А порча існує взагалі?
показать весь комментарий
14.10.2025 13:20 Ответить
До речі рекламою всіляких відьом, провидиць, "екстрасенсів", "астрологів", гадалок", "шаманів", всі різновиди шахраїв не перелічити - активно займається телебачення, найактивніший в цьому плані канал "СТБ". Сумно, що передач про їх розвінчання і популяризацію справжньої науки практично немає.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:24 Ответить
Горілка знімає порчу. Перевірено мільйони разів. Любу порчу. Але для страшної порчі треба пити довго багато і регулярно.
показать весь комментарий
14.10.2025 14:11 Ответить
справжні дають чек
показать весь комментарий
14.10.2025 13:05 Ответить
Випередили. Заглянув сюди з тим самим питанням
показать весь комментарий
14.10.2025 13:45 Ответить
Розвести лоха - праведне діло...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 13:06 Ответить
Раніше це було заборонено, а зараз повний інтернет гадалок цілителів та псевдопсихологів
які налаштовують людей одне на одних
показать весь комментарий
14.10.2025 13:35 Ответить
Тобто попам, диянонам, равинам, всіляким пастирям можна повітрям торгувати, а простим жулікам зась.
показать весь комментарий
14.10.2025 13:43 Ответить
 
 