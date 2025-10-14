Снимал "порчу" и "искал" без вести пропавших: в Киеве разоблачили псевдомольфара. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили мужчину, который выдавал себя за "целителя" и за деньги в сети предлагал гражданам проведение различных ритуалов.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"28-летний киевлянин наработал схему выманивания денег: он создал аккаунты в популярных социальных сетях, в которых под видом "мольфара" проводил переписку с "клиентами" и предоставлял "услуги" по якобы снятию "порчи", поиска без вести пропавших лиц и проводил "ритуалы исцеления" от болезней.

Стоимость таких "услуг" он оценивал от 400 до 4 500 гривен. Как только деньги поступали на банковскую карточку, злоумышленник прекращал любое общение с заказчиками и блокировал их в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Сейчас задокументировано 7 эпизодов мошенничества. Продолжаются мероприятия по установлению других граждан, которые были введены в заблуждение.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

